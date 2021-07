Slávny člen smutného Klubu 27: Toto spájalo Morrisona so Slovenskom!

FLORIDA - Spevák Jim Morrison patrí do takzvaného Klubu 27 - ide o umelcov, ktorý odišli z tohto sveta vo veku 27 rokov. Od jeho smrti práve dnes ubehlo 50 rokov. Slávny hudobník bol trochu spojený aj so Slovenskom cez darček, ktorý dostal od nášho rodáka Andyho Warhola.

Jim Morrison, celým menom James Douglas Morrison, sa narodil 8. decembra 1943 na Floride do rodiny kontradmirála amerického námorníctva, čo znamenalo časté sťahovanie. James už od detstva nevychádzal dobre s rodičmi. Po maturite nastúpil v roku 1964 na filmovú akadémiu v Los Angeles, z ktorej však po roku znechutený odišiel. V lete 1965 sa stretol s Rayom Manzarekom a keď mu zaspieval pesničku Moonlight Drive, Manzarek mu navrhol založiť skupinu.

Štvorica Jim Morrison, klávesák Ray Manzarek, gitarista Robby Krieger a bubeník John Densmore vydala v januári 1967 debutovú LP platňu s názvom The Doors. Zaujímavá bola aj tým, že v kapele nemali klasického basového gitaristu. V rebríčku sa dostala na druhé miesto, hitmi z tejto platne sa stali piesne Break on Through a Light My Fire, ktorá sa v júli 1967 dostala na prvé miesto singlovej hitparády.

Veľký úspech im priniesla tretia LP platňa Waiting For The Sun, ktorú vydali v júli 1968. Tá sa dostala v rebríčku albumov na prvú pozíciu, skladba Hello, I Love You viedla v auguste 1968 singlový rebríček.

Počas celej doby s The Doors užíval Morrison drogy a alkohol, vďaka ktorým sa často dostával od verejného pohoršenia až do neriešiteľných situácií. Úspešná dráha The Doors sa skončila v roku 1971. Morrison s dlhoročnou priateľkou Pamelou Courson odcestoval do Paríža, kde si chcel odpočinúť po nahrávaní albumu L.A. Woman a venovať sa písaniu poézie. V Paríži sa však skončil jeho mladý život. Zomrel 3. júla 1971 vo veku 27 rokov. Podľa lekárskej správy bola príčinou srdcová zástava. Pochovaný je na najväčšom parížskom cintoríne Pére-Lachaise vedľa takých osobností, akými sú spisovatelia Oscar Wilde, Honoré de Balsac a šansonierka Edith Piaf.

Skupina pod vedením klávesáka Manzareka pokračovala v trojici, avšak bez úspechu, preto sa v decembri 1972 rozišli. Spolu s Jimom Morrisonom vydali šesť albumov, The Doors, Strange Days, Waiting For The Sun, The Soft Parade, Morrison Hotel a L.A. Woman. Po jeho smrti v trojici ďalšie dva Other Voices a Full Circle.

Režisér Oliver Stone natočil o skupine v roku 1991 film The Doors. V septembri 2009 mal premiéru celovečerný dokument amerického režiséra Toma DiCilla s názvom When You're Strange a v apríli 2010 vyšiel soundtrack z tohto filmu. K 40. výročiu Morrisonovho úmrtia vyšla kompletná antológia skupiny a zostávajúci členovia pripravili sériu spomienkových koncertov.

Životná dráha Jima Morrisona je podobná ako v prípade speváčky Janis Joplin a gitaristu Jimiho Hendrixa. Všetci traja zomreli vo veku 27 rokov približne v rovnakom období, Janis Joplin v roku 1970 a Jimi Hendrix v roku 1971.

Pred nejakým časom sa objavila správa, že Jim Morrison nosieval košeľu s tradičnými rusínskymi výšivkami z východu Slovenska. "Spevákovi ju podaroval Andy Warhol, ktorý košeľu dostal pravdepodobne od svojej matky, podobne ako vyšívané šatky do vonkajšieho vrecka na saku," potvrdil pre TASR kurátor medzilaboreckého múzea moderného umenia Michal Bycko. Podľa jeho slov ide o svedectvo Andyho staršieho brata Johna Warhola. "Žiaľ, nenašiel sa iný zdroj či fakty, ktoré by túto realitu potvrdili detailnejšie," dodal Bycko.