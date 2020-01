Paparazzi FOTO známej speváčky: Tak TOTO je krutá realita!

Mary Jane Blige sa narodila 11. januára 1971 v New Yorku. Jej otec bol jazzový hudobník a vďaka nemu mala k hudbe blízko už od útleho detstva. Avšak keď mala 4 roky, odišiel od rodiny. To však nebola jediná trauma, s ktorou sa musela ako dievčatko vysporiadať. Ako 5-ročnú ju totiž sexuálne zneužíval rodinný priateľ.

Aj v čase dospievania musela Mary čeliť sexuálnemu obťažovaniu. Začala sa však venovať boxu, aby sa vedela brániť. Po čase hľadala útočisko v alkohole a drogách. Výsledkom bol vyhadzov zo školy.

V roku 1988 nahral matkin frajer jej hlas na kazetu a poslal ho do vydavateľstva. Rok na to podpísala svoju prvú zmluvu s vydavetľstvom Uptown Records a v roku 1992 uzrel svetlo sveta jej prvý album.

Tých má Mary J. Blige na konte celkovo 13 a na svojich skladbách sa podieľala aj autorsky. Môže sa pochváliť deviatimi cenami Grammy, troma American Music Awards a dvanástimi Billboard Music Awards. Na konte má aj tri nominácie na Zlatý glóbus, keďže v minulosti predviedla i svoje herecké nadanie.

V decembri 2003 sa Mary vydala za svojho manažéra Martin Isaacsa. V roku 2016 podala umelkyňa žiadosť o rovzod. Dôvodom boli "neprekonateľné rozdiely". Súd dvojicu defintívne rozviedol v lete 2018.

Mary J. Blige so svojím exmanželom. Zdroj: SITA/AP

Hoci Mary J. Blige nepatrí medzi najmladšie hviezdy, aj ona ešte veľmi rada provokuje v sexi outfitoch a výstredných kostýmoch. Na svoj vek má dobrú postavu, ktorú v októbri minulého roka predávadzala na stránkach magazínu Self.

Mary J. Blige vyzerala na stránkach magazínu Self dokonale. Zdroj: self

Začiatkom tohto roka však speváčku nafotili paparazzi počas oddychu na pláži. Graficky neupravované fotky odhalili, že Mary J. Blige má na zadku celkom výraznú celulitídu.

Mary J. Blige nafotili paparazzi v plavkách. Zdroj: profimedia.sk