Bleskový návrat Orviskej na obrazovky: Mesiac po pôrode a bruško vonku!

Alexandra Orviská na sieti Instagram zbiera jeden pochvalný komentár za druhým. Veď 27. januára rodila a teraz sa už bez problémov ukazuje verejne s odhaleným bruškom. A ešte viac musela sledovateľov prekvapiť, keď im dnes prezradila, že už 36 dní po pôrode ide opäť zarezávať do televízie.

Zdroj: Instagram AO

To, že patrí k rekordérkam, čo sa návratu do práce týka, poznamenala aj jej kolegyňa Andrea Belányiová. „Podľa mňa silno atakuje Anetinu pozíciu, ktorá prišla ešte skôr po pôrode,” uviedla v Sašinom príbehu na sieti Instagram. Parišková si to pritom do práce namierila už 21 dní po cisárskom reze.

Belányiová si poznámku o rýchlom návrate neodpustila ani v priamom prenose, keď Orviskej odovzdávala spravodajské štúdio: „To bola taká rýchla materská, mesiac a niečo...”

Saša navyše aj do práce nabehla v kratučkom tričku, ktoré mierne poodhaľovalo jej bruško. A to pôsobilo, akoby ani nerodila.