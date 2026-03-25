Orlen v Poľsku opäť zlacnil palivá! Maržu na naftu stlačil takmer na nulu: Chcú pomôcť vodičom

VARŠAVA - Poľský koncern Orlen v utorok znížil veľkoobchodné ceny pohonných látok, pričom benzín zlacnel o 45 zlotých na 5688 zlotých (1334 eur) za kubický meter a nafta o 87 zlotých na 7171 zlotých (1682 eur) za kubický meter.
Významnejšie zlacnenie zaznamenal Orlen naposledy z 10. na 11. marca, keď ceny benzínu klesli o 94 zlotých a nafty o 164 zlotých. Išlo o prvú výraznú reakciu po eskalácii konfliktu na Blízkom východe na konci februára, ktorá vyvolala prudký rast cien ropy a palív.
Minister aktív štátu Wojciech Balczun v pondelok uviedol, že Orlen sa snaží zmierňovať dosahy rastu cien na spotrebiteľov znižovaním marží, pričom zdôraznil, že podnik nemôže konať tak, aby mu to spôsobilo škodu. Doplnil, že ďalšie nástroje ovplyvňovania cien, ako spotrebná daň alebo DPH, sú v kompetencii štátu.
Koncern zároveň ubezpečil, že dodávky ropy pre jeho rafinérie prebiehajú podľa plánu a diverzifikácia zdrojov znižuje riziká spojené s nestabilitou na Blízkom východe.
Začiatkom marca tiež oznámil zníženie marže na naftu takmer na nulu a zaviedol dočasné zľavy pre motoristov prostredníctvom vernostného programu.