Sobota18. október 2025, meniny má Lukáš, zajtra Kristián

Nahý na ulici, aféry so ženami a roznožky medzi kamiónmi: Svalovec z Brusselu mal byť pôvodne baleťák!

Jean-Claude Van Damme Zobraziť galériu (4)
Jean-Claude Van Damme (Zdroj: Instagram)
© Zoznam/lun © Zoznam/lun
ČSFD/GymBeam/lun

Svoje najlepšie roky strávil šnupaním kokaínu, chľastom a sexuálnymi aférami s množstvom žien. Napriek tomu sa dokázal vzoprieť nerestiam. Natočil sériu videí Train with Van Damme, na ktorých pomáha ľuďom s domácim tréningom.

Jean-Claude van Damme (64), vlastným menom Jean-Claude Camille François van Varenberg sa narodil 18. októbra 1960 na okraji Berchem-Sainte-Agathe v Belgicku. Jeho otec bol kníhkupcom, mama  predavačka v obchode s oblečením. Ako malý bol Jean Claude chudý a neduživý, a tak ho otec Eugene van Varenberg zapísal na kurz karate. Ku karate sa pridali ďalšie bojové športy taekwondo, kickbox a Muay Thai. Na maminu žiadosť sa venoval aj baletu, čo pomohlo jeho gymnastickým schopnostiam. V karate získal čierny pás a titul majstra Európy v strednej váhe. Otvoril si karate štúdio California Gym, chcel však viac. Odletel do Spojených štátov a pokúsil sa preraziť vo filme.

Nahý na ulici, aféry
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: ČSFD)

Kým sa dopracoval k filmovej úlohe, musel si zarábať na živobytie ako vyhadzovač v nočných kluboch. Prvý film Krvavý šport bol pôvodne veľmi slabý, ale muž s prezývkou Muscles from Brussels (Svaly z Brusselu) presvedčil tvorcov, aby ho prestrihali a zrazu bol na plátne konkurent Arnolda Schwarzeneggera a Sylvestera Stallona. K veľkým peniazom sa Jean-Claude dostal už pred tridsiatkou. Rýchle zbohatnutie mu stúplo do hlavy a začal sa správať, akoby mu preskočilo. Bol závislý od kokaínu, v určitom období bral až desať gramov denne, aby  vôbec mohol fungovať. V roku 1996 sa prihlásil na liečbu, po týždni však z kliniky odišiel. Jeho užívanie drog mohlo do istej miery súvisieť s bipolárnou poruchou, ktorú mu diagnostikovali v roku 1998. Vtedy začal brať lieky, vďaka ktorým sa cítil psychicky lepšie.

Jean-Claude Van Damme
Zobraziť galériu (4)
Jean-Claude Van Damme  (Zdroj: Instagram)

Pod vplyvom drog sa však napríklad často objavoval nahý na ulici (ktorého slovenského umelca nám to pripomína?) alebo ho zadržali za šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Vyjadroval sa negatívne o homosexuáloch. Tvrdil, že úlohou ženy je iba starať sa o dom a deti. Možno preto bol ženatý až päťkrát, z toho dvakrát s rovnakou ženou. Z manželstiev má tri deti – dcéru Biancu (34) a synov Kristofera (37) a Nicholasa (29). Všetci sa venujú športu a filmu. Ani jeho potomkovia však nie sú úplne svätí. V roku 2017 polícia zatkla jeho najmladšieho syna za to, že ohrozoval nožom svojho spolubývajúceho. Bol obvinený z ťažkého ublíženia na zdraví a držania drog.

Jean-Claude Van Damme
Zobraziť galériu (4)
Jean-Claude Van Damme  (Zdroj: Instagram)

Jean-Claude je známy škandalóznym vzťahom k ženám, medzi jeho najznámejšie aféry patrí pomer s Kylie Minogue. Za všetky jeho úlety ho filmári potrestali a prestali ho obsadzovať do hlavných rol vo veľkých filmoch. Za jeho pomyselný návrat preto môžeme považovať pozitívne hodnotený film JCVD, kde si zahral sám seba. Hoci dnes oslavuje 64. narodeniny, stále sa udržiava vo forme, denne cvičí, behá a bicykluje, takže hoci mu tvár poznačili roky holdovania nerestiam, sa ešte môžeme tešiť na jeho návrat na filmové plátno. 

Viac o téme: Jean-Claude van Damme
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Život vo väzení z
Život vo väzení z pohľadu odsúdenej: Samozrejme, že ľudia majú sex aj za mrežami! Sama som to zažila
Zahraničné
Arnold Schwarzenegger
Dráma v dome legendárneho Arnolda: Polícia riešila nahlásenú bombu… Stal sa obeťou nechutného vtipu!
Zahraniční prominenti
Hladina rieky Morava presiahla
Rezort životného prostredia zverejnilo podmienky výzvy: Pomôcť má majiteľom domov zasiahnutých povodňami
Domáce
Pizza, ktorá sa stala
Pizza, ktorá sa stala mimoriadne obľúbená: Podnik v Nemecku k nej ponúkal ako prílohu kokaín!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ďurovčík vracia ikonický muzikál, bude to VEĽKOLEPÉ! Plevčík odhalil pravdu o práci s legendárnym režisérom!
Ďurovčík vracia ikonický muzikál, bude to VEĽKOLEPÉ! Plevčík odhalil pravdu o práci s legendárnym režisérom!
Prominenti
Reakcia Andreja Danka na vylúčenie Roberta Fica a strany Smer-SD z európskych socialistov
Reakcia Andreja Danka na vylúčenie Roberta Fica a strany Smer-SD z európskych socialistov
Správy
Kopaničársky jarmek v Starej Turej
Kopaničársky jarmek v Starej Turej
Správy

Domáce správy

FOTO Naša LEGENDÁRNA minelárka hlási
Naša LEGENDÁRNA minelárka hlási NÁVRAT! Chystajú obnoviť jej výrobu, majiteľ má smelý plán aj s kúpeľmi
Domáce
Ladislav Kamenický
Minister financií Kamenický očakáva bezproblémové schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu
Domáce
Finančná správa v spolupráci
Finančná správa v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou vyvinula štátnu aplikáciu pre QR platby
Domáce
Brezová pod Bradlom má nový urnový háj, opravený chodník a lepšie vybavenie domu smútku
Brezová pod Bradlom má nový urnový háj, opravený chodník a lepšie vybavenie domu smútku
Myjava

Zahraničné

Napätie medzi USA a
Napätie medzi USA a Venezuelou rastie: Donald Trump potvrdil útok na drogovú ponorku
Zahraničné
Tento symbol na autách
Záhadná rybka na autách: Poznáte jej skutočný význam? Je dôležitý a má tisícročnú históriu
Zahraničné
nemecký minister zahraničných vecí
Nemecko a Turecko sa dohodli na užšej spolupráci pri riešení kríz v Gaze, na Ukrajine a v Sýrii
Zahraničné
Portugalský parlament schválil zákon
Portugalský parlament schválil zákon zakazujúci nosenie závojov zakrývajúcich tvár na verejnosti
Zahraničné

Prominenti

Jean-Claude Van Damme
Nahý na ulici, aféry so ženami a roznožky medzi kamiónmi: Svalovec z Brusselu mal byť pôvodne baleťák!
Osobnosti
Protivnú svokru z Dunaja
Protivnú svokru z Dunaja by ste v realite NESPOZNALI: Maskéri v seriáli ju totálne zmenili! FOTO
Domáci prominenti
Eminem
Eminem je opäť ZAMILOVANÝ: Novú lásku pozná roky!
Zahraniční prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Playmate Mináriková po rokoch
Playmate Mináriková po rokoch v spoločnosti: Nový nos... Spoznali by ste ju ešte?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Fetiš alebo bizarná záľuba?
Fetiš alebo bizarná záľuba? Šokujúca realita z Floridy: Žena dva roky dojčila nielen svoje dieťa, ale aj MANŽELA!
Zaujímavosti
Aký je sex po
Aký je sex po 60-ke? Podľa odborníkov TAKÝTO
vysetrenie.sk
Nie všetko, čo je
Nie všetko, čo je zdravé, je bezpečné: Ktorý vitamín môže spôsobiť problémy? POZOR na tento populárny doplnok!
Zaujímavosti
Šialený CHAOS na palube:
Šialený CHAOS na palube: Žena po pristátí zablokovala lietadlo a odmietala ho opustiť! Jej dôvod vás POBÚRI
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!

Šport

Neuveriteľný moment v Česku! Dôchodok nehrozí, Jaromír Jágr prepisuje hokejové dejiny
Neuveriteľný moment v Česku! Dôchodok nehrozí, Jaromír Jágr prepisuje hokejové dejiny
Tipsport ELH
Správa, ktorú chcel počuť celý tenisový svet: Novak Djokovič sa vyjadril k svojej budúcnosti
Správa, ktorú chcel počuť celý tenisový svet: Novak Djokovič sa vyjadril k svojej budúcnosti
ATP
Napriek penalizácii získala medailu: Fantastický výkon mladej Slovenky na MS
Napriek penalizácii získala medailu: Fantastický výkon mladej Slovenky na MS
Ostatné
VIDEO Hokejová dráma v Košiciach pre Slovan! Bratislava berie dva body po predĺžení a nájazdoch
VIDEO Hokejová dráma v Košiciach pre Slovan! Bratislava berie dva body po predĺžení a nájazdoch
Tipsport liga

Auto-moto

Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy

Kariéra a motivácia

Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Mzda
Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Mzda
Kedy musíte na lekársku prehliadku kvôli práci a kto ju má vlastne zaplatiť?
Kedy musíte na lekársku prehliadku kvôli práci a kto ju má vlastne zaplatiť?
Rady, tipy a triky
Toto sú najväčšie životné chyby, ktoré ľudia ľutujú až na staré kolená. Nerobte ich aj vy!
Toto sú najväčšie životné chyby, ktoré ľudia ľutujú až na staré kolená. Nerobte ich aj vy!
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Aké mäso na fašírky? Riaďte sa týmto pravidlom a budú šťavnaté
Aké mäso na fašírky? Riaďte sa týmto pravidlom a budú šťavnaté
Rady a tipy
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Rady a tipy

Technológie

Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Armádne technológie
Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
Správy
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
Veda a výskum
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Bezpečnosť

Bývanie

Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta

Pre kutilov

Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Láska a peniaze: Spôsob, akým míňate, prezradí o dvojici viac, ako ste zrejme tušili
Partnerské vzťahy
Láska a peniaze: Spôsob, akým míňate, prezradí o dvojici viac, ako ste zrejme tušili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Naša LEGENDÁRNA minelárka hlási
Domáce
Naša LEGENDÁRNA minelárka hlási NÁVRAT! Chystajú obnoviť jej výrobu, majiteľ má smelý plán aj s kúpeľmi
Tento symbol na autách
Zahraničné
Záhadná rybka na autách: Poznáte jej skutočný význam? Je dôležitý a má tisícročnú históriu
Čo vás čaká v
Zahraničné
Prevratná zmena na ChatGPT: Padnú všetky tabu!
Havária ponorky Titan: Šokujúci
Zahraničné
Havária ponorky Titan: Šokujúci zvrat vo vyšetrovaní! To mení celú situáciu, hrozivé odhalenia

Ďalšie zo Zoznamu