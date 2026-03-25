Mladá energia a roky praxe: v predajniach COOP Jednota si generácie rozumejú

V supermarkete Tempo v Oravskej Lesnej sa denne stretávajú dva svety – dlhoročná skúsenosť a mladá energia. Zástupkyňa vedúcej Andrea Florková (52) a predavačka Andrea Pidíková (23) ukazujú, že generačný rozdiel nemusí byť prekážkou, práve naopak. Keď sa kolegyne navzájom rešpektujú a počúvajú, učia sa jedna od druhej a môžu sa oprieť o dobrý kolektív, ich spokojnosť sa prenesie aj na zákazníkov – presne na tom COOP Jednota dlhodobo stavia.
Do supermarketu Tempo v Oravskej Lesnej nechodia ľudia iba za nákupmi kvalitných slovenských potravín. Chodia sem aj pre atmosféru – pre úsmev, ochotu a pocit, že vás tu poznajú. Aj preto predajňa v internom hodnotení zákazníckej skúsenosti vyšla ako najpriateľskejšia v rámci spotrebného družstva COOP Jednota Námestovo. Je to potvrdenie toho, čo zákazníci cítia pri bežnom nákupe. V supermarkete Tempo uprostred Oravskej Lesnej si zohratý kolektív nechodí „len odrobiť zmenu.“ Fungujú ako tím, ktorý sa pozná, rešpektuje a učí sa od seba navzájom. A práve tu sa medzigeneračná spolupráca nehrá na slogan, ale odohráva sa denno-denne priamo v obľúbenej predajni.
Skúsenosti sú na nezaplatenie
Každá z predavačiek má na starosti iný úsek modernej predajne. Znamená to oku lahodiace usporiadanie tovaru, upratané regály, kontrolu spotreby, rýchle reakcie na to, čo sa práve minulo a komunikáciu so zákazníkmi. Dobrý tím nie je o tom, kto má koľko rokov, ale ako sú všetci schopní ťahať za jeden povraz.
Andrea Florková je v Tempe oporou kolektívu. V obchode začínala ako sedemnásťročná ešte počas štúdia za predavačku. Zodpovednosť prišla takmer okamžite, keď na hornom konci dediny, kde dodnes býva, začala pracovať v menšej predajni COOP Jednota. A práve tam sa naučila samostatnosti. Dnes je zástupkyňou vedúcej, rieši chod prevádzky aj „papierovačky“, no stále vie zaskočiť za ktorúkoľvek kolegyňu v predajni.
Keď hovorí o mladej menovkyni, znie to úprimne: „Sadla som si s ňou nielen po pracovnej, ale aj po ľudskej stránke.“ Majú spoločné zmeny, takže spolu riešia každodenný chod predajne, dopĺňanie tovaru, zmeny v akciách aj veci, ktoré sa nenaučia z manuálu – napríklad, ako upokojiť nahnevaného zákazníka alebo ako si zorganizovať deň, aby nič neostalo visieť vo vzduchu. Ak cítia, že sa v niečom potrebujú zdokonaliť, zamestnávateľ im ponúka odborné školenia.
Zároveň platí, že medzigeneračná výmena nie je jednosmerná. Andrea Florková s úsmevom priznáva, že v technológiách už často ťahá za kratší koniec: „Mladé kolegyne sú pre nás veľkou oporou. Vyznajú sa v nových technológiách, a tak si navzájom pomáhame.“ A presne tu sa rozdiel mení na výhodu – skúsenosť sa opiera o prax, mladšia generácia prináša rýchlosť, digitálnu istotu a nový pohľad.
Práca, ktorá baví, lebo je rôznorodá
Andrea Pidíková sa do Tempa dostala pred dvomi rokmi „náhodne“. Po škole si hľadala prácu, zaujala ju ponuka a skúsila to: „Videla som inzerát na voľné miesto v supermarkete Tempo a povedala som si, že to skúsim. Začalo ma to baviť.“ Vyštudovala obchodnú akadémiu, takže prostredie jej nebolo cudzie, no reálna skúsenosť ju veľa naučila – zodpovednosť za konkrétny úsek, reálny chod predajne, budovanie vzťahov so zákazníkmi.
Dnes má na starosti mliečny úsek. Možno to znie jednoducho, ale v skutočnosti ide o kombináciu prehľadu, organizácie a detailu. „Musela som si nájsť systém usporiadania produktov, ako si ustriehnuť záruky a priebežne dopĺňať tovar,“ hovorí mladá Andrea. Zároveň sa učí pracovať s interným programom, objednávkami a procesmi, ktoré držia predajňu v chode.
Na práci ju baví aj to, že výsledok je viditeľný a ľudia ho vnímajú. Občas príde pochvala priamo od zákazníkov, že regály vyzerajú pekne, že tovar je prehľadne uložený, že sa v predajni dobre nakupuje. Také momenty vedia zlepšiť deň.
Malá rodina, kde sa komunikuje a navzájom pomáha
Snahou najväčšej družstevnej siete kvalitných domácich potravín je, aby každá predajňa fungovala ako malá rodina, kde je najdôležitejšia otvorená komunikácia a snaha pomáhať si navzájom. Zákazník totiž okamžite cíti, či predajňa funguje v pohode – a či sa ľudia v práci navzájom podržia.
COOP Jednota preto podporuje nielen výkon, ale aj ľudskosť. Okrem stabilnej práce blízko domova, istoty slušného zárobku a možnosti mať po práci čas na rodinu a osobný život, firma podporuje aj budovanie komunity. Práve blízkosť domova je jedným z najväčších benefitov, ktoré COOP Jednota ponúka svojim zamestnancom po celom Slovensku.
Nová energia mladej generácie
Práca predavačky je rôznorodá. Je to zdokonaľovanie sa v komunikácii, organizácii práce, zodpovednosti, práci so sortimentom aj s modernými technológiami. A ak má človek chuť, môže sa posúvať ďalej – od predavačky cez vedúcu zmeny, od zástupkyne až po vedúcu prevádzky. V COOP Jednote sa navyše ľudia posúvajú aj naprieč oddeleniami, keď sa ukážu ako šikovní.
Mladá Andrea Pidíková z neďalekého Zákamenného to pomenúva realisticky. Vie si predstaviť kariérny posun, len cíti, že by sa musela ešte veľa vecí naučiť. Napríklad systém objednávok a odhad predaja. Jej skúsenejšia kolegyňa Andrea Florková ju v tom podporuje a pripomína, že učenie je spoločná cesta – obchod sa mení a tím sa učí spolu.
V supermarkete Tempo v Oravskej Lesnej všetko stojí na jednoduchom princípe: rešpekt a ochota pomôcť. Dlhoročná skúsenosť tu dáva istotu, mladá generácia prináša novú energiu. A keď si tím rozumie, vidno to na regáloch, rytme práce aj na úsmeve, s ktorým zákazník odchádza z predajne.
- reklamná správa -