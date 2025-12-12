Piatok12. december 2025, meniny má Otília, zajtra Lucia

Fanúšikovia premenili monopost McLaren na umelecké dielo. V Abú Zabí z toho bol majstrovský večer

Finále sezóny F1 v Abú Zabí 2025 dostalo nečakane osobný rozmer. Tím McLaren totiž nastúpil s monopostom v unikátnom dizajne, ktorý vznikol v spolupráci s deviatimi superfandmi z rôznych krajín – a nechýbal medzi nimi ani zástupca z Českej republiky. Špeciálny vizuál je výsledkom kampane značky VELO „Live Your Fandom“ a vychádza z osobných spomienok, symbolov a momentov, ktoré si fanúšikovia spájajú s McLaren Formula 1®. Toto prepojenie prinieslo tímu McLaren aj šťastie – Lando Norris sa totiž po prvý raz v kariére stal majstrom sveta.

Nešlo však len o lakovanie monopostu. „Race takeover“ zjednotil celý pretekársky víkend do jedného fanúšikovského motívu – od jazdeckých kombinéz a obrazoviek v paddocku až po grafiku v garáži. Abú Zabí sa tak nieslo v znamení pocty komunite, ktorú McLaren označuje ako „Papaya Family“.

Projekt odštartoval v auguste, keď vybraní superfandovia z Veľkej Británie, Rumunska, Českej republiky, Mexika a ďalších krajín zamierili do McLaren Technology Centre. Nazreli do zákulisia tímu, podelili sa o svoje zážitky s generálnym riaditeľom McLaren Racing Zakom Brownom a stretli sa aj s Landom Norrisom. Počas workshopu pretavili svoju vášeň do symbolov a skíc – vtedy ešte netušili, že práve pomáhajú formovať podobu monopostu pre záverečné preteky sezóny.

Výsledný dizajn pracoval so sériou ikon, z ktorých každá reprezentovala konkrétny fanúšikovský príbeh. Objavil sa napríklad motív „Papaya Family“ alebo „Forever Forward Friendship Bracelet“, inšpirovaný náramkom od fanúšika a zdôrazňujúci, ako fanúšikovstvo spája ľudí naprieč svetom. Nechýbali ani odkazy na športové míľniky – „Home Wins“ (Silverstone a Bahrajn ako „druhý domov“ tímu), pripomienka 200. víťazstva z Veľkej ceny Maďarska 2025 či motív „Fastest Pitstop“, odkazujúci na najrýchlejšiu zastávku sezóny 2025 s časom 1,91 sekundy.

Zástupca spoločnosti BAT Luca Angiolillo k projektu uviedol: „VELO verí v podporu autentického sebavyjadrenia – a čo môže byť lepšie, než doslova preniesť vášeň globálnej fanúšikovskej základne tímu McLaren Formula 1® na monopost MCL39. Tento spoluvytvorený dizajn je dokonalým stelesnením našej kampane ‚Live Your Fandom‘. VELO je hrdé, že môže oslavovať zážitky, ktoré fanúšikom umožňujú vyjadriť ich jedinečné fanúšikovstvo v rámci komunity.“

