Hantuchovej následky z Let's Dance: Toto by nik nečakal!

Daniela Hantuchová bezpochyby patrí k našim najkrajším športovkyniam. Hoci tenis už zavesila na klinec, pri pohľade na jej dokonalé krivky jej mnohé ženy určite závidia. Dokonca bola jedným z najväčších ťahákov tanečnej šou Let´s Dance, kde si jej top postavu všimli aj mnohí diváci. Svetová hviezda sa však na parkete zvŕtala len 4 týždne a uplynulú nedeľu v šou vypadla. Napriek tomu, že bola roky zvyknutá na tvrdú drinu sama priznáva, že aj tancovanie bolo veľmi náročné.

„Je to určite veľmi náročné, hlavne aj časovo, lebo každý má popri tom aj svoje vlastné aktivity a je veľmi ťažké nájsť ten čas na tréning. A samotný tréning je veľmi náročný v tom, že je to diametrálne odlišný pohyb na čo som bola zvyknutá 30 rokov a ja za pár dní sa snažím spraviť nejaké zázraky, ale veľmi si to užívam. Máme super kolektív a všetci sa na tú nedeľu veľmi tešíme a je to super zážitok,“ prezradila nám Daniela na premiére tanečného predstavenia z produkcie Jána Ďurovčíka ešte v čase, keď netušila, že zo šou vypadne.

Keďže v tomto projekte takmer všetky účinkujúce hviezdy schudnú, zaujímalo nás, ako je to u nej, keďže vyzerá pekelne štíhlo. „Práveže nie. Práve naopak. Ja som pribrala asi 2 kilá. Všetci vraveli, že sa tým nejako chudne. Asi tým, že je to iný pohyb a nie je čas na nejakú správnu životosprávu, tým že toho je toľko, tak práve naopak. Tým, že pri tom tenise bola 10 hodinová drina každý deň, tak to nie je až tak fyzicky náročné,“ dodala Hantuchová, ktorá prežíva momentálne šťastné obdobie aj na poli lásky. Údajne má po svojom boku nového priateľa, ktorým má byť charizmatický a bohatý Talian. Z videa sa okrem iného dozviete aj to, čomu sa kráska venuje a či jej chýba tenis.