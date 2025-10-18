Nahý na ulici, aféry so ženami a roznožky medzi kamiónmi: Svalovec z Brusselu mal byť pôvodne baleťák!

Svoje najlepšie roky strávil šnupaním kokaínu, chľastom a sexuálnymi aférami s množstvom žien. Napriek tomu sa dokázal vzoprieť nerestiam. Natočil sériu videí Train with Van Damme, na ktorých pomáha ľuďom s domácim tréningom.
Jean-Claude van Damme (64), vlastným menom Jean-Claude Camille François van Varenberg sa narodil 18. októbra 1960 na okraji Berchem-Sainte-Agathe v Belgicku. Jeho otec bol kníhkupcom, mama predavačka v obchode s oblečením. Ako malý bol Jean Claude chudý a neduživý, a tak ho otec Eugene van Varenberg zapísal na kurz karate. Ku karate sa pridali ďalšie bojové športy taekwondo, kickbox a Muay Thai. Na maminu žiadosť sa venoval aj baletu, čo pomohlo jeho gymnastickým schopnostiam. V karate získal čierny pás a titul majstra Európy v strednej váhe. Otvoril si karate štúdio California Gym, chcel však viac. Odletel do Spojených štátov a pokúsil sa preraziť vo filme.
Kým sa dopracoval k filmovej úlohe, musel si zarábať na živobytie ako vyhadzovač v nočných kluboch. Prvý film Krvavý šport bol pôvodne veľmi slabý, ale muž s prezývkou Muscles from Brussels (Svaly z Brusselu) presvedčil tvorcov, aby ho prestrihali a zrazu bol na plátne konkurent Arnolda Schwarzeneggera a Sylvestera Stallona. K veľkým peniazom sa Jean-Claude dostal už pred tridsiatkou. Rýchle zbohatnutie mu stúplo do hlavy a začal sa správať, akoby mu preskočilo. Bol závislý od kokaínu, v určitom období bral až desať gramov denne, aby vôbec mohol fungovať. V roku 1996 sa prihlásil na liečbu, po týždni však z kliniky odišiel. Jeho užívanie drog mohlo do istej miery súvisieť s bipolárnou poruchou, ktorú mu diagnostikovali v roku 1998. Vtedy začal brať lieky, vďaka ktorým sa cítil psychicky lepšie.
Pod vplyvom drog sa však napríklad často objavoval nahý na ulici (ktorého slovenského umelca nám to pripomína?) alebo ho zadržali za šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Vyjadroval sa negatívne o homosexuáloch. Tvrdil, že úlohou ženy je iba starať sa o dom a deti. Možno preto bol ženatý až päťkrát, z toho dvakrát s rovnakou ženou. Z manželstiev má tri deti – dcéru Biancu (34) a synov Kristofera (37) a Nicholasa (29). Všetci sa venujú športu a filmu. Ani jeho potomkovia však nie sú úplne svätí. V roku 2017 polícia zatkla jeho najmladšieho syna za to, že ohrozoval nožom svojho spolubývajúceho. Bol obvinený z ťažkého ublíženia na zdraví a držania drog.
Jean-Claude je známy škandalóznym vzťahom k ženám, medzi jeho najznámejšie aféry patrí pomer s Kylie Minogue. Za všetky jeho úlety ho filmári potrestali a prestali ho obsadzovať do hlavných rol vo veľkých filmoch. Za jeho pomyselný návrat preto môžeme považovať pozitívne hodnotený film JCVD, kde si zahral sám seba. Hoci dnes oslavuje 64. narodeniny, stále sa udržiava vo forme, denne cvičí, behá a bicykluje, takže hoci mu tvár poznačili roky holdovania nerestiam, sa ešte môžeme tešiť na jeho návrat na filmové plátno.