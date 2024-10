Prečo sa skutočne rozpadli Golden Kids? Pravda o Vaškovi Neckářovi, mŕtvici a tvrdej životnej rane

Václav Neckář a Helena Vondráčková (Zdroj: FS Barrandov)

PRAHA - Princ Václav ide s otcom na zásnuby do susedného kráľovstva, ale ženiť sa vôbec nechce. Jeho otec kráľ ho už v detstve prisľúbil ako ženícha princeznej Helene, aby potvrdil uzavretie mieru so susedným kráľovstvom. Viete, o akú rozprávku ide?

Jasné, Šíleně smutná princezna! V tomto českom filme sa obaja speváci, ale najmä národom milovaný Vašek predstavil ako brilantný komediálny herec. A neprekážal ani fakt, že princezná Helena bola od neho o hlavu vyššia. Dobrého veľa nebýva!

Václav Neckář a Hana Maciuchová (Zdroj: ČT)

Václav Neckář (81) sa narodil 23. októbra 1943 v Prahe v umeleckej rodine, čo predurčilo jeho smerovanie. Vystupoval v detských operných rolách v Štátnom divadle Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem. Hral v Divadle pracujúcich v Moste, v plzenskom pesničkovom divadle Alfa, začal nahrávať pre Československý rozhlas. Prijali ho do divadla Rokoko, kde účinkoval v hrách Čekání na slávu, Konvenční vražda alebo Filosofská historie, väčšinou spolu so speváčkami Martou Kubišovou (81) a Helenou Vondráčkovou (77). V 60. rokoch uvoľnenej cenzúry vytvorili spevácke trio Golden Kids (Zlatá kůzlata). Vašek neskôr vystupoval s vlastnou skupinou, ktorá podľa jeho hitu Doktor Dam Di Dam dostala meno Bacily.





Chrám svatého Víta, Čaroděj Dobroděj, Carolína a ďalšie sa stali hitmi. Koncom 90. rokov už Vaškovi hrozilo, že ako starnúci spevák stratí záujem obecenstva, dokázal sa však pretransformovať na interpreta piesní hlbšieho záberu. Po roku 1989 založil so svojím bratom úspešné hudobné vydavateľstvo Ne a Ne Records, ktoré vydalo výber Časy se mění. Ako herec sa preslávil predovšetkým rolou vo filme Jiřího Menzela Ostro sledované vlaky na motívy rovnomennej novely Bohumila Hrabala, hral aj hlavné úlohy vo filmoch Skřivánci na niti, Kulhavý ďábel či Ta naše písnička česká.

(Zdroj: FS Barrandov)

V roku 2002 Vaška postihla mŕtvica, po ktorej sa musel znova učiť hovoriť a spievať. Dnes spieva už len piesne s pomalým rytmom. Trio Golden Kids si na rok 2008 naplánovalo spoločné turné. Séria koncertov sa mala konať pri príležitosti 40. výročia vzniku zoskupenia, no napokon k nej nedošlo pre absenciu dohody o podmienkach a zdravotným problémom. Helena Vondráčková žalovala Martu Kubišovú a popri nej aj Vaška Neckářa a žiadala sumu 1,38 milióna českých korún (cca 55-tisíc eur) za nerealizovanie turné. Súd však aj po jej odvolaní sa žalobu zamietol. Odvtedy je plavovlasá hviezda vo vzťahu k bývalým kolegom a priateľom veľmi rezervovaná.

(Zdroj: Profimedia/SITA)

V roku 2011 natočil Vašek so skupinou Umakart veľmi úspešný filmový soundtrack k filmu Alois Nebel s názvom Půlnoční. Ide o precítenú vianočnú baladu, v ktorej aj po vážnych zdravotných a psychických problémoch rezonuje jeho príjemný premýšľavý hlas. 28. októbra 2015 prevzal z rúk vtedajšieho prezidenta Českej republiky Miloša Zemana štátne vyznamenanie, Medailu za zásluhy I. stupňa. Krátko pred Vianocami v tom istom roku mu však život uštedril tvrdú ranu - zomrela jeho manželka Jaroslava (†76), s ktorou bol ženatý 41 rokov. Umelec navyše nebol v posledných chvíľach pri nej. Smutnú správu sa dozvedel tesne pred koncertom, ktorý sa konal stovky kilometrov ďaleko od nemocnice, kde jeho žena skonala. Mali spolu jediného syna, ktorý nesie meno po ňom a zdedil aj hudobný talent. Preferoval však úplne odlišný štýl hudby, než jeho otec, a to tvrdú elektronickú hudbu.



Hoci Vašek Neckář ako starší človek bojuje s problémami, stále koncertuje a spieva mu to. Aj ako 81-ročnému!

(Zdroj: ČT)