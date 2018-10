Katastrofa nepredstaviteľných rozmerov: Jemen je na pokraji najhoršieho hladomoru

Varovala pred tým Lise Grandeová, humanitárna koordinátorka OSN pre Jemen, ktorá pre stanicu BBC uviedla: "Mnohí z nás považovali za nepredstaviteľné, aby sme boli ešte v 21. storočí svedkami hladomorov, aké boli v Etiópii, Bengálsku alebo v častiach Sovietskeho zväzu. Súčasná realita je však taká, že v Jemene sa deje presne to isté." Blízkovýchodný Jemen je v zovretí krvavej občianskej vojny už tri roky - odvtedy, ako húsijskí povstalci podporovaní Iránom obsadili väčšinu územia krajiny vrátane hlavného mesta Saná. Vojenská koalícia pod velením Saudskej Arábie proti nim bojuje od roku 2015 s podporou medzinárodne uznanej jemenskej vlády.

Uprostred konfliktu sa ocitli tisícky civilistov, obklopených mínovými poľami, záplavou mínometných granátov a leteckými útokmi. Výsledkom tejto humanitárnej katastrofy je bilancia najmenej 10.000 mŕtvych a miliónov vnútorne vysídlených. "Niet pochýb, že by sme sa mali hanbiť, a každé ráno, keď sa prebudíme, by sme mali robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli tamojším trpiacim ľuďom ukončiť tento konflikt," zdôraznila v nedeľu Grandeová. Humanitárna organizácia Save the Children v septembri varovala, že boje v Jemene sa menia na "vojnu proti deťom", z ktorých tisíce utržujú počas útokov závažné zranenia, uvádza denník The Guardian.

Šéfka tejto organizácie Helle Thorningová-Schmidtová počas svojej návštevy Jemenu vyhlásila, že stúpa počet útokov na školy a nemocnice, pričom zdravotníci nie sú schopní zvládať obrovské množstvo zranených. Medzitým sa zrútila mena krajiny a v septembri sa zdvojnásobili ceny potravín, čo ešte zvýšilo riziko hladomoru.