MAMA ROKA 2026: Príbehy rodičov, ktoré menia Slovensko. Projekt opäť spája verejnosť a pomáha tam, kde treba

Slovensko opäť hľadá výnimočné mamy a otcov. Občianske združenie MAMA ROKA spúšťa už 7. ročník celoslovenskej ankety MAMA ROKA 2026 – projektu, ktorý zviditeľňuje autentické životné príbehy rodičov a zároveň prináša konkrétnu finančnú pomoc rodinám v núdzi.
Za uplynulé roky sa MAMA ROKA etablovala ako unikátna platforma na Slovensku, ktorá prepája silu ľudských príbehov s reálnou pomocou. Nejde len o ocenenie. Aj vďaka generálnemu partnerovi ING Hubs Slovakia, ktorý stojí po boku projektu už niekoľko rokov, môže MAMA ROKA podávať pomocnú ruku formou finančnej, materiálnej ale aj morálnej podpory tým, ktorí ju najviac potrebujú.
„Projekt MAMA ROKA pre nás predstavuje dlhodobý záväzok stáť pri rodinách, ktorých sila, odhodlanie a odvaha často zostávajú skryté pred očami verejnosti. Každý ročník nám pripomína, že rodičovstvo má mnoho podôb a že za každým príbehom je človek, ktorý si zaslúži podporu, rešpekt a pochopenie. Vážime si možnosť byť súčasťou tohto výnimočného projektu a spájať ľudí okolo hodnôt, ktoré sú nám v ING Hubs Slovakia blízke aj v našom každodennom fungovaní,“ uviedla Sandra Balažíková, Head of HR spoločnosti ING Hubs Slovakia, generálneho partnera projektu MAMA ROKA.
Podľa slov zakladateľky projektu a CEO vydavateľstva ORBIS IN Daniely Klamovej sa vďaka ankete MAMA ROKA dokážeme viac priblížiť k rodinám, ktoré čelia náročným životným situáciám. Ide najmä o rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ale aj o tie, ktoré stoja na okraji záujmu spoločnosti či štátu a ktorých príbehy si zaslúžia väčšiu pozornosť.
„S hrdosťou spúšťame 7. ročník ankety MAMA ROKA. Už teraz sa teším na stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi – mamami a otcami, ktorých osobne spoznáme aj počas slávnostného odovzdávania cien. Každý rok ide o výnimočný moment. Je to náš projekt roka, ktorému veríme a v ktorom vidíme zmysel. Aj vďaka Generálnemu partnerovi ING Hubs Slovakia sa nám podarilo podporiť prihlásené rodiny významnou finančnou sumou, ktorá im pomôže aspoň na chvíľu zmierniť dopady finančnej záťaže, ktorú rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením dobre poznajú. Okrem významnej finančnej podpory nám toto dlhodobé partnerstvo zároveň pomohlo posilniť dôveryhodnosť projektu a pritiahnuť ďalších partnerov, ktorí dnes zdieľajú rovnaký záujem podporovať rodiny v náročných životných situáciách“ uviedla Daniela Klamová.
Verejnosť môže nominovať svojich hrdinov
Projekt opäť otvára priestor širokej verejnosti, aby nominovala mamy a otcov, ktorí si zaslúžia uznanie a pozornosť. Hľadajú sa príbehy rodičov, ktorí prekonávajú životné prekážky, pomáhajú druhým, inšpirujú svoje okolie svojimi aktivitami či úspechmi a dávajú rodine a hodnotám skutočný význam.
Nominácie budú prebiehať od 1. mája do 30. júna 2026 prostredníctvom online formulára na oficiálnej stránke projektu www.mamaroka.sk.
Ako prebieha anketa MAMA ROKA 2026
Anketa má niekoľko fáz. Počas mája a júna prebieha zber nominácií od verejnosti. V júli odborná porota vyberie finalistov. V období od augusta do septembra rozhoduje porota aj verejnosť prostredníctvom hlasovania. Vyvrcholením celého projektu je slávnostné vyhlásenie víťazov, ktoré sa uskutoční v októbri 2026 počas galavečera.
Kategórie, ktoré reflektujú realitu dnešného rodičovstva
Aj tento rok projekt oceňuje rôzne podoby rodičovských príbehov – od mám, ktoré bojujú s nepriazňou osudu, cez podnikateľky či influencerky, až po výnimočných otcov. Súčasťou ankety je aj Cena verejnosti. Absolútna víťazka titulu MAMA ROKA 2026 vzíde spomedzi všetkých finalistov.
Každý hlas pomáha
Silnou súčasťou projektu je jeho charitatívny rozmer. Hlasovanie verejnosti nie je len o podpore finalistov, každý hlas prostredníctvom darcovskej SMS zároveň v plnej výške prispieva na pomoc konkrétnej rodine v náročnej životnej situácii.
Tento rok bude finančná pomoc smerovať rodine Gabriely Hudákovej – starej mamy, ktorá sa po smrti svojej dcéry stará o tri vnúčatá, pričom jedno z nich je ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje nepretržitú 24-hodinovú starostlivosť. Jej silný životný príbeh si môžete prečítať tu.
Anketa MAMA ROKA tak premieňa mediálnu pozornosť na konkrétnu pomoc a zároveň buduje komunitu ľudí, ktorým nie je osud druhých ľahostajný. Rodičia, ktorí často bez veľkej pozornosti zvládajú náročné životné situácie, sa vďaka ankete dostávajú do centra pozornosti – a zároveň získavajú podporu, ktorú potrebujú.
Viac informácií
Podrobnosti o ankete, nomináciách a pravidlách nájdete na:
www.mamaroka.sk
- reklamná správa -