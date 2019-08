Slovenská herečka odhalila svoj recept na život: Tento zákon proste funguje

„Ten úsmev je vo mne a automaticky priťahuje ľudí, ktorí sú podobní. Je to zákon, ktorý funguje, či tomu niekto verí alebo nie,“ poznamenala v rozhovore. Ako však tvrdí, prehnané pozitívne myslenie je skôr na škodu. „Človek musí prežívať rôzne emócie,“ uznala.

Podľa známej interpretky dnes mnoho žien nie je samých sebou. „Každá z nás by mala objavovať počas života všetky zákutia svojho ženstva, túžiť po plnohodnotnom naplnení a poslaní ženy, matky, dcéry, sestry, milenky... Do vienka sme dostali obrovský dar intuície, ktorú pod vplyvom životných situácii, prispôsobovania sa a častého podriaďovania sa, strácame. Strácame prirodzenú divokosť a nespútanosť - nemusíme však zavýjať, stačí sa naozaj spontánne radovať z bežných vecí. My, naopak, často žijeme dlhodobo vo vzťahoch len zo zvyku, klameme samých seba, rokmi už aj uveríme, že takýto život je dobrý a úplne zabudneme, že sme kedysi mali tie dievčenské sny. Že sme snívali... Zabúdame na seba, na svoje skutočné ženské priania,“ usúdila Ivanková.

„Moja mama mala tri deti, mala to veľmi ťažké, musela nás vychovávať, chodiť do práce a popri tom stíhala študovať vysokú školu. Svoj sen si však, napriek tomu, že toho mala veľa, splnila. Mnohé ženy však vkladajú toľko energie do svojich detí, že im už nezostane priestor na seba. A niektoré ženy vo väčších mestách žijú doslova ‘rýchlo a zbesilo‘ a snažia sa stíhať všetko - od práce cez deti a ďalšie aktivity. Takéto ženy zas tú ženskosť až tak nevyžarujú, ide do úzadia, čo je popri tom všetkom, čo sa dnes od ženy očakáva, pochopiteľné. Sama to vnímam na sebe, keď veľa pracujem... Nič mäkké, ženské, jemné, ale uštvaná zver s prísnymi zovretými perami,“ popísala vtipne sympatická hnedovláska. „A naopak, keď sme vnútorne spokojné a nič nás nezaťažuje, žiarime... Nuž, kde nájsť tú zlatú strednú cestu? Ten harmonický stred? Ja to stále hľadám. Asi je to o tom hľadaní, to je dobrý začiatok,“ skonštatovala.

K nastoleniu vnútorného mieru pritom energickej herečke pomáha aj milovaná joga. „Vďaka joge som zharmonizovaná, pevnejšia, ukorenená... Vyslovene mi pomáha... A prináša so sebou nielen psychické, ale aj telesné benefity. Človek sa dokáže pomocou nej vyliečiť z rôznych neduhov a chorôb. Mám to odskúšané na vlastnej koži. Vrátila sa mi imunita a vyliečila som sa z rôznych tráviacich problémov. Niektorí sa zas jogou dostali z alergií, pomáha aj na ženské problémy a pomáha nájsť i stratenú intuíciu. Niekto mi môže oponovať, že ju našiel inou metódou. Ja sa len poteším, nech ma naučí... Každý má to svoje. Niekto to dokáže cez meditáciu, niekto cez knihy – to je zas podľa mňa nebezpečné v tom, že stále čítate príbehy a myšlienky iných ľudí a stále len zamestnávate tú myseľ... Ja si myslím - a táto myšlienka nepochádza zo žiadnej knihy - že najväčšiu múdrosť v sebe nesie naše telo! Naučme sa načúvať telu. Zjemnime ho cez liečivú stravu, cez pohyb či meditácie, je na každom z nás, akú formu spoznávania zvolí. Možno stačí päť minút denne zhlboka dýchať... Ja vám sľubujem, že po piatich minútach vedomého dýchania budete mať krajší, pokojnejší deň,“ zasmiala sa.

Mladá herečka podľa vlastných slov zároveň nerozumie ľuďom, ktorí si svoje telá vedome ničia. „Nerozumiem tomu, keď si ľudia tie svoje telíčka vedome humpľujú napríklad stravou alebo sedia pred tými televízormi či v krčme a nie sú schopní so sebou nič urobiť. Alebo sa tak objedajú, až zistia, že majú stopäťdesiat kíl. Ja tomuto nerozumiem. Ako môžem zatratiť samého seba, ako sa môžem takýmto spôsobom života vedome zabíjať? Nech mi to niekto vysvetlí... A nech ma tí ľudia aj odsúdia, je mi to jedno. Ak by som im len trošku mohla pomôcť či poradiť, rada to urobím,“ uviedla.

Zanedbaným ľuďom podľa nej ku kráse a vnútornej radosti nepomôže nič, darmo budú pre lepší pocit zo seba investovať do značkového oblečenia. „Uvedomelá žena, ktorá sa stará o svoje telo, môže mať na sebe aj úplne jednoduché lacné šaty, ale usmieva sa a vyžaruje z nej vnútorná krása - a hlavne je krásne vystretá! Koľkokrát sa mi však, naopak, stalo, že som šla niekam na koncert a boli tam žienky, ktoré mali na sebe neuveriteľné značky... Gucci, Prada..., ale mali 150 kíl a boli zhrbené! Alebo boli aj štíhle, ale hrbili sa, bolo vidieť, že nesú na ramenách kopec starostí. A teraz neviem, čo bolo skôr. Či sa najskôr zhrbili a potom prišli starosti alebo naopak... Isté však je, že telo je prepojené s celým našim bytím. A, žiaľ, dnes hocikde na ulici vidíte zhrbené ženy – to niečo značí, niečo majú v sebe zrejme zablokované, akoby si na chrbte niesli každodenné útrapy alebo sa potrebovali pred niečím schúliť...,“ zauvažovala Ivanková. „To, ako nosíte a reprezentujete svoje telo, veľa napovie o tom, ako žijete. Aj v tomto mi ľudia môžu oponovať – ja to mám rada – no myslím, si, že keď nás niečo sužuje, treba hľadať riešenia a ísť k samotným začiatkom problému – možno pramení z detstva, z manželstva, z práce – a treba tie príčiny úzkostí krok za krokom odstraňovať,“ zhrnula herečka.