Rádio Devín uzavrie rok 2025 premiérou rozhlasovej hry Volanie Cthulhu

Rádio Devín uvedie 31. decembra 2025 o 20.30 h premiéru rozhlasovej hry Volanie Cthulhu. Ide o adaptáciu ikonického diela H. P. Lovecrafta, spisovateľa, ktorý zásadným spôsobom formoval podobu kozmického hororu a ovplyvnil celé generácie autorov aj tvorcov. Rozhlasová hra prinesie poslucháčom sugestívny zvukový svet, v ktorom hranice ľudského rozumu narážajú na nezmerateľné kozmické tajomstvá. Silvestrovský večer v Rádiu Devín tak vyvrcholí v atmosfére filozofickej sci-fi a existenciálnej úvahy o mieste človeka v nekonečnom vesmíre.
Rozhlasová hra Volanie Cthulhu vychádza z kultovej poviedky amerického spisovateľa Howarda Phillipsa Lovecrafta,ktorá bola prvýkrát publikovaná v roku 1928 a postupne sa zaradila medzi základné kamene žánru kozmického hororu. Lovecraftove dielo sa vyznačuje tým, že neponúka bežný horor založený na strašidelných postavách či jasných odpovediach, ale otvára pred čitateľom a poslucháčom svet, kde sú pravda a bláznovstvo len dve strany tej istej mince, a kde prastaré bytosti presahujúce ľudské chápanie číhajú v tieni nášho poznania.
Dramatizácia v réžii Jakuba Horňáka verne a citlivo prenáša túto mytológiu do rozhlasového jazyka. Prostredníctvom sugestívneho zvukového dizajnu, komponovanej hudby a hereckých výkonov sa poslucháč stáva svedkom vyšetrovania, ktoré postupne rozpletá mozaiku podivných udalostí vedúcich bližšie k odhaleniu existencie bytosti, ktorej meno sa neodváži vysloviť.
Hlavnú postavu stvárnil Kamil Mikulčík, ktorého interpretácia dodáva príbehu intenzitu a autentický rozmer. Ďalšie postavy ožívajú v podaní Alexandra Bártu, Vlada Kobielského, Mila Kráľa, Rebeky Polákovej, Roba Rotha a ďalších, ktorých hlasy umocňujú temnú atmosféru a vtiahnu poslucháča do hlbín Lovecraftovho sveta.
„Volanie Cthulhu je pravdepodobne Lovecraftovo najzásadnejšie dielo práve preto, že v ňom konkretizoval svoj svet a v podstate vytvoril hororový podžáner, kozmický horor. Ten vychádza z mytologického, pôvodného strachu, ktorý v nás všetkých drieme a kladie nám otázku: čo ak desivé legendy nie sú iba legendami? S dramaturgom Petrom Pavlacom sme sa zhodli, že je to výborný materiál na poctivú, žánrovú, hororovú, rozhlasovú hru. Radi by sme poslucháčom priniesli prostredníctvom hlavnej postavy, ktorú stvárnil Kamil Mikulčík, detektívku, v ktorej môžu spolu s ním objavovať Lovecraftov pochmúrny svet,“ hovorí režisér Jakub Horňák.
Autorský tím:
- Réžia: Jakub Horňák
- Dramaturgia: Peter Pavlac
- Preklad predlohy: Ivan Šebesta
- Hudba: Adrian Líška
- Majster zvuku: Adrian Líška
- Produkcia: Petra Kasanová
Volanie Cthulhu ponúka nielen napínavý dramatický príbeh, ale aj podmanivú umeleckú výpravu do hlbín ľudskej psychiky a nezodpovedaných otázok našej existencie. Silu hudby, zvukového sveta a hereckých výkonov môžu poslucháči zažiť 31. decembra 2025 o 20.30 h v premiérovom vysielaní na Rádiu Devín.
