Kucherenko je na smiech: Preboha, čo si to zasa porobila s tvárou?!

Silvia Kucherenko (34), ktorá je na Slovensku známa najmä svojimi veľkými perami a slovnými perlami, sa opäť postarala o rozruch. Blondínke sa totiž zrejme začalo máliť skrášľovacích vylepšení, a tak sa do svojej bohatej klenotnice rozhodla pridať ďalšie. Najnovšie sa totiž pochválila novým vytetovaným obočím, ktorým v priebehu pár dní stihla pobaviť značnú časť národa.

Silviin vylepšený vzhľad verejnosť zaujal natoľko, že jej fotografiu si už stihlo na sociálnych sietiach prezdieľať nespočetné množstvo ľudí a do jej nového obočka si dokonca koplo aj štúdio krásy. „Čo povedať? Keď každá tetuje,“ objavil sa komentár pri zábere známej blondínky. Nové obočie Kucherenko totiž rozhodne vyzerá všelijako, len nie vábne a už vôbec nie prirodzene.

Modelkine nové vylepšenie totiž viac ako obočie ľuďom pripomína dezén na zimných pneumatikách, zips, ihličie či dokonca čiarový kód. „To je vtip, však,“ či „Otrasné obočie, s týmto by som nevyšla na svetlo sveta, je to hrozné,“ napísali k fotke nastajlovanej Kucherenko komentujúce ženy, ktorým dalo za pravdu aj množstvo ďalších.

Zdroj: Instagram S.K.

Bohužiaľ, keďže ide o permanentný make-up, tejto hrôzy na tvári sa Silvia zrejme zbaví len veľmi ťažko. A hoci tentokrát ľudí nebaví vlastným zavinením, nabudúce by si mala pri výbere kozmetičky dať záležať oveľa viac. Ona sama je však so svojím vzhľadom evidentne klasicky spokojná, keďže slečnu tatérku označila za šikovnú a s kontaktom na ňu sa neváha podeliť ani so svojimi fanúšikmi. Ak teda túžite vyzerať aspoň trochu ako Silvia, neváhajte ju kontaktovať.