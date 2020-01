Jubilejný dobročinný Ples v opere aj v tomto roku privíta mnohých nováčikov

Pre mnohých hostí je účasť na Plese v opere tradíciou, každý rok však prichádzajú aj nové významné osobnosti, ktoré sa charitatívneho podujatia zúčastňujú po prvýkrát. Medzi hosťami, ktorí na jubilejnom 20. ročníku dobročinného Plesu v opere zažijú svoju premiéru, budú aj úspešní slovenskí športovci, umelci, podnikatelia, či zástupcovia tretieho sektora. Medzi hostí dobročinného Plesu v opere sa tak zaradia futbalista Ján Ďurica, hokejové hviezdy Marián Gáborík a Marián Hossa, bývalá slovenská profesionálna tenistka Dominika Navara Cibulková a krasokorčuliarka Oľga Beständigová. Svoju premiéru na pozícii hosťa zažije aj redaktorka TV Markíza Andrea Šprochová, riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga, členka manažmentu a riaditeľka pre inovácie a rozvoj v spoločnosti Philip Morris a absolútna Slovenka roka Andrea Gontkovičová, riaditelia Nadácie Pontis Martina Kolesárová a Michal Kišša, či špeciálny pedagóg a správca Centra inkluzívneho vzdelávania Viktor Križo. Oblasť vedy zastúpi vedec a pedagóg na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika,a Vedec roka 2018 Vladimír Zeleňák. Prvýkrát zažijú atmosféru dobročinného Plesu v opere aj režisér, herec a scenárista Peter Bebjak, sochár Ján Ťapák a spisovateľ Ondrej Štefánik. Všetkých hostí jubilejného Plesu v opere opäť spája predovšetkým myšlienka dobročinnosti a spolupatričnosti, ktorá sa s týmto podujatím neodmysliteľne spája. Tak ako uplynulé dva roky, aj tento poukazuje na akútnosť situácie v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Vďaka výťažku, ktorý za uplynulé dva roky prekonal výšku pol milióna eur, mohol vzniknúť jedinečný program na podporu inkluzívneho vzdelávania „Kto chýba?“. Ten pomáha mnohým slovenským školám, učiteľom, ale aj rodičom pri začleňovaní detí so zdravotným znevýhodnením do bežného vyučovacieho procesu. Celý výťažok z jubilejného Plesu v opere poputuje na rozšírenie tohto programu aj na materské školy.

„Mám vzťah k dobročinnosti, robil som veľa rôznych projektov, ktoré mali podobný účel. Myslím si, že keď človek má možnosť, tak treba pomáhať tým, čo to najviac potrebujú. Aj zdravotne znevýhodnené deti majú určite právo na vzdelanie a ja tento zámer rád podporím. Inkluzívne vzdelávanie má zmysel, lebo zdravé deti si tak uvedomia, že musia byť vďačné za to, že sú zdravé a majú pomáhať tým, ktorí sú znevýhodnení. Mali by si vytvoriť medzi nimi nejaký vzťah a vážiť si jeden druhého, či je niekto zdravotne znevýhodnený alebo je zdravý,“ vyjadruje sa Marián Gáborík, ktorý doteraz nemal príležitosť zúčastniť sa na akomkoľvek plese, pretože bol v tom čase v zámorí.

„Som presvedčená, že každá dobročinnosť má zmysel. Je veľmi dôležitá, hlavne pre mňa, pretože si uvedomujem, že som mala v živote veľké šťastie byť tak úspešná a zarobiť si na pekný život, a preto sa snažím aj ja „dať naspäť“. Už 8 rokov sa intenzívne venujem mojej nadácii „Aby hviezdy nehasli“, kde sa snažíme pomáhať starším „vyslúžilým“ osobnostiam, ktoré nemali také šťastie ako ja na dôstojnú starobu. Tým, že ja sa venujem inej „kategórii“ dobročinnosti, nemám o inkluzívnom vzdelávaní veľký prehľad, ale moja premiéra na Plese v opere bude určite impulzom, aby som sa o tom viac informovala. Som presvedčená, že každá dobročinnosť má zmysel. Samozrejme, na Ples v opere sa veľmi teším, na veľa známych ľudí, zábavu a hlavne je úžasné, že všetci tí ľudia sa stretávajú toľké roky kvôli dobrej veci. Je to najväčšia spoločenská udalosť na Slovensku,“ hovorí Dominika Navara Cibulková.

„Úprimne sa naozaj teším na Ples v opere a som zvedavá na všetko, čo sa tam bude diať. Dobročinnosť je ušľachtilá činnosť. Osobne, vždy, keď môžem, nejako pomôžem, či finančne alebo materiálne. Určite treba pomáhať slabším a zraniteľnejším. Trénovala som pred časom jedno úžasné dievčatko gymnastiku, Ninka sa volá, ktoré má Downov syndróm a musím povedať, že to vo mne zanechalo silný dojem. Bolo úžasné sledovať, ako napreduje a vysvetľuje si veci po svojom. Vidieť jej úsmev, radosť, ktorú okolo seba rozdávala a potom prišla ku mne, objala ma, dala mi pusu. Boli to veľmi silné momenty pre mňa ako osobu, nie len ako trénerku. Takéto detičky, no aj s iným znevýhodnením, si určite zaslúžia a majú právo na vzdelanie. Svoje obmedzenie si nevybrali,“ hovorí Oli Beständig, pre ktorú bude Ples v opere jej prvým plesom v živote.

„Dobročinný Ples v opere vnímam od jeho začiatkov. Niekoľkokrát som mala možnosť naživo sprostredkovať atmosféru divákom v Televíznych novinách. Práca v noblesných priestoroch SND a rozhovory s hosťami v róbach je úplne iná ako bežne zažívam počas pracovného dňa. Dnes je pre mňa cťou, že sa môžem zúčastniť dobročinného Plesu v opere ako hosť. Hlavnou témou bude opäť vzdelávanie, otváranie tried deťom so zdravotným znevýhodnením. To je pre mňa najdôležitejšia správa večera. Vedomie, že na konci je pomoc pre konkrétne škôlky a základné školy, aby mohli byť otvorené všetkým,“ vyjadruje sa Andrea Šprochová.

„Ples v opere patrí medzi prestížne plesy a veľmi nás potešilo oslovenie organizátorov. Verím, že sa dobre zabavíme v príjemnej spoločnosti. Dobročinnosť vnímam ako snahu podeliť sa alebo pomôcť niekomu, kto je na to odkázaný, resp., ktorý to potrebuje. Určite je dôležité, aby deti so zdravotným znevýhodnením chodili do rovnakej školy ako zdravé deti a mali rovnaké právo na vzdelanie,“ tvrdí Jozef Janiga.

„Najúčinnejšou dobročinnosťou je konať dobro tam, kde nás život postavil, tu a teraz. Inkluzívne vzdelávanie je hlboko humanistické vzdelávanie, na človeka centrovaný prístup, kde sa každý počíta, každý je dôležitý. Aj učiteľ, rodič, kuchárka. V takomto hlboko rešpektujúcom prostredí je vlastne dieťa so zdravotným znevýhodnením úplne tak isto krásne a vzácne ako dieťa, ktoré nemá rodičov či dieťa zranené rozvodom rodičov. Táto rozmanitosť potrieb detí a ich diferencovaná podpora, citlivá, ľudská a osobná starosť, vzťah ku každému z nich je vlastne to najdôležitejšie právo a povinnosť pre vytvorenie ľudskejších zajtrajškov. A nie je to márne. Rozhodol som sa prísť na Ples v opere a vyjadriť vďačnosť toľkým dobrým ľuďom, ktorí niekoľko rokov podporujú dobročinné diela na pomoc tým najslabším,“ myslí si Viktor Križo.

