FOTO Vybité zuby, zašívané pery a... Takto vyzerá brutálne doráňaná slovenská speváčka!

BRATISLAVA - Pohľad na ňu vám vyrazí dych! Dnes ráno sa cesta do práce skončila pre slovenskú speváčku Viktóriu Vargovú (25) z kapely Peter Bič Projekt doslova katastrofálne. Vybité zuby, roztrhnutá pera a doráňané celé telo. Zranila sa tak, žeby ju zrejme ani vlastná mama nespoznala.

Líder skupiny Peter Bič Projekt Peter Bič, má hlavu v smútku a nielen on. Ich drobná sexi kráska Viktória, ktorá disponuje zamatovým hlasom, sa dnes ráno poriadne dokaličila. Ako sa topkám podarilo zistiť, mladá speváčka na ceste do práce spadla z bicykla a brutálne sa doráňala. Odniesla si to najmä jej tvár.

„Išla som ráno do roboty na bicykli a cestou dolu kopcom som nabehla na jamu, prevrátila som sa a padla rovno na tvár. Zlomila som si dva zuby, rozrazila peru a bradu, obila tvár a dooškierala telo, ale našťastie som nemala nič zlomené,“ povedala topkám niekoľko hodín po nehode Viktória.

Známej ryšavke pomohol po nehode okoloidúci pán a zavolal jej sanitku. Tá ju previezla do nemocnice, kde sa podrobila vyšeteniam. „Peru aj bradu mi zašili, ani neviem koľko mám stehov, urobili röntgeny a ďalšie vyšetrenia. Inak som v poriadku,“ priznala nám kráska, ktorá aj napriek bolestiam a poriadne doráňanej tvári sa rozhodla dnes večer vystúpiť na dvoch koncertoch. „Čo neurobíte pre fanúšikov. Verím, že sa rýchlo zostavím a budem opäť fit, lekári odhadujú týždeň,“ dodala na záver obetavá kráska. Viktórii prajeme skoré uzdravenie a vydarené koncerty. Fotografie doráňanej speváčky nájdete v našej GALÉRII»

Príspevok, ktorý zdieľa Peter Bic Project Official (@peterbicproject), 12 Jún 2018 o 7:08 PDT