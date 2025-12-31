Streda31. december 2025, meniny má Silvester, zajtra

Deti v hlavnej úlohe: Lov slov Junior prenesie obľúbenú slovnú hru do nedeľného rána

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: STVR)
© Zoznam/ © Zoznam/

Lov slov, v ktorom súťažiaci prechádzajú sériou slovných úloh od skrytých slov až po krížovku s tajničkou, poznajú diváci z pondelkových večerov na Dvojke. STVR rozširuje v novom roku obľúbený formát o detskú verziu. Novinka Lov slov Junior štartuje 11. januára a diváci ju uvidia každú nedeľu ráno v detskom bloku. Oproti „dospeláckemu“ originálu z Dvojky prinesie jednoduchšie tajničky a krížovky, no podľa moderátorky Andrey Imrichovej pobaví aj dospelých.

Lov slov Junior je detská verzia známej hry. Bude sa v niečom líšiť od „dospeláckej“ verzie?

Budú tam deti, to je asi najväčšia odlišnosť. Súťažiť budú vo dvojiciach, čo je ďalší rozdiel. Tajničky a krížovky budú o čosi jednoduchšie, ale myslím si, že si v tom niečo nájdu aj dospelí. Keď tu stojím za pultíkom a pozerám jedným očkom na to, čo deti lúštia, baví to aj mňa ako dospelú. Myslím si, že sa diváci majú na čo tešiť, lebo s deťmi je to naozaj zábava.

Deti v hlavnej úlohe:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: STVR)

Aký máte vzťah k deťom? Ste im skôr kamarátka?

Myslím si, že deti mám rada. Obe moje sestry majú deti – mladšia má dvojičky a staršia má dvojapolročnú dcéru. Máme veľmi dobrý vzťah, takže si myslím, že s deťmi mi to ide. Zatiaľ nie s mojimi, lebo žiadne nemám, ale trénujem na sestriných, takže podľa mňa dobré. (smiech)

Ako moderátorka určite veľa čítate. Ozrkadlila sa vaša slovná zásoba aj v tejto hre?

Ja som sa na to spoliehala celý čas, lebo čítam dosť. Mám rada knihy, ale mám pocit, že som dostala okno. Akonáhle som sa postavila za pultík, mala som pocit, že nič nevidím, teda to, čo som chcela vidieť. Veď preto to dopadlo tak, ako to dopadlo. Dúfam však, že si diváci podľa toho neurobia zlý prvý dojem. Ja naozaj čítam a naozaj sa snažím mať slovnú zásobu.

Lúštite vo voľnom čase krížovky alebo osemsmerovky? Viete si pri tom oddýchnuť?

Priznám sa, že nelúštim. Ale keď som s babkou, ktorá pravidelne lúšti, tak jej občas pomáham, lebo niekedy tam zvykne podávať rôzne nezmysly, ktoré potom opravujem. Prepáč, babka, že ťa bonzujem. Inak sa priznám, že vo voľnom čase krížovky, osemsmerovky ani tajničky nelúštim, čo by som asi po tom, čo som tu dnes predviedla, mala zmeniť, lebo očividne mám čo doháňať.

Deti v hlavnej úlohe:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: STVR)

Ste súťaživý typ človeka, alebo viete aj prehrávať?

Podľa mňa som najmenej súťaživý človek na tomto svete. Ja nerada súťažím. Nechcem povedať, že mi je to úplne jedno, ale v podstate mi to jedno je. Rada súťažím sama so sebou, ale akonáhle ide o súťaž proti niekomu inému, pokojne sa vzdám a pokojne môžem byť aj posledná, lebo ja naozaj nie som súťaživá.

Je práca moderátorky v rádiu odlišná od práce pred kamerou?

V rádiu vás nikto nevidí. To znamená, že počas moderovania môžete robiť prakticky čokoľvek. Aj keď hrajú pesničky, môžete robiť hocičo. Pred kamerou to však neschováte. Musíte sa pekne obliecť, nalíčiť, aby sa divák nezľakol, kto to tam zrazu stojí. V tomto je to iné, ale vidím tam aj veľa podobných vecí, takže nemám pocit, že by som sa ocitla v úplne cudzom prostredí. Práca pred kamerou ma baví.

Deti v hlavnej úlohe:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: STVR)

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Silvester na STVR sa nakrúcal 12 hodín: Keď sa to Kali dozvedel, tak… chcel som si prestreliť koleno
Silvester na STVR sa nakrúcal 12 hodín: Keď sa to Kali dozvedel, tak… chcel som si prestreliť koleno
Prominenti
Brutálny trapas Majselfa na koncerte: Nedokázal TO udržať... fanúšičky zostali totálne v šoku
Brutálny trapas Majselfa na koncerte: Nedokázal TO udržať... fanúšičky zostali totálne v šoku
Prominenti
Takto ste Kaliho ešte nepočuli: Raper zaspieval ľudovku.
Takto ste Kaliho ešte nepočuli: Raper zaspieval ľudovku.
Prominenti

Domáce správy

undefined
Na Silvestra stúpa počet úrazov! Najčastejšie súvisia s alkoholom a pyrotechnikou
Domáce
Šaško otvorene: Zrušený tender
Šaško otvorene: Zrušený tender sme pripravení obhájiť aj na súde
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Veterinári varujú: Takto ochránite psa a mačku pred silvestrovskou pyrotechnikou a stresom
Veterinári varujú: Takto ochránite psa a mačku pred silvestrovskou pyrotechnikou a stresom
Banská Bystrica

Zahraničné

Veľké nepokoje v Bolívii:
Veľké nepokoje v Bolívii: Baníci už ôsmy deň protestovali proti zvýšeniu cien pohonných hmôt
Zahraničné
Bašar Asad,
Sýrske bezpečnostné zložky zadržali 21 ľudí: Ide o režim zosadeného Asada
Zahraničné
Vojenské cvičenia Číny v
Vojenské cvičenia Číny v blízkosti Taiwanu: Japonsko a Austrália ich odsúdili
Zahraničné
Cecilia Giménezová pri svojom
Jej neslávna oprava Kristovej fresky vošla navždy do dejín: Svet opustila maliarka Giménezová
Zahraničné

Prominenti

Ťažký rok Burešovej: Operácie,
Ťažký rok Burešovej: Operácie, smrť manžela a sviatky v nemocnici!
Zahraniční prominenti
Majself
Brutálny TRAPAS Majselfa na koncerte: Nedokázal TO udržať... fanúšičky zostali totálne v šoku
Domáci prominenti
FOTO vnútri Jared Leto
Takto by ste slávneho herca na ulici NESPOZNALI: Totálne nenápadný!
Zahraniční prominenti
Finále 5. série šou
SMUTNÁ SPRÁVA pre fanúšikov Pečie celé Slovensko: Po 5 rokoch v šou KONČÍ známa tvár!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nový objav vedcov: Pod
Nový objav vedcov: Pod povrchom Zeme sa skrýva OBROVSKÉ more vody! Môže byť väčšie než všetky moria dokopy
Zaujímavosti
Historický rozpor: Kedy sa
Historický rozpor: Kedy sa narodil Ježiš Kristus? Vedci spochybňujú 25. december, odhalili rozdiely v evanjeliách
Zaujímavosti
Annie Knight
Modelka pre dospelých postúpila EXTRÉMNU výzvu: Po šiestich hodinách s vyše 500 mužmi skončila v nemocnici!
Zaujímavosti
Ak na svojej koži
Ak na svojej koži nájdete toto, je jasné, že nemáte v poriadku imunitu
vysetrenie.sk

Dobré správy

Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!

Varenie a recepty

Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Zrazená smotana v kapustnici? Triky, s ktorými sa vám to nestane
Zrazená smotana v kapustnici? Triky, s ktorými sa vám to nestane
Rady a tipy
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Chuťovky

Šport

VIDEO Neuveriteľný záver! Slafkovský mal najskôr výčitky, potom prišla víchrica z Montrealu
VIDEO Neuveriteľný záver! Slafkovský mal najskôr výčitky, potom prišla víchrica z Montrealu
NHL
VIDEO Švajčiari nedali šancu Nemcom: Slovensko sa pred posledným zápasom dozvedelo kľúčovú správu
VIDEO Švajčiari nedali šancu Nemcom: Slovensko sa pred posledným zápasom dozvedelo kľúčovú správu
MS v hokeji do 20 rokov
Priamy súboj na MS do 20 rokov: Rozhodlo sa o ďalšom postupujúcom do štvrťfinále
Priamy súboj na MS do 20 rokov: Rozhodlo sa o ďalšom postupujúcom do štvrťfinále
MS v hokeji do 20 rokov
Športová komunita na Slovensku sa zahalila do smútku, zomrel majster sveta
Športová komunita na Slovensku sa zahalila do smútku, zomrel majster sveta
Volejbal

Auto-moto

TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava

Kariéra a motivácia

Employer branding v roku 2026: Ako si nastaviť stratégiu, ktorá pritiahne kvalitných kandidátov
Employer branding v roku 2026: Ako si nastaviť stratégiu, ktorá pritiahne kvalitných kandidátov
Pre zamestnávateľov
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Pracovné prostredie
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Kariérny rast
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
Pracovný pohovor

Technológie

Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Bezpečnosť
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
Veda a výskum
Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
Technológie
Dve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webov
Dve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webov
Aplikácie a hry

Bývanie

Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu

Pre kutilov

Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rok 2025 priniesol rozchody i nové vzťahy: Najdiskutovanejší rozchod nášho šoubiznisu a prekvapivé nové páry
Slovenské celebrity
Rok 2025 priniesol rozchody i nové vzťahy: Najdiskutovanejší rozchod nášho šoubiznisu a prekvapivé nové páry
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Unikátna PREDPOVEĎ na rok
Domáce
Unikátna PREDPOVEĎ na rok 2026: Zabudnite na numerológov a Babu Vangu, prvá VEŠTBA umelej inteligencie!
Pred silvestrovským večerom si
Domáce
Pred silvestrovským večerom si skontrolujte chladničky! V obľúbenej slovenskej lahôdke objavili nebezpečnú listeriu
Privítajte nový rok na
Domáce
Privítajte nový rok na námestiach: Veľký prehľad PROGRAMU od Bratislavy až po Košice!
Cecilia Giménezová pri svojom
Zahraničné
Jej neslávna oprava Kristovej fresky vošla navždy do dejín: Svet opustila maliarka Giménezová

Ďalšie zo Zoznamu