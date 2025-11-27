Poctivá chuť mäsa bez éčok sa oplatí

Radi si doprajete čerstvú a kvalitnú šunku, slaninu alebo klobásu? V ponuke predajní Lidl si prídete na svoje. Pestrý sortiment obohacuje prémiový rad produktov privátnej značky Pikok. Produkty Pikok Pure sú stvorené pre zákazníkov, ktorí hľadajú kvalitné produkty s vysokým obsahom mäsa a čistým zložením.
Filozofia špeciálnej rady Pikok Pure je jednoduchá: maximálny obsah prvotriedneho mäsa a iba prírodné zložky. V zložení preto nenájdete žiadne konzervanty, fosforečnany, pridané farbivá ani zvýrazňovače chuti. Základom je totiž kvalitné mäso a prírodné zloženie. V Lidli si potrpia na overený pôvod a neustálu kontrolu kvality, pretože vedia, že bez prvotriedneho mäsa sa poctivý výrobok vyrobiť nedá.
„Vnímame, že zákazníci už nechcú robiť kompromisy. Nechcú si vyberať medzi skvelou chuťou a čistým zložením. Preto im exkluzívne v Lidli ponúkame výrobky Pikok Pure, ktoré poskytujú oboje, a to za dostupnú cenu. Tieto produkty vynikajú predovšetkým poctivým zložením a vysokým podielom kvalitného mäsa. Vďaka tomu si mäsové výrobky môžu vychutnať bez výčitiek, pretože rada Pure je to najlepšie, čo Pikok ponúka,“ vysvetľuje Juraj Lapoš z rezortu nákupu Lidla.
Lidl sa pýši tým, že zloženie svojich produktov neustále vylepšuje, aby bolo priaznivejšie pre ľudské zdravie. Vo všeobecnosti je známe, že naša populácia má čoraz viac zdravotných problémov, kardiovaskulárnych chorôb a iných civilizačných ochorení. Aj z tohto dôvodu je veľmi dôležité, brať ohľad na zdravie zákazníkov, čo si obchodný reťazec, ako predajca vlastných značiek, plne uvedomuje. Lidl preto postupne pristúpil k znižovaniu obsahu cukru a soli v niektorých potravinách. Netreba sa však báť, že by potraviny stratili tú správnu chuť. Úpravy zloženia sú veľmi citlivé a dbajú na to, aby sa chuťové vlastnosti radikálne nezmenili.
Čo sa oplatí vložiť do košíka?
Do prémiovej rady patrí aj Pikok Pure Staroslovanská klobása. Sto gramov kvalitnej klobásy slovenskí mäsiari pripravili zo 120 gramov mäsa. Vysoký podiel mäsa jej dodáva plnú chuť a šťavnatosť. Ako súčasť prémiového radu Pure má garantované čisté zloženie bez pridaných konzervantov, farbív a zvýrazňovačov chuti. Vďaka tradičnej receptúre je ideálna ako súčasť obložených mís alebo len tak k čerstvému chlebu.
Cena: 4,99 € / 400 g, Lidl
V prípade Pikok Pure Tradičnej oravskej slaniny ide o poctivý slovenský výrobok s chuťou domácich špecialít. Mäsiarski majstri pripravili 100 gramov tejto slaniny až zo 123 gramov mäsa. Okrem vysokého podielu mäsa sa pýši aj čistým zložením radu Pure.
Cena: 10,90 €* / ca. 400 g, Lidl
*cena je uvedená za 1 kg
Pikok Pure Dusená šunka je pripravená z čerstvého bravčového stehna a obsahuje až 95 % mäsa. Práve vysoký podiel mäsa jej dodáva šťavnatú a plnú chuť. Ako produkt radu Pure má jedinečné zloženie bez konzervantov, fosforečnanov, farbív a zvýrazňovačov chuti. Je výborná na prípravu kanapiek, obložených chlebíkov alebo len tak na chlieb s maslom.
Cena: 1,49 € / 100 g, Lidl
Pikok Pure Viedenské párky sa vyznačujú 90% obsahom bravčového mäsa a zložením bez zbytočných prísad. Sú plnené do prírodného baranieho črievka, ktoré zabezpečí to správne chrumknutie. Jemné zaúdenie na pravom bukovom dreve im dodáva autentickú chuť, presne tak, ako to má byť.
Cena: 2,39 € / 200 g, Lidl
Pre zákazníkov, ktorí preferujú jemnejšie chute, je určená Pikok Pure Morčacia prsná šunka. Vyznačuje sa vysokým obsahom mäsa, ktorý tvorí až 92 % morčacích pŕs. V súlade s filozofiou radu Pure je jej zloženie prírodné a namiesto umelých konzervantov sa oň starajú prírodné zložky. Táto ľahká a šťavnatá šunka je ideálna na prípravu zdravých sendvičov alebo ako súčasť studených mís.
Cena: 1,69 € / 100 g, Lidl
Nabudúce, keď budete hľadať kvalitnú šunku, párky alebo slaninu, hľadajte výrobky s logom Pikok Pure. Je to záruka, že si domov prinesiete čistú chuť mäsa bez zbytočných prísad. Nakupovať mäsové výrobky v Lidli sa jednoducho oplatí.
