Českej herečke sa nevera nevyplatila: Opustil ju kvôli mladšej!

Lucie Zedníčková sa narodila 15. novembra 1968 ako Bártová. Svojho biologického otca však ako dieťa nepoznala, pretože emigroval. Jej matka sa vydala za známeho herca Pavla Zedníčka, ktorý dal Lucii svoje priezvisko. Vzťahy ochladli, keď Zedníček od rodiny odišiel.

Zdroj: CT

Talentovaná herečka však koketovala s touto profesiou už predtým, než do jej života vstúpil. Najprv sa zoznámila s dabingom, neskôr účinkovala v detskej relácii. Dnes je známa z filmov a rozprávok a mnohých seriálov.

V súkromí kedysi randila s Martinom Zounarom, neskôr sa vydala za producenta a scenáristu Víta Pokorného, s ktorým má dve deti. Dnes sú však už rozvedení.

Lucie totiž odišla za novým mužom do Brna. No o rozvod manželia dlho nepožiadali a nikto netušil, ako to herečka vlastne so svojimi vzťahmi má. Nakoniec ju ale milenec opustil. „Našiel si mladšiu kolegyňu z divadla,” cituje ju web nasehvezdy.cz.

Zdroj: CT

Lucie sa potom kvôli deťom presťahovala naspäť do Prahy a za pracovnými záväzkami do Brna dochádzala. Nakoniec si tam našla ďalšieho partnera. A potom prišiel rozvod. S o deväť rokov mladším Jaroslavom Matějkom si dokonca postavili aj dom. Lenže podľa posledných informácií sa zdá, že po herečkinom boku je zas niekto iný. Hoci ju s ním prichytili už v októbri, jeho identita zatiaľ nie je známa.