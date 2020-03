Kvôli karanténe musí zrušiť koncert: Lucie Bílá si z toho ťažkú hlavu nerobí... Vystúpenie bude!

Od utorka sú na Slovensku pozastavené kultúrne, športové a dokonca i cirkevné podujatia, a to po dobu štrnástich dní. Toto nariadenie sa pritom dotýka aj českej zlatej slávice Lucie Bílej, ktorá mala dnes odštartovať u nás svoje turné. „Ja vám prajem krásny večer, myslím si, že ste už asi zaregistrovali, že na Slovensku zasadal dneska (v pondelok, pozn. red.) celý deň krízový štáb, ktorý rozhodol, že sa na 14 dní rušia všetky kultúrne akcie. To znamená, že moje turné na Slovensku, ktoré začína teraz v stredu, nebude, ale nie je to z môjho rozhodnutia. To je dôležité povedať,“ vyjadrila sa speváčka na Instagrame.

Zároveň však sľúbila svojim priaznivcom a fanúšikom, že urobí všetko preto, aby im koncerty vynahradila. „Myslela som si, že budem spievať, aj keby vás bolo v sále len päť, ale proti rozhodnutiu vlády ísť nemôžem,“ povedala vo videu, no napokon spievať predsa len bude.

„Moji milovaní, nesmiem za vami, ale mám riešenie. Zajtra (dnes, pozn. red.) o 21:00 hod si zapnite svoje telefóny a počítače a ja vám s láskou zaspievam cez Instagram a Facebook. Živé vysielanie s pianistom Petrom Maláskom, len pre vás,“ napísala Lucie Bíla k záberu na sociálnej sieti. Týmto gestom potešila mnohých fanúšikov.

Aj napriek tomu, aká momentálne v Česku a na Slovensku panuje nálada, speváčka vyzýva ľudí, aby sa nebáli. „Chcem vám len povedať, že vás objímam a myslím na vás. Aj tu v Čechách, neprepadajme panike, veď predsa neprší stále, všetko bude zas dobré, zasvieti slniečko a ten syčák pôjde do hája niekam, zeleného,“ povedala čiernovláska, ktorá musela zrušiť koncerty. Nie je v tom však sama. Rovnako tak urobili i Ewa Farna či Leoš Mareš.