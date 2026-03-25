Mladá energia a roky praxe: v predajniach COOP Jednota si generácie rozumejú

Medzigeneračná spolupráca je prirodzenou súčasťou kultúry spoločnosti COOP Jednota.
Medzigeneračná spolupráca je prirodzenou súčasťou kultúry spoločnosti COOP Jednota.
V supermarkete Tempo v Oravskej Lesnej sa denne stretávajú dva svety – dlhoročná skúsenosť a mladá energia. Zástupkyňa vedúcej Andrea Florková (52) a predavačka Andrea Pidíková (23) ukazujú, že generačný rozdiel nemusí byť prekážkou, práve naopak. Keď sa kolegyne navzájom rešpektujú a počúvajú, učia sa jedna od druhej a môžu sa oprieť o dobrý kolektív, ich spokojnosť sa prenesie aj na zákazníkov – presne na tom COOP Jednota dlhodobo stavia.

Do supermarketu Tempo v Oravskej Lesnej nechodia ľudia iba za nákupmi kvalitných slovenských potravín. Chodia sem aj pre atmosféru – pre úsmev, ochotu a pocit, že vás tu poznajú. Aj preto predajňa v internom hodnotení zákazníckej skúsenosti vyšla ako najpriateľskejšia v rámci spotrebného družstva COOP Jednota Námestovo. Je to potvrdenie toho, čo zákazníci cítia pri bežnom nákupe. V supermarkete Tempo uprostred Oravskej Lesnej si zohratý kolektív nechodí „len odrobiť zmenu.“ Fungujú ako tím, ktorý sa pozná, rešpektuje a učí sa od seba navzájom. A práve tu sa medzigeneračná spolupráca nehrá na slogan, ale odohráva sa denno-denne priamo v obľúbenej predajni. 

Skúsenosti sú na nezaplatenie 

Každá z predavačiek má na starosti iný úsek modernej predajne. Znamená to oku lahodiace usporiadanie tovaru, upratané regály, kontrolu spotreby, rýchle reakcie na to, čo sa práve minulo a komunikáciu so zákazníkmi. Dobrý tím nie je o tom, kto má koľko rokov, ale ako sú všetci schopní ťahať za jeden povraz.  

Andrea Florková je v Tempe oporou kolektívu. V obchode začínala ako sedemnásťročná ešte počas štúdia za predavačku. Zodpovednosť prišla takmer okamžite, keď na hornom konci dediny, kde dodnes býva, začala pracovať v menšej predajni COOP Jednota. A práve tam sa naučila samostatnosti. Dnes je zástupkyňou vedúcej, rieši chod prevádzky aj „papierovačky“, no stále vie zaskočiť za ktorúkoľvek kolegyňu v predajni.  

Andrea Florková je dlhoročnou oporou kolektívu a zabezpečuje plynulý chod predajne.
Andrea Florková je dlhoročnou oporou kolektívu a zabezpečuje plynulý chod predajne.  (Zdroj: COOP Jednota Slovensko​)

Keď hovorí o mladej menovkyni, znie to úprimne: „Sadla som si s ňou nielen po pracovnej, ale aj po ľudskej stránke.“ Majú spoločné zmeny, takže spolu riešia každodenný chod predajne, dopĺňanie tovaru, zmeny v akciách aj veci, ktoré sa nenaučia z manuálu – napríklad, ako upokojiť nahnevaného zákazníka alebo ako si zorganizovať deň, aby nič neostalo visieť vo vzduchu. Ak cítia, že sa v niečom potrebujú zdokonaliť, zamestnávateľ im ponúka odborné školenia.  

Zároveň platí, že medzigeneračná výmena nie je jednosmerná. Andrea Florková s úsmevom priznáva, že v technológiách už často ťahá za kratší koniec: „Mladé kolegyne sú pre nás veľkou oporou. Vyznajú sa v nových technológiách, a tak si navzájom pomáhame.“ A presne tu sa rozdiel mení na výhodu – skúsenosť sa opiera o prax, mladšia generácia prináša rýchlosť, digitálnu istotu a nový pohľad. 

Práca, ktorá baví, lebo je rôznorodá 

Andrea Pidíková sa do Tempa dostala pred dvomi rokmi „náhodne“. Po škole si hľadala prácu, zaujala ju ponuka a skúsila to: „Videla som inzerát na voľné miesto v supermarkete Tempo a povedala som si, že to skúsim. Začalo ma to baviť.“  Vyštudovala obchodnú akadémiu, takže prostredie jej nebolo cudzie, no reálna skúsenosť ju veľa naučila – zodpovednosť za konkrétny úsek, reálny chod predajne, budovanie vzťahov so zákazníkmi.   

Dnes má na starosti mliečny úsek. Možno to znie jednoducho, ale v skutočnosti ide o kombináciu prehľadu, organizácie a detailu. „Musela som si nájsť systém usporiadania produktov, ako si ustriehnuť záruky a priebežne dopĺňať tovar,“ hovorí mladá Andrea. Zároveň sa učí pracovať s interným programom, objednávkami a procesmi, ktoré držia predajňu v chode. 

Na práci ju baví aj to, že výsledok je viditeľný a ľudia ho vnímajú. Občas príde pochvala priamo od zákazníkov, že regály vyzerajú pekne, že tovar je prehľadne uložený, že sa v predajni dobre nakupuje. Také momenty vedia zlepšiť deň. 

Andrea Pidíková má pod palcom mliečny úsek, kde dbá na poriadok aj dostupnosť tovaru.
Andrea Pidíková má pod palcom mliečny úsek, kde dbá na poriadok aj dostupnosť tovaru.  (Zdroj: COOP Jednota Slovensko​)

Malá rodina, kde sa komunikuje a navzájom pomáha 

Snahou najväčšej družstevnej siete kvalitných domácich potravín je, aby každá predajňa fungovala ako malá rodina, kde je najdôležitejšia otvorená komunikácia a snaha pomáhať si navzájom. Zákazník totiž okamžite cíti, či predajňa funguje v pohode – a či sa ľudia v práci navzájom podržia. 

COOP Jednota preto podporuje nielen výkon, ale aj ľudskosť. Okrem stabilnej práce blízko domova, istoty slušného zárobku a možnosti mať po práci čas na rodinu a osobný život, firma podporuje aj budovanie komunity. Práve blízkosť domova je jedným z najväčších benefitov, ktoré COOP Jednota ponúka svojim zamestnancom po celom Slovensku.  

Nová energia mladej generácie  

Práca predavačky je rôznorodá. Je to zdokonaľovanie sa v komunikácii, organizácii práce, zodpovednosti, práci so sortimentom aj s modernými technológiami. A ak má človek chuť, môže sa posúvať ďalej – od predavačky cez vedúcu zmeny, od zástupkyne až po vedúcu prevádzky. V COOP Jednote sa navyše ľudia posúvajú aj naprieč oddeleniami, keď sa ukážu ako šikovní. 

Mladá Andrea Pidíková z neďalekého Zákamenného to pomenúva realisticky. Vie si predstaviť kariérny posun, len cíti, že by sa musela ešte veľa vecí naučiť. Napríklad systém objednávok a odhad predaja. Jej skúsenejšia kolegyňa Andrea Florková ju v tom podporuje a pripomína, že učenie je spoločná cesta – obchod sa mení a tím sa učí spolu. 

V supermarkete Tempo v Oravskej Lesnej všetko stojí na jednoduchom princípe: rešpekt a ochota pomôcť. Dlhoročná skúsenosť tu dáva istotu, mladá generácia prináša novú energiu. A keď si tím rozumie, vidno to na regáloch, rytme práce aj na úsmeve, s ktorým zákazník odchádza z predajne. 

PREŠOV: P. Rusiňák po oceňovaní Srdce na dlani: So seniormi robíme rôzne aktivity
PREŠOV: A. B. Gregorová o aktuálnom stave dobrovoľníkov na Slovensku
Natálie Kočendová neplánuje syna očkovať
Bratislavu pre návštevu moldavskej prezidentky vyzdobili vlajkami
Nové odhalenia z MEGApodvodu v Petržalke: Ako gambler René obral úrad o milióny a nikto si to nevšimol
Slovenskí dopravcovia o zúfalej situácii na cestách: Šialené straty na každom kilometri! Hrozí zastavenie zásobovania?
Dubnica nad Váhom: Zápis do základných škôl už v apríli, vznikne trieda pre deti s autizmom
AKTUÁLNE Ruský dron zasiahol elektráreň v Estónsku! Vláda plánuje mimoriadne zasadnutie
Orlen v Poľsku opäť zlacnil palivá! Maržu na naftu stlačil takmer na nulu: Chcú pomôcť vodičom
HROZBA pre celú Európu: Aký dolet majú rakety vypustené z Iránu? V zóne DOSTRELU je aj Bratislava!
Lukratívne podmienky pre Leskovskú: Dva džoby naraz! Dokedy jej to Markíza bude tolerovať?
Slávny Hugh Jackman omladol o 10 rokov: Stačil tento malý trik!
Tajomstvo Chucka Norrisa (†86): Mal manželku s českými koreňmi aj nemanželské dieťa!
Kariéru moderátora začal ako 20-ročný: Uhádnete kto je tento malý chlapec na FOTO?
Do mozgu dorazí za 5 minút! Neurochirurg odhalil PRAVDU o alkohole, ktorú sa vám pečeň snaží naznačiť
Merali TRI metre a mali ryšavé vlasy! Nález v americkej jaskyni potvrdil DESIVÚ indiánsku legendu o OBROCH
Slávna eskortka bije na poplach: Ak sa vám v spálni deje TOTO, prestaňte hľadať výhovorky a utekajte k lekárovi!
Hnedé vajcia sú zdravšie ako biele: Pravda alebo mýtus?
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Odloží sa odstrihnutie od ruskej ropy? Saková naznačuje zmenu, ktorá zásadne ovplyvní Slovensko!
Dostali ste už výpis z druhého piliera? Pozor, tieto dôležité veci si radšej skontrolujte!
Dvojité ceny na pumpách sú vysoko diskriminačné: Brusel poslal vláde jasný odkaz, Fico už hovorí o predlžovaní opatrení!
Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)

Podcenila boj o veľký glóbus? Shiffrinová nezvládla prvé kolo, Aicherová predviedla životnú jazdu
VIDEO Oslavoval gól, ale nik mu neveril: Černák hrdinom momentu, aký ešte nikdy nezažil
VIDEO Výnimočná slovenská noc! Slafkovský a Černák hviezdami zápasov, bodovali aj Nemec s Dvorským
Rozhodne sa o víťazovi malého glóbusu: Online prenos z 1. kola slalomu mužov vo finále SP
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Slováci sú online čoraz dlhšie: Štvrtina trávi na internete viac ako päť hodín denne
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
Najväčší mýtus o produktivite: Celý čas to robíte zle a ani o tom neviete
Milióny navyše na zamestnancov: Kde sa dnes oplatí pracovať?
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Veľkonočný vajíčkový šalát: TOP spôsob, ako spotrebovať vajcia
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
FBI upozorňuje na hackerov z Iránu. Využívajú Telegram na útoky a cielia aj mimo svojej krajiny
Ruského hackera Volkova práve odsúdili na takmer 7 rokov basy. Firmám musí zaplatiť milióny dolárov
Magnetická tekutina, ktorú lekári podajú priamo do srdca, môže zastaviť mŕtvicu ešte skôr, než vznikne
3 000 výsadkárov do 18 hodín: USA sú pripravené zasiahnuť na ostrove Charg
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!

Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Čičmanská drevenica v rukách majstra: Dva roky svojpomocnej práce, ktoré stáli za to
Zabudnutý kúsok sa vracia: Ženy ho milovali pred rokmi, teraz je opäť hitom
Domáce
Nové odhalenia z MEGApodvodu v Petržalke: Ako gambler René obral úrad o milióny a nikto si to nevšimol
Zahraničné
AKTUÁLNE Ruský dron zasiahol elektráreň v Estónsku! Vláda plánuje mimoriadne zasadnutie
Domáce
Slovenskí dopravcovia o zúfalej situácii na cestách: Šialené straty na každom kilometri! Hrozí zastavenie zásobovania?
Zahraničné
Orlen v Poľsku opäť zlacnil palivá! Maržu na naftu stlačil takmer na nulu: Chcú pomôcť vodičom

