Vrútky získali 44 nových nájomných bytov. Projekt CITY PARK prináša moderný model dostupného bývania

Vo Vrútkach vyrástlo 44 nových nájomných bytov. Podľa zhotoviteľa ide o moderný a udržateľný model dostupného bývania. Maximálne nájomné je stanovené na úrovni 720 eur mesačne vrátane energií.
Nové nájomné byty vznikli ako moderná päťpodlažná budova s celkovou úžitkovou plochou presahujúcou 2 500 m². Zhotoviteľ kládol dôraz na kvalitu prevedenia, funkčnosť a komfort budúcich nájomníkov. “Ďakujeme Ministerstvu dopravy aj Štátnemu fondu rozvoja bývania za príležitosť pre nás ako právnickú osobu realizovať takýto projekt,” povedal Andrej Kašica zo spoločnosti QUAESTOR, ktorá projekt realizovala.
Samotná výstavba projektu bola financovaná aj prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) vo výške viac ako 5 miliónov eur. Nové byty s výmerou od 56 m² do 79 m² ponúkajú komfortné bývanie s balkónom, kompletným vybavením a garantovaným parkovacím miestom. Ide o kvalitný polyfunkčný objekt určený na dlhodobé bývanie.
„ŠFRB spolupracuje aj s právnickými osobami a projekt CITY PARK vo Vrútkach je konkrétnym dôkazom tejto spolupráce. Podpora financovania nájomného bývania zo strany fondu pomáha rozširovať dostupnosť kvalitného bývania aj iným subjektom, ako je samospráva,“ povedal na slávnostnom odovzdávaní bytov do užívania verejnosti generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
Projekt CITY PARK Vrútky predstavuje efektívne využitie existujúcej infraštruktúry. Byty sú dokončené v štandardnom vybavení a celý objekt je bezbariérový, čo zvyšuje jeho dostupnosť pre širšie spektrum obyvateľov. Významnou výhodou projektu je aj model jedného vlastníka, ktorý zabezpečuje jednotné a transparentné podmienky pre všetkých nájomcov.
Celkové obstarávacie náklady projektu dosiahli 5,36 milióna eur. Financovanie bolo zabezpečené prostredníctvom úveru zo ŠFRB s úrokovou sadzbou 4,81 % a splatnosťou 40 rokov. Maximálne nájomné je stanovené na úrovni 720 eur mesačne vrátane energií. Projekt CITY PARK vo Vrútkach predstavuje príklad úspešnej spolupráce súkromného sektora a verejného financovania, ktorá prináša konkrétne riešenia v oblasti dostupného bývania na Slovensku.
