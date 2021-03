Tereza Pergnerová (46) po 12 rokoch vzťahu: Konečne si povedali ÁNO… Má to však jeden háčik!

PRAHA - Celých 12 rokov tvorí česká moderátorka Tereza Pergnerová (46) pár so svojím priateľom Jiřím Chlebečkom. Mnohí preto už ani nečakali, že si po toľkých rokoch spolužitia, takpovediac "nadivoko", povedia svoje áno. Stalo sa. Má to však jeden háčik!

Tereza to priznala pre český portál Expres.cz. Spomenula to prakticky medzi rečou, keď opisovala, že ponorka kvôli koronavírusu zasiahla aj jej vzťah s Jiřím Chlebečkom. „My sa vieme s mojim mužom pohádať, nie je to ale Taliansko. Desivé je to v tom, že sa pohádame a sme potichu, to je to hrozné a neúnosné. Sme Raky,“ priznala Pergnerová.

Vážna kríza do ich vzťahu však našťastie neprišla, a tak, ako sa vedia pohádať, sa vedia aj udobriť. „Bývam to ja, som pokorná, prídem so zvesenou hlavou. Môj muž je muž, ja som žena, vôbec mi to nerobí problém. Takže ja viem prísť a zvrátiť situáciu. Môj muž je veľmi dobrý človek, aj keď môže pôsobiť ako mafián, má pohľad, že aj ja sa niekedy zľaknem, a to ho poznám roky. Je to ale veľmi čestný chlap,“ prízvukuje moderátorka.

Tereza Pergnerová so svojím partnerom Jiřím. Zdroj: Instagram T.P.

A následne prezradila, že s Jiřím dokonca stihli posunúť vzťah o krok ďalej. Má to však háčik. „My sme sa vzali, oddávala nás naša dcéra. Považujeme to za to, že to tak je,“ priznala Pergnerová. A keďže ich dcéra Nathalie bude mať v marci len 13 rokov, je jasné, že išlo len o akési gesto a nie skutočný obrad. Tereza však priznáva, že vždy túžila po poriadnej svadbe. „Vždy som chcela byť za princeznú, ale keď som sa vydávala prvýkrát, mala som džíny a pruhované tričko. Asi mi to nie je dané. Keby bolo, už sa to deje,“ dodala.