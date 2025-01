Život vo väzení z pohľadu odsúdenej: Samozrejme, že ľudia majú sex aj za mrežami! Sama som to zažila

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Život za mrežami je diametrálne odlišný od toho na slobode. Svoje o tom vie aj istá väzenkyňa, ktorá začala za múrmi väznice pociťovať potreby, ktoré v živote nezažila. Keď je človek dlhodobo odrezaný od vonkajšieho sveta, začne si nesmierne vážiť aj to, čo bolo pre neho v minulosti prirodzené. Dokonca sa správa spôsobom, za ktorý by sa na slobode dokonca aj hanbil.

Osoba, ktorá opísala svoj pobyt za mrežami, vystupovala v rozhovore pre The Telegraph ako Susanna Galtonová. Meno bolo vymyslené pre ochranu totožnosti. Susanna bola v roku 2022 odsúdená na štyri mesiace odňatia slobody. Opísala, ako sa za pomerne krátku dobu trestu zmenilo jej vnímanie okolitého sveta.

Za mrežami prežila okrem iného aj vzťah s jednou z väzenkýň. "Môj krátky, 48-hodinový 'vzťah' mi teraz (na slobode) pripadá ako z iného sveta a úplne v rozpore s tým, aká som. Doteraz tomu nerozumiem. Otvorilo mi to oči a navždy ma to poznačilo," začala Susanna.

Lesbické sklony

Podľa svojich slov pochádzala z milujúcej rodiny. Jej matka bola kaderníčka a otec podnikateľ. Chodila dokonca do súkromnej baletnej školy. Považuje sa za vzdelanú, preto chcela hovoriť o tom, čo zažila. "Nie som lesbička, ani som ňou nikdy nebola. Vo väzení sa z vás ale po dlhšom čase stane úplne iný človek. Dostanete len sedemmiestne číslo a od toho momentu máte prerušený voľný styk s vonkajším svetom. Zúfalo sa snažíte robiť čokoľvek, čo z vás ešte robí človeka. A čo viac vystihuje ľudskosť, ako sex?" priblížila bývalá väzenkyňa.

(Zdroj: Getty Images)

V nemenovanej väznici, kde pobudla Susanna štyri mesiace, boli nonstop zapnuté kamery na každom rohu. Opísala, že väzni sa nemôžu objímať ani utešovať. "Prežívať bez ľudského dotyku je strašne skľučujúce. Doslova vás to ešte viac izoluje. Začnete ešte viac túžiť po ľuďoch. Chýba vám vôňa a pocit toho, že sedíte vedľa inej osoby. V cele nebolo cítiť nič okrem typického zápachu z toaliet a chlóru," pokračovala.

Úplný opak jej ideálneho muža

Susanna chodila s vysokopostavenými mužmi, ktorí boli vždy príťažliví a šarmantní. Jej známosť vo väzenskej cele Adele, bola ich úplný opak. "Prezradila mi, že mimo väznice pracuje ako mäsiarka. Po tele mala piercingy a tetovania. Ja ako 37-ročná trénerka pilatesu a by som si ju tam vonku ani nevšimla. Po troch mesiacoch za mrežami som ale začala mať svoje potreby," opísala prvé dojmy, ktoré z nej mala. Začala si s Adele písať lístky ako v škole. Za mrežami sa podľa Susanny z dospelákov stávajú opäť školáci.

K vášnivým dotykom malo dôjsť jedného dňa, keď spolu zašli do Adelinej cely. Zavreli za sebou dvere, aby ich nikto nevidel. Susanna spomína, že to bolo riskantné a za pár minút bolo po všetkom, ale po dlhej dobe pocítila niečo tak vzrušujúce.

(Zdroj: Getty Images)

Sama Susanna to po dvoch dňoch ukončila, keď počula, ako o nej Adele hovorí, že je jej "panička". Vtedy si uvedomila, že čo to dopekla robí.

"Vo väzení absentuje náklonnosť a pocit tepla z objatia. Chvíle, počas ktorých som sa správala ako lesbička, majú dokonca medzi odsúdenými vlastné pomenovanie – 'Going gay for the stay'. Ak si myslíte, že vo väzení nie je možné sexovať, zamyslite sa ešte raz. Robíme to všetci!" dodala na záver Susanna.

Spravodlivo odsúdená

Susanna Galtonová (dnes 40) dostala ešte v roku 2019 dve pokuty za prekročenie rýchlosti a klamala o tom, kto riadil vozidlo. Bola obvinená z marenia spravodlivosti a v marci 2022 na súde priznala svoju vinu. Bolo už ale príliš neskoro. Odsúdili ju na 16 mesiacov za mrežami, ale pre dobré správanie si odsedela "len" štyri.