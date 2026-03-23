Top ETF: ktoré fondy patria medzi najvýnosnejšie?

ETF fondy si za posledné roky vybudovali silnú pozíciu medzi ľuďmi, ktorí chcú investovať prehľadnejšie a dlhodobo. Dôvod je jednoduchý: namiesto vyberania jednotlivých akcií si investor kupuje fond, ktorý sleduje celý index, sektor alebo vybranú skupinu aktív. Práve preto sa o ETF často hovorí ako o praktickom nástroji pre pasívnejší prístup k investovaniu. Zároveň však platí, že ani ETF nie sú bez rizika a ich hodnota môže v čase klesať aj rásť.
Čo vlastne robí ETF takými populárnymi
Keď sa dnes hovorí o tom, ktoré ETF fondy patria medzi najčastejšie spomínané, veľmi často sa opakujú tri názvy: ETF* na S&P 500, Nasdaq 100 a MSCI World. Práve tieto fondy XTB vo svojom prehľade uvádza ako obľúbené a často sledované z pohľadu investorov, pretože tvoria základ mnohých dlhodobých portfólií. Popri nich sa objavujú aj varianty zamerané na Európu, ESG témy alebo rozvíjajúce sa trhy.
Hlavnou výhodou ETF je kombinácia jednoduchosti a diverzifikácie. Jeden fond môže obsahovať desiatky, stovky alebo aj tisíce firiem. Investor tak nestaví všetko na jednu kartu, ale rozkladá riziko medzi viac titulov naraz. To je rozdiel oproti situácii, keď človek kúpi len jednu či dve akcie a ich vývoj potom rozhoduje o veľkej časti výsledku. XTB zároveň pripomína, že ETF bývajú spojené s nižšími nákladmi, dobrou likviditou a využívajú sa najmä pri dlhodobom investičnom horizonte.
Popularita ETF však neznamená, že ide o univerzálne riešenie pre každého. Každý investor má iné ciele, iný vzťah k riziku aj iný časový horizont. To, čo dáva zmysel jednému, nemusí byť vhodné pre druhého. Práve pri ETF je preto dôležité pozerať sa nielen na názov fondu, ale aj na to, čo presne sleduje, v akom regióne investuje a ako zapadá do celkovej stratégie.
Ktoré typy ETF bývajú najčastejšie v centre pozornosti
Medzi široko sledované indexové fondy ETF patria predovšetkým fondy kopírujúce americký index S&P 500. Ten zahŕňa 500 veľkých amerických spoločností a býva vnímaný ako jedno z hlavných meradiel akciového trhu v USA. Veľmi často sa spomína aj Nasdaq 100, ktorý je výraznejšie orientovaný na technológie, a MSCI World, ktorý prináša širšiu geografickú expozíciu naprieč vyspelými ekonomikami.
Práve tu však začína byť dôležité rozlišovať medzi popularitou a vhodnosťou. To, že niektoré fondy patrili medzi najvýkonnejšie ETF fondy v minulých obdobiach, ešte neznamená, že rovnaký vývoj zopakujú aj v budúcnosti. Trhy sa menia, ekonomika sa mení a spolu s ňou aj výkonnosť jednotlivých regiónov a sektorov. Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.
Ako o „top ETF“ premýšľať prakticky
Pri výbere ETF má zmysel začať niekoľkými základnými otázkami.
- Chcem skôr široko rozložené portfólio, alebo ma zaujíma konkrétny región či téma?
- Hľadám dlhodobé držanie, alebo len doplnok k iným investíciám?
- A zvládnem psychicky obdobie, keď trh niekoľko mesiacov alebo rokov klesá?
Práve posledný bod býva podceňovaný. Aj kvalitné ETF môže v nevhodnom momente dočasne strácať. Diverzifikácia síce pomáha znižovať koncentráciu rizika, no nezaručuje zisk. Niektoré ETF môžu navyše brzdiť výkon iných častí portfólia, ak je skladba nastavená nevyvážene. XTB výslovne upozorňuje aj na to, že nižšie riziko býva zvyčajne vykúpené nižším potenciálnym výnosom, zatiaľ čo vyššie riziko môže priniesť vyššiu odmenu, ale bez akejkoľvek istoty.
Kde si ETF porovnávať a čo si strážiť
Základné informácie o ETF možno hľadať na weboch emitentov fondov aj na investičných platformách. Prehľady, vzdelávacie články a parametre fondov ponúka napríklad aj XTB.com. Pri porovnávaní sa oplatí sledovať najmä to, aký index fond kopíruje, aké má náklady, či je zameraný na akumulačný alebo distribučný variant a aké regionálne či sektorové riziko v sebe nesie.
Ak sa investor stretne aj s produktmi založenými na CFD, mal by spozornieť. Rozdielové zmluvy sú pákové nástroje, takže finančná páka môže zvýšiť nielen prípadný výnos, ale aj stratu. Takéto nástroje preto nie sú vhodné pre každého a vyžadujú dobrú znalosť fungovania trhu aj rizík.
ETF nie sú skratka, ale nástroj
O ETF sa hovorí často, pretože ponúkajú jednoduchý prístup k širokým trhom a dobre zapadajú do dlhodobého investovania. Nie sú však automatickou vstupenkou k výnosu. Najväčší zmysel dávajú vtedy, keď investor rozumie tomu, čo kupuje, prečo to kupuje a akú rolu má fond v jeho celkovom portfóliu.
*Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 75 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.
Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
- reklamná správa -