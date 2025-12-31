Deti v hlavnej úlohe: Lov slov Junior prenesie obľúbenú slovnú hru do nedeľného rána

Lov slov, v ktorom súťažiaci prechádzajú sériou slovných úloh od skrytých slov až po krížovku s tajničkou, poznajú diváci z pondelkových večerov na Dvojke. STVR rozširuje v novom roku obľúbený formát o detskú verziu. Novinka Lov slov Junior štartuje 11. januára a diváci ju uvidia každú nedeľu ráno v detskom bloku. Oproti „dospeláckemu“ originálu z Dvojky prinesie jednoduchšie tajničky a krížovky, no podľa moderátorky Andrey Imrichovej pobaví aj dospelých.
Lov slov Junior je detská verzia známej hry. Bude sa v niečom líšiť od „dospeláckej“ verzie?
Budú tam deti, to je asi najväčšia odlišnosť. Súťažiť budú vo dvojiciach, čo je ďalší rozdiel. Tajničky a krížovky budú o čosi jednoduchšie, ale myslím si, že si v tom niečo nájdu aj dospelí. Keď tu stojím za pultíkom a pozerám jedným očkom na to, čo deti lúštia, baví to aj mňa ako dospelú. Myslím si, že sa diváci majú na čo tešiť, lebo s deťmi je to naozaj zábava.
Aký máte vzťah k deťom? Ste im skôr kamarátka?
Myslím si, že deti mám rada. Obe moje sestry majú deti – mladšia má dvojičky a staršia má dvojapolročnú dcéru. Máme veľmi dobrý vzťah, takže si myslím, že s deťmi mi to ide. Zatiaľ nie s mojimi, lebo žiadne nemám, ale trénujem na sestriných, takže podľa mňa dobré. (smiech)
Ako moderátorka určite veľa čítate. Ozrkadlila sa vaša slovná zásoba aj v tejto hre?
Ja som sa na to spoliehala celý čas, lebo čítam dosť. Mám rada knihy, ale mám pocit, že som dostala okno. Akonáhle som sa postavila za pultík, mala som pocit, že nič nevidím, teda to, čo som chcela vidieť. Veď preto to dopadlo tak, ako to dopadlo. Dúfam však, že si diváci podľa toho neurobia zlý prvý dojem. Ja naozaj čítam a naozaj sa snažím mať slovnú zásobu.
Lúštite vo voľnom čase krížovky alebo osemsmerovky? Viete si pri tom oddýchnuť?
Priznám sa, že nelúštim. Ale keď som s babkou, ktorá pravidelne lúšti, tak jej občas pomáham, lebo niekedy tam zvykne podávať rôzne nezmysly, ktoré potom opravujem. Prepáč, babka, že ťa bonzujem. Inak sa priznám, že vo voľnom čase krížovky, osemsmerovky ani tajničky nelúštim, čo by som asi po tom, čo som tu dnes predviedla, mala zmeniť, lebo očividne mám čo doháňať.
Ste súťaživý typ človeka, alebo viete aj prehrávať?
Podľa mňa som najmenej súťaživý človek na tomto svete. Ja nerada súťažím. Nechcem povedať, že mi je to úplne jedno, ale v podstate mi to jedno je. Rada súťažím sama so sebou, ale akonáhle ide o súťaž proti niekomu inému, pokojne sa vzdám a pokojne môžem byť aj posledná, lebo ja naozaj nie som súťaživá.
Je práca moderátorky v rádiu odlišná od práce pred kamerou?
V rádiu vás nikto nevidí. To znamená, že počas moderovania môžete robiť prakticky čokoľvek. Aj keď hrajú pesničky, môžete robiť hocičo. Pred kamerou to však neschováte. Musíte sa pekne obliecť, nalíčiť, aby sa divák nezľakol, kto to tam zrazu stojí. V tomto je to iné, ale vidím tam aj veľa podobných vecí, takže nemám pocit, že by som sa ocitla v úplne cudzom prostredí. Práca pred kamerou ma baví.
