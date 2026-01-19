Jeden muž, jeden klavír, milión emócií: Turné Blessed Norberta Daniša pokračuje

Popredný slovenský klavirista Norbert Daniš pokračuje v úspešnom klavírnom turné Blessed. Niektoré koncerty sú už mesiace vopred vypredané, ďalšie hlásia mimoriadny záujem. Daniš prináša hudobný zážitok, ktorý presahuje bežný koncertný formát.
Po úspešnom medzinárodnom turné pokračuje Norbert Daniš v jarnej koncertnej sérii na Slovensku. Jeho sólové klavírne koncerty sa uskutočnia vo veľkých koncertných sálach aj v komornejších priestoroch po celom Slovensku. Záujem publika je výnimočný – niektoré termíny sú takmer vypredané, pri ďalších bola navýšená kapacita sál.
Norbert Daniš patrí medzi najvýraznejších slovenských klaviristov s medzinárodným presahom. Jeho autorská hudba čerpá z odkazu klasických majstrov, ako sú Chopin a Beethoven, aj zo súčasnej modernej klasiky reprezentovanej Ludovicom Einaudim, Ólafurom Arnaldsom či Hansom Zimmerom. Vo svojej tvorbe spája technickú dokonalosť s hlbokým citovým prejavom.
„Norbert je jediný klavirista zo Slovenska, ktorý dokáže rozospievať naše klavíre,“ hovorí Zuzana Ceralová Petrofová, prezidentka spoločnosti PETROF.
„Norberta Daniša radím medzi najtalentovanejších klaviristov svojej generácie,“ dodáva prof. Marián Lapšanský.
Koncerty Blessed ponúkajú viac než len pekný koncert. Ide o umelecký zážitok plný pokoja, emócií a vnútornej hĺbky – určený pre publikum, ktoré od koncertu neočakáva zábavu.
Koncerty sa začínajú o 18:00 a trvajú približne do 19:30.
Vstupenky na predpredaj.sk
