Jojkárska moderátorka začala rodiť: Všetci v panike a ona... Najprv si fénovala vlasy, potom selfie FOTO!

BRATISLAVA - Koncom januára sa jojkárska moderátorka Alexandra Orviská stala dvojnásobnou mamičkou. V New Yorku na svet priviedla synčeka Jonatana, ktorého otcom je hokejista Jaroslav Janus. Ich maličký poklad prišiel na svet 27. 1. a neuveríte, čo brunetka stvárala tesne pred pôrodom!

Kým väčšina rodičiek je pred pôrodom v obrovskom strese, Saša si z toho ťažkú hlavu nerobila. Po tom, čo to na ňu prišlo, jej kroky smerovali do kúpeľne. Namiesto toho, aby okamžite trielila do pôrodnice, išla si vyfénovať vlasy. Kuriózny začiatok pôrodu svojho synčeka zverejnila na Instagrame.

Na záberoch vidno, ako si Saša s kľudom Angličana upravuje svoju hrivu. „Dôkaz, že všetci v strese, len ja som mala pohodičku,” napísala so smiechom moderátorka, ktorá sa na záberoch spokojne fénovala a tvárila sa, akoby sa nič nedialo.

Saša pred odchodom do pôrodnice nepanikárila. Radšej si ešte vyfénovala vlasy. Zdroj: Instagram A.O.

Okrem toho zverejnila aj selfie rovno z pôrodnice. „Keď to na mňa prišlo, najskôr som si vyfúkala vlasy. Prisahám. Lebo som bola totálne nepripravená, a potom som nimi 4 hodiny hádzala pri kontrakciách. Ale užívala som si každú sekundu a tešila sa, že sme zvládli celé tehotenstvo,” napísala šťastná jojkárka, ktorá si aktuálne synčeka už užíva aj s rodinou doma na Slovensku.