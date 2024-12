Žilkovej KRUTÝ darček k Vianociam: ROZCHOD... Priateľovi darovala slobodu!

(Zdroj: Instagram VŽ)

PRAHA - Herečka Veronika Žilková (63) to mala so vzťahmi v posledných rokoch pomerne turbulentné. Po 15 rokoch sa rozviedla s Martinom Stropnickým (67) a hoci si potom našla svoju spriaznenú dušu, aj ich vzťah sprevádzali komplikácie. A aktuálne sa známa Češka rozhodla, že muža k svojmu šťastiu nepotrebuje. Oznámila rozchod!

Bol to veľký šok, keď verejnosť v roku 2022 obletela informácia, že herečka Veronika Žilková a diplomat Martin Stropnický sa po 18 rokoch rozvádzajú. V neposlednom rade to bola rana aj pre samotnú umelkyňu, ktorej to manžel oznámil prostredníctvom mailu. Ohrdnutá žena napokon našla šťastie po boku Josefa Holomáča.

Ani tento vzťah však nezačal bez komplikácií. Hoci sa dvojica bok po boku objavila v spoločnosti už v roku 2022, v tom čase bol bývalý hudobník kapely Argema ešte oficiálne ženatý. Zbohom svojej manželke dal až o rok neskôr... No dlho si nový vzťah s Veronikou neužíval. Len rok po Josefovom rozvode si totiž Veronika uvedomila, že chce byť sama.

Priznala to v rozhovore pre Blesk.cz. Na otázku, či bude Štedrý deň tráviť s ním, odpovedala jasne: „To nie. Nikdy sme spolu Štedrý deň netrávili. Navyše v nemocnici mi došlo, že chcem už všetok čas rozdeliť medzi rodinu a prácu. Už nechcem nikomu patriť. Chcem slobodu, voľnosť... Zostaneme ďalej len kamaráti.“ Ďalej dodala, že Josef zrejme z toho radosť nemá, no k Vianociam, rovnako ako sebe, aj jemu darovala slobodu. „To je pekný darček, nie?“

(Zdroj: Instagram V.Ž.)