Pondelok19. január 2026, meniny má Mário, Sára, Zara, zajtra Dalibor, Sebastián

Allegro zvládlo predvianočný maratón: 99,5 % zásielok doručilo pred Vianocami načas! Január prináša výpredaje aj predsavzatia

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Allegro )
© Zoznam/ © Zoznam/

Hoci predvianočná a vianočná sezóna patrí v e-commerce každoročne k najintenzívnejším obdobiam, nákupná aktivita Slovákov pokračuje aj po sviatkoch. Prispievajú k tomu aj výrazné zľavy a novoročné predsavzatia, ktoré si dáva takmer každý druhý Slovák. Od výpredajov pritom majú najväčšie očakávania ženy a obyvatelia veľkých miest.

Dáta z prieskumu agentúry Perfect Crowd pre európske online trhovisko Allegro* ukazujú, že slovenskí zákazníci považujú za naozaj zaujímavé najmä výrazné zľavy:

  • 47 % (takmer polovica) respondentov považuje za zaujímavú až zľavu nad 50 %.
  • 22 % opýtaných očakáva zľavy v rozpätí 30 – 49 %.
  • 13 % opýtaných Slovákov tvrdí, že ich dokáže zaujať aj zľava na úrovni 20 – 29 %.

Preferencia vysokých zliav je pritom prekvapivo vyrovnaná naprieč vekovými skupinami – silné výpredaje sú lákadlom bez ohľadu na vek. Rozdiely sa však ukazujú pri pohľade na pohlavie.

Ženy majú od výpredajov väčšie očakávania než muži - viac ako polovica z nich (54 %) považuje za zaujímavé až viac ako 50% zľavy. U mužov je to približne 42 %, teda 2 z 5. Muži sa častejšie uspokoja aj s nižšími zľavami v rozpätí 20 – 49 %.

To, čo Slováci považujú za výhodný nákup sa líši nielen podľa pohlavia, ale aj podľa veľkosti miest, z ktorých pochádzajú, pričom platí zaujímavé pravidlo – čím väčšie mesto, tým väčšie očakávania.

Zatiaľ čo v mestách do 100-tisíc obyvateľov je za „zaujímavú“ považovaná zľava už od 9 %, vo väčších mestách táto hranica začína „až“ na úrovni 26 %. Rozdiely medzi vnímaním toho, čo je výhodné, badať aj naprieč jednotlivými regiónmi. Najvyššie očakávania na výrazné výpredaje má spomedzi regiónov Banskobystrický kraj: až 58 % Až Banskobystričanov očakáva vo výpredajoch zľavy 50 % a viac.

Logistická spoľahlivosť v najnáročnejšom období roka

Pre silný štart januárových výpredajov vytvorila pevný základ intenzita predvianočných nákupov. Predvianočný týždeň patrí v e-commerce k najkritickejším obdobiam roka a online trhovisko Allegro v minuloročnej vianočnej sezóne potvrdilo svoju logistickú spoľahlivosť aj v špičke – 99,5 % zásielok pokrytých doručovacím prísľubom doručilo načas.

Spoločnosť zároveň na Slovensku zaznamenala v posledných siedmich dňoch pred 24. decembrom trojciferný medziročný nárast objemu vyexpedovaných zásielok. Výkon v takomto období je podľa Allegro dôležitým dôkazom toho, že kľúčové procesy objednávok, doručenia a zákazníckej skúsenosti fungujú stabilne aj vtedy, keď je celý e-commerce trh pod najväčším tlakom roka.

„Vianočné obdobie je na logistiku extrémne náročné. O to viac si vážime, že sa nám podarilo udržať spoľahlivosť doručenia aj pri výrazne vyšších objemoch a zároveň dosiahnuť veľmi vysokú spokojnosť zákazníkov. Dáta ukazujú, že aj v špičke sa zákazníci môžu spoľahnúť, že objednaná zásielka dorazí vtedy, kedy má,“ hovorí Monika Brichtová z Allegra.

Allegro zvládlo predvianočný maratón:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Allegro )

Január ako pokračovanie silnej sezóny a začiatok „reštartu“

Slováci nakupujú aj v novom roku, namiesto darčekov sa však január spája s praktickými rozhodnutiami, šetrením a napĺňaním novoročných predsavzatí.

Podľa prieskumu Perfect Crowd pre európske online trhovisko Allegro** si novoročné predsavzatia dávajútakmer dvaja z troch Slovákov – či už pravidelne alebo príležitostne. Pre štvrtinu Slovákov (25 %) ide dokonca o každoročnú tradíciu. Najaktívnejší v tomto smere sú mladší ľudia: predsavzatia si dáva 36 % generácie Z a takmer každý druhý mileniál. Naopak, medzi ľuďmi nad 55 rokov si predsavzatia stanovuje len 10 % respondentov.

Medzi najčastejšie novoročné ciele Slovákov na rok 2026 patria:

  • zdravšie stravovanie (36 %),
  • šetrenie peňazí a investovanie (34 %),
  • viac času pre rodinu a blízkych (34 %).

Tesne za touto trojicou nasledujú predsavzatia:

  • viac cvičiť (33 % respondentov)
  • investovanie do vzdelávania a kariéry (18%)
  • investovať do vzdelávania a kariéry (18 %)
  • investovať do svojich záľub (18 %)
  • zlepšiť svoj work-life balance (15 %)

Zatiaľ čo pre mileniálov je prioritou finančná stabilita a zdravý životný štýl, generácia Z kladie väčší dôraz na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Viac času pre rodinu patrí medzi top priority naprieč všetkými vekovými skupinami.

A ako dlho Slovákom predsavzatia vydržia?

Je pozoruhodné, že nadšenie z dodržiavania predsavzatí často postupne vyprchá a:

  • 29% (takmer 3 z 10 Slovákov) svoje najčerstvejšie predsavzatia dodržiava dodnes.
  • 27% ho dodržiavalo aspoň polroka.
  • 17% (teda 1 zo 6 Slovákov) tvrdí, že im predsavzatie nevydržalo dlhšie než 3 mesiace.
  • 28% (viac než štvrtina) priznáva, že ich pôvodné nadšenie a odhodlanie vyprchalo po pár dňoch alebo prinajlepšom týždňov.

Rozdiely medzi ženami a mužmi či vekovými skupinami sú v tomto prípade minimálne, pričom najväčšie odhodlanie majú ľudia vo veku 25 – 34 rokov.

Allegro zvládlo predvianočný maratón:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Allegro )

* Prieskum realizovala agentúra Perfect Crowd pre spoločnosť Allegro v auguste 2025 na reprezentatívnej vzorke 1015 respondentov vo veku 18 - 65 rokov

** Prieskum realizovala agentúra Perfect Crowd pre spoločnosť Allegro v novembri 2025 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo veku 18 - 65 rokov

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovensko.Digital kritizuje alarmujúcu situáciu s IT projektmi NASES
Slovensko.Digital kritizuje alarmujúcu situáciu s IT projektmi NASES
Správy
Lyžiarske stredisko v Kálnici láka lyžiarov
Lyžiarske stredisko v Kálnici láka lyžiarov
Správy
Korčuliari na vodnej ploche na Dubníku
Korčuliari na vodnej ploche na Dubníku
Správy

Domáce správy

Sudkyňa Správneho súdu v
Jelinková Dudzíková sa vzdala členstva v Súdnej rade: Napísala list
Domáce
undefined
Pozor na to! Firmám s fotovoltikou vznikajú aj tento rok daňové povinnosti
Domáce
Novinka v Žiline: Mesto spustilo inteligentný plánovač dopravy pre obyvateľov aj návštevníkov
Novinka v Žiline: Mesto spustilo inteligentný plánovač dopravy pre obyvateľov aj návštevníkov
Regióny

Zahraničné

Potápači už vytiahli z
Príšerná smrť: Otužilec sa potopil pod zamrznutý ľad a už sa nevynoril! Mŕtve telo vytiahli potápači
Zahraničné
Boje nekončia! Izrael zaútočil
Boje nekončia! Izrael zaútočil na infraštruktúru Hizballáhu v dedinách v južnom Libanone
Zahraničné
Úplné zlyhanie! V Rusku
Úplné zlyhanie! V Rusku zomrelo až deväť novorodencov: Súd rozhodol o zatvorení tejto pôrodnice
Zahraničné
António Costa
Hrozby Trumpa pokračujú! Mimoriadny summit EÚ o Grónsku sa uskutoční v Bruseli
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Kubovčíková Šebová
Zuzana Šebová bola postavená pred hotovú vec: Nemanželský syn? ZVLÁDNEME TO!
Domáci prominenti
Markíza predstavila NOVÉHO ženícha:
Markíza predstavila NOVÉHO ženícha: Dámy, to je ale fešák!
Domáci prominenti
Legendárnu Jane Fonda (88)
Legendárnu Jane Fonda (88) ste takto ešte nevideli: FOTO na vozíčku!
Zahraniční prominenti
Janice Dickinson
Janice Dickinson má po drastickom páde TRVALÉ následky: Od televízie žiada VYSOKÉ odškodné!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Bizarné štáty a kráľovstvá:
Bizarné štáty a kráľovstvá: Jedno založil bláznivý dobrodruh, iné bigamista na úteku
dromedar.sk
Medveď si spravil brloh
Pod domom mu býval OBROVSKÝ medveď a ničil všetko navôkol: Odvážny pracovník k nemu vliezol... a TAKTO to dopadlo!
Zaujímavosti
Robíte TÚTO CHYBU s
Robíte TÚTO CHYBU s mikrovlnkou aj vy? Používa ju takmer každý, no málokto správne: Zlé návyky vás môžu vyjsť draho
Zaujímavosti
Nicolas Aujula
Muž, ktorý predpovedal covid, varuje: Rok 2026 bude rokom TEMNOTY a ZÁHADNEJ CHOROBY! Spomína Trumpa, Beyoncé aj UFO
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Trump opäť vytiahol obľúbenú zbraň: Jej použitie by poriadne zabolelo aj Slovensko, varujú analytici!
Trump opäť vytiahol obľúbenú zbraň: Jej použitie by poriadne zabolelo aj Slovensko, varujú analytici!
Miliardári už utekajú z Kalifornie: Takéto vysoké dane budú musieť platiť!
Miliardári už utekajú z Kalifornie: Takéto vysoké dane budú musieť platiť!
Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)
Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)

Šport

VIDEO Ľahla si na kurt a všetci vedeli, že je koniec: Dráma na Australian Open, obdivuhodné gesto súperky
VIDEO Ľahla si na kurt a všetci vedeli, že je koniec: Dráma na Australian Open, obdivuhodné gesto súperky
Ženy
Futbalový zväz reaguje na kritiku Rudolfa Huliaka: Ide o osobnú pomstu a zmes klamstiev!
Futbalový zväz reaguje na kritiku Rudolfa Huliaka: Ide o osobnú pomstu a zmes klamstiev!
Slovensko
VIDEO Nič krajšie dnes asi neuvidíte! Vlhová sa spustila dolu svahom a ukázala svoje umenie
VIDEO Nič krajšie dnes asi neuvidíte! Vlhová sa spustila dolu svahom a ukázala svoje umenie
Petra Vlhová
Najskôr Petra Vlhová a teraz ďalšia novinka: Lyžiarska sezóna sa otriasa v základoch
Najskôr Petra Vlhová a teraz ďalšia novinka: Lyžiarska sezóna sa otriasa v základoch
Lyžovanie

Auto-moto

TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
Klasické testy
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Pracovný pohovor
Tento nákup potravín vás pripraví o výplatu! Zistite, čo najviac zaťažuje vašu peňaženku
Tento nákup potravín vás pripraví o výplatu! Zistite, čo najviac zaťažuje vašu peňaženku
Rady, tipy a triky
Tieto skupiny ľudí sú najviac ohrozené chudobou. Patríte medzi nich?
Tieto skupiny ľudí sú najviac ohrozené chudobou. Patríte medzi nich?
KarieraInfo.sk
Ušetrite stovky eur mesačne: Jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú
Ušetrite stovky eur mesačne: Jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Ako dlho vydrží vývar? Tento zvyk je príčinou, že sa rýchlo skazí
Ako dlho vydrží vývar? Tento zvyk je príčinou, že sa rýchlo skazí
Skladovanie potravín
Fit raňajkové cottage žemle nabité bielkovinami
Fit raňajkové cottage žemle nabité bielkovinami
Sendviče a bagety

Technológie

Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
Veda a výskum
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
Android
Dáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslí
Dáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslí
Veda a výskum
Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
História

Bývanie

Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše

Pre kutilov

Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Temná múza módy, Kate Moss: Vzťahy, ktoré z nej spravili legendu a muži, ktorí formovali jej image viac než kampane
Zahraničné celebrity
Temná múza módy, Kate Moss: Vzťahy, ktoré z nej spravili legendu a muži, ktorí formovali jej image viac než kampane
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Potápači už vytiahli z
Zahraničné
Príšerná smrť: Otužilec sa potopil pod zamrznutý ľad a už sa nevynoril! Mŕtve telo vytiahli potápači
Tragická nehoda pri Zemplínskej
Domáce
Tragická nehoda pri Zemplínskej Teplici! Vo vozidle ostal zakliesnený vodič, neprežil
AKTUÁLNE Streľba v Česku:
Zahraničné
AKTUÁLNE Streľba v Česku: Hlásia DVOCH MŔTVYCH, ďalšie osoby sú zranené!
Šialené zábery z Tatier:
Zahraničné
Šialené zábery z Tatier: Kabelka a telefón v ruke, kočík, či kufor na kolieskach! VIDEÁ turistov bavia internet

Ďalšie zo Zoznamu