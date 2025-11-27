Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

Poctivá chuť mäsa bez éčok sa oplatí

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (8)
(Zdroj: Lidl)
© Zoznam/ © Zoznam/

Radi si doprajete čerstvú a kvalitnú šunku, slaninu alebo klobásu? V ponuke predajní Lidl si prídete na svoje. Pestrý sortiment obohacuje prémiový rad produktov privátnej značky Pikok. Produkty Pikok Pure sú stvorené pre zákazníkov, ktorí hľadajú kvalitné produkty s vysokým obsahom mäsa a čistým zložením.

Filozofia špeciálnej rady Pikok Pure je jednoduchá: maximálny obsah prvotriedneho mäsa a iba prírodné zložky. V zložení preto nenájdete žiadne konzervanty, fosforečnany, pridané farbivá ani zvýrazňovače chuti. Základom je totiž kvalitné mäso a prírodné zloženie. V Lidli si potrpia na overený pôvod a neustálu kontrolu kvality, pretože vedia, že bez prvotriedneho mäsa sa poctivý výrobok vyrobiť nedá.

Poctivá chuť mäsa bez
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Lidl)

„Vnímame, že zákazníci už nechcú robiť kompromisy. Nechcú si vyberať medzi skvelou chuťou a čistým zložením. Preto im exkluzívne v Lidli ponúkame výrobky Pikok Pure, ktoré poskytujú oboje, a to za dostupnú cenu. Tieto produkty vynikajú predovšetkým poctivým zložením a vysokým podielom kvalitného mäsa. Vďaka tomu si mäsové výrobky môžu vychutnať bez výčitiek, pretože rada Pure je to najlepšie, čo Pikok ponúka,“ vysvetľuje Juraj Lapoš z rezortu nákupu Lidla.

Poctivá chuť mäsa bez
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Lidl)

Lidl sa pýši tým, že zloženie svojich produktov neustále vylepšuje, aby bolo priaznivejšie pre ľudské zdravie. Vo všeobecnosti je známe, že naša populácia má čoraz viac zdravotných problémov,  kardiovaskulárnych chorôb a iných civilizačných ochorení. Aj z tohto dôvodu je veľmi dôležité, brať ohľad na zdravie zákazníkov, čo si obchodný reťazec, ako predajca vlastných značiek, plne uvedomuje. Lidl preto postupne pristúpil k znižovaniu obsahu cukru a soli v niektorých potravinách. Netreba sa však báť, že by potraviny stratili tú správnu chuť. Úpravy zloženia sú veľmi citlivé a dbajú na to, aby sa chuťové vlastnosti radikálne nezmenili.

Čo sa oplatí vložiť do košíka?

Do prémiovej rady patrí aj Pikok Pure Staroslovanská klobása. Sto gramov kvalitnej klobásy slovenskí mäsiari pripravili zo 120 gramov mäsa. Vysoký podiel mäsa jej dodáva plnú chuť a šťavnatosť. Ako súčasť prémiového radu Pure má garantované čisté zloženie bez pridaných konzervantov, farbív a zvýrazňovačov chuti. Vďaka tradičnej receptúre je ideálna ako súčasť obložených mís alebo len tak k čerstvému chlebu.

Poctivá chuť mäsa bez
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Lidl)

Cena: 4,99 € / 400 g, Lidl

V prípade Pikok Pure Tradičnej oravskej slaniny ide o poctivý slovenský výrobok s chuťou domácich špecialít. Mäsiarski majstri pripravili 100 gramov tejto slaniny až zo 123 gramov mäsa. Okrem vysokého podielu mäsa sa pýši aj čistým zložením radu Pure.

Poctivá chuť mäsa bez
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Lidl)

Cena: 10,90 €* / ca. 400 g, Lidl 

*cena je uvedená za 1 kg

Pikok Pure Dusená šunka je pripravená z čerstvého bravčového stehna a obsahuje až 95 % mäsa. Práve vysoký podiel mäsa jej dodáva šťavnatú a plnú chuť. Ako produkt radu Pure má jedinečné zloženie bez konzervantov, fosforečnanov, farbív a zvýrazňovačov chuti. Je výborná na prípravu kanapiek, obložených chlebíkov alebo len tak na chlieb s maslom.

Poctivá chuť mäsa bez
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Lidl)

Cena: 1,49 € / 100 g, Lidl

Pikok Pure Viedenské párky sa vyznačujú 90% obsahom bravčového mäsa a zložením bez zbytočných prísad. Sú plnené do prírodného baranieho črievka, ktoré zabezpečí to správne chrumknutie. Jemné zaúdenie na pravom bukovom dreve im dodáva autentickú chuť, presne tak, ako to má byť.

Poctivá chuť mäsa bez
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Lidl)

Cena: 2,39 € / 200 g, Lidl

Pre zákazníkov, ktorí preferujú jemnejšie chute, je určená Pikok Pure Morčacia prsná šunka. Vyznačuje sa vysokým obsahom mäsa, ktorý tvorí až 92 % morčacích pŕs. V súlade s filozofiou radu Pure je jej zloženie prírodné a namiesto umelých konzervantov sa oň starajú prírodné zložky. Táto ľahká a šťavnatá šunka je ideálna na prípravu zdravých sendvičov alebo ako súčasť studených mís.

Poctivá chuť mäsa bez
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Lidl)

Cena: 1,69 € / 100 g, Lidl

Nabudúce, keď budete hľadať kvalitnú šunku, párky alebo slaninu, hľadajte výrobky s logom Pikok Pure. Je to záruka, že si domov prinesiete čistú chuť mäsa bez zbytočných prísad. Nakupovať mäsové výrobky v Lidli sa jednoducho oplatí.  

-reklamná správa-

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Predseda Komisie Zastupiteľstva Matej Lančarič hovorí o veterných parkoch na území TTSK
Predseda Komisie Zastupiteľstva Matej Lančarič hovorí o veterných parkoch na území TTSK
Správy
Viskupič: Chceme dostať zodpovedných ľudí k rokovaciemu stolu
Viskupič: Chceme dostať zodpovedných ľudí k rokovaciemu stolu
Správy
Tradičnou tkanivou v Ghane je Kente, odráža vek, sociálne postavenie aj pohlavie nositeľa
Tradičnou tkanivou v Ghane je Kente, odráža vek, sociálne postavenie aj pohlavie nositeľa
Cestovanie

Domáce správy

Extrém na ceste! Vodič
Extrém na ceste! Vodič pod vplyvom drog jazdil s dieťaťom v aute
Domáce
Boris Susko
Agendu obetí trestných činov v novom úrade personálne zabezpečí Ministerstvo vnútra, uviedol Susko
Domáce
Jozef Viskupič
Nesmie to byť nútené: Samosprávy žiadajú stiahnuť zámer pilotnej zóny pre veternú energiu v Trnavskom kraji
Domáce
Nový most v Malých Ripňanoch je už otvorený: Po deviatich mesiacoch spojil obce regiónu
Nový most v Malých Ripňanoch je už otvorený: Po deviatich mesiacoch spojil obce regiónu
Nitra

Zahraničné

Novozélandská vojenská loď preplávala
Novozélandská vojenská loď preplávala cez Taiwanský prieliv: Sledovali ju čínske stíhačky
Zahraničné
undefined
Zaručená práca pre ŤZP osoby? Európsky parlament podporil túto stratégiu
Zahraničné
Tisíce včiel vyhubených za
Tisíce včiel vyhubených za pár dní: Včelári bojujú s rastúcou populáciou sršňa
dromedar.sk
Dráma vo Francúzsku! Z
Dráma vo Francúzsku! Z väzenia utiekli dvaja muži, prekvapí vás ich spôsob
Zahraničné

Prominenti

Ciara
Pohľad na slávnu speváčku vás šokuje: Preboha! To čo má na nohách?
Zahraniční prominenti
Filip Šebesta
Filip Šebesta znepokojený tým, čo sa deje v Dunaji: Toto čerstvého otecka desí najviac!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Till Lindemann
Šokujúce FOTO speváka z Rammsteinu: Po troch manželstvách so ženami... Vzťah s MUŽOM?!
Zahraniční prominenti
Dcéra (19) Karla Gotta
Dcéra (19) Karla Gotta je ZADANÁ: Prvá veľká láska... Už ho predstavila aj rodine!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Adolf Hitler Uunona
NEUVERÍTE, kto opäť kandiduje vo voľbách: Adolf Hitler sa uchádza o politickú moc! Voliči nie sú nadšení
Zaujímavosti
FOTO Talian chcel nový preukaz
Talian sa preobliekol za mŕtvu matku kvôli dôchodku! Na úrade ho prezradili chlpy na brade: Mŕtvolu ukrýval v práčovni
Zaujímavosti
Vianočné trhy v okolitých
Vianočné trhy v okolitých krajinách: Čo si pripravili Viedeň, Praha, Budapešť a Krakov?
dromedar.sk
Učiteľka.
Myslíte si, že ste rodený MATEMATIK? Úloha zo základnej školy ZMIATLA internet: Dokážete ju vyriešiť?
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce
Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk

Ekonomika

Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Chystá sa veľké digitálne mapovanie Slovenska: Štátny úrad predstavil projekt za milióny eur!
Chystá sa veľké digitálne mapovanie Slovenska: Štátny úrad predstavil projekt za milióny eur!

Varenie a recepty

Recept na vianočný zakrútený poklad. Konečne vianočné pečivo, ktoré vyzerá inak a nepotrebuje ani formu na pečenie.
Recept na vianočný zakrútený poklad. Konečne vianočné pečivo, ktoré vyzerá inak a nepotrebuje ani formu na pečenie.
Osvedčený recept na makové linecké pečivo
Osvedčený recept na makové linecké pečivo
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Výber receptov
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Rady a tipy

Šport

FOTO Hrôzostrašný čin otriasol celou krajinou: Futbalový rozhodca zastrelil svoju expartnerku
FOTO Hrôzostrašný čin otriasol celou krajinou: Futbalový rozhodca zastrelil svoju expartnerku
Ostatné
Liga nespí ani deň: Smutný koniec Réwaya, šelmy z Nitry trhajú ľady súperov, starosti Michaloviec
Liga nespí ani deň: Smutný koniec Réwaya, šelmy z Nitry trhajú ľady súperov, starosti Michaloviec
Tipsport liga
VIDEO Šok pre fanúšikov Slovana: Tréner Weiss oznámil mimoriadne zlú správu pre celý tím
VIDEO Šok pre fanúšikov Slovana: Tréner Weiss oznámil mimoriadne zlú správu pre celý tím
Slovensko
Tomu sa povie obrovská smola: Gutová-Behramiová ukončila sezónu, príde o olympiádu
Tomu sa povie obrovská smola: Gutová-Behramiová ukončila sezónu, príde o olympiádu
Lyžovanie

Auto-moto

Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky

Kariéra a motivácia

Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Aktuality
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Pracovné prostredie
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Kariérny rast
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Motivácia a produktivita

Technológie

Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Filmy a seriály
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Návody
Americká firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartov
Americká firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartov
Technológie
Pochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačky
Pochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačky
Veda a výskum

Bývanie

Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne

Pre kutilov

10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Veľká láska čaká v roku 2026 na tieto tri znamenia: Komu sa zmení život od základov?
Partnerské vzťahy
Veľká láska čaká v roku 2026 na tieto tri znamenia: Komu sa zmení život od základov?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V Európe sa rýchlo
Zahraničné
V Európe sa rýchlo šíri infekčné ochorenie! SUPERHUBA odoláva bežnej liečbe, TAKTO sa prenáša: Varovanie expertov
Americká magnát Jeffrey Epstein
Zahraničné
VEĽKÉ odhalenie v odtajnených spisoch: Epstein plánoval ATENTÁT na britskú kráľovskú rodinu! TOTO bol dôvod
Záhadné zmiznutie žiačky: Barbora
Domáce
Záhadné zmiznutie žiačky: Barbora (14) odišla zo školy k lekárke a ZMIZLA! Rodina je ZÚFALÁ, otec prehovoril
Bizarný prípad z Komárna:
Domáce
Bizarný prípad z Komárna: Rodina platila falošnými bankovkami, ktoré si objednali za pár eur z Temu!

Ďalšie zo Zoznamu