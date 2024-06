STRACH o Václava Neckářa (80): Dva pády... Zlámal sa, musel ísť do NEMOCNICE!

(Zdroj: ČT)

PRAHA - Legendárny český hudobník Václav Neckář sa opäť pasuje s nepríjemnými zdravotnými problémami. Dvakrát padol tak nešťastne, že musel ísť do nemocnice... Zlámal sa!

Ako informuje český Blesk, k nehode prišlo pred dvomi týždňami. Hudobník spadol a odniesla si to jeho pravá ruka. Mal však obrovské šťastie v nešťastí. „Lekári hovorili, že som si ju zlomil šikovne, čisto,“ prezradil spomínanému denníku. Spočiatku však pádu nepridával veľkú váhu. Až keď ho ruka neprestávala bolieť, rozhodol sa zájsť k lekárovi.

„Röntgen ukázal, že to je zlomené tesne pod ramenním kĺbom,“ upresnil Neckář. Aktuálne má ruku v ortéze a upevnenú v závese. No a ako keby jeden pád nestačil, už so zlomenou rukou padol opäť. Druhýkrát sa mu však už, našťastie, nič nestalo. Umelcovi prajeme skoré zotavenie už čo najmenej pádov!

