Vondráčková je na tom psychicky zle: Vracia sa do Kanady... Pokúsi sa zachrániť manželstvo?!

Po tom ako sa Tomáš Plekanec na sociálnej sieti vyjadril, že sa rozchádzajú, zažila Lucie doslova šok. Povrávalo sa, že príčinou krachu vzťahu môže byť česká tenistka Lucie Šafářová. No podľa informácií zdroja blízkeho Tomášovi mohol za rozchod údajný pomer Vondráčkovej s hercom Matějom Hádekom. Blondínka rozchod a nátlak na jej osobu nenesie dobre a vyhýbavo odpovedá aj médiám.

Lucie Vondráčková mieri po krachu vzťahu s Plekancom späť do Kanady. Zdroj: profimedia.sk

„Už si pripadám ako v Matrixe. To akoby ste sa ma pýtali, či Tomášovi vadí moja práca,“ vyjadrila sa pre portál extra.cz na margo toho, či je za rozchodom iný muž. Na otázky ohľadom údajného vzťahu s Matějom odpovedala veľmi zahmlene. Zrejme toho bolo na ňu priveľa a psychicky to nezvládala, a preto sa rozhodla odísť domov do Kanady.

Česká speváčka by tam mala stráviť nejakú dobu a vrátiť sa buď v septembri alebo októbri. To, že odchádza späť domov, potvrdil aj jej manažér Petr Mráček pre extra.cz: „Lucka už nebude nič komentovať. Je to jej súkromie. Môžem len povedať, že sa aktuálne vráti späť do Kanady.“ Herečka a speváčka sa pravdepodobne pokúsi o záchranu manželstva kvôli svojim deťom, ktoré by rozpad rodiny mohol zasiahnuť najviac.