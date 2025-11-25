Vďaka IPL epilátoru Braun Skin i-expert bude vaša pokožka ako zo salónu

Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

Nemecká značka elektroniky BRAUN vytvorila prvý plne prepojený systém IPL, ktorý využíva umelú inteligenciu na prispôsobenie každého záblesku vašej pokožke. S personalizovaným plánom dosiahnete odstránenie chĺpkov až na 1 rok.

Domáca epilácia bude pre vás o niečo jednoduchšia. Značka BRAUN vytvorila revolučný IPL systém Braun Skin i-expert, ktorý ponúka najrýchlejší spôsob, ako pohodlne doma odstrániť dlhotrvajúce chĺpky kdekoľvek na tele.

Vďaka IPL epilátoru Braun
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Braun)

Umelá inteligencia to urobí za vás

Vďaka umelej inteligencii môžete priamo vo svojom mobilnom telefóne sledovať priebeh epilácie IPL a tiež dostávať spätnú väzbu v reálnom čase, čo vám umožní mať epiláciu plne pod kontrolou a dosiahnuť tie najlepšie výsledky. Mobilná aplikácia vám dokonca poradí, akú hlavicu zvoliť pre oblasť, ktorú sa chystáte epilovať.

Technológia IPL pracuje s technológiou intenzívneho pulzného svetla, ktorá premieňa svetelnú energiu na tepelnú. Okrem toho epilátor Braun Skin i-expert IPL s funkciou Skin Check dokáže rozpoznať tón vašej pleti a prispôsobiť mu výkon záblesku. S epilátorom Braun Skin i-expert môžete bezbolestne epilovať takmer všetky oblasti na tele, doslova od hornej pery až po päty, dokonca aj intímne oblasti.

Mobilná aplikácia zároveň na základe priebehu vašej epilácie, navrhuje personalizovaný kalendár, pomocou ktorého sa dosiahne spoľahlivý výsledok. Frekvencia ošetrení je u každého individuálna, ale dodržiavanie intervalov je nevyhnutné na dosiahnutie dlhodobého odstránenia chĺpkov.

Vďaka IPL epilátoru Braun
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Braun)

Žiadne zrušené termíny u kozmetičky, poradíte si aj na cestách

Vďaka praktickému a štýlovému cestovnému puzdru, svoj IPL epilátor môžete mať kdekoľvek cestách. Navyše vám ošetrenie zaberie minimum času - oveľa menej, ako keby ste museli dochádzať do salónu a plánovať si termíny, ktoré musíte na poslednú chvíľu rušiť. S výkonným epilátorom Braun Skin i-expert si s trochou cviku môžete epilovať nohy, podpazušie, oblasť bikín a hornú peru za niekoľko minút.

Vďaka napájaciemu káblu dokáže epilátor Braun Skin i-expert podávať nepretržitý vysokorýchlostný výkon a vyvinúť frekvenciu zábleskov každých 0,5 sekundy. To umožňuje plynulý kĺzavý pohyb a minimalizuje vynechanie určitých oblastí.

K dispozícii na NAY.SK za 599, 90 EUR, Black Friday cena je 399, 90 EUR

Vďaka IPL epilátoru Braun
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Braun)

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany KDH na tému: Aktuálna politická situácia
Tlačová konferencia strany KDH na tému: Aktuálna politická situácia
Správy
Tlačová konferencia Andreja Danka na tému: Aktuálna politická situácia
Tlačová konferencia Andreja Danka na tému: Aktuálna politická situácia
Správy
Chlebcová z Dunaja odhalila bolestivé súkromie: Rodinná spomienka z vojny hodná filmu!
Chlebcová z Dunaja odhalila bolestivé súkromie: Rodinná spomienka z vojny hodná filmu!
Prominenti

Domáce správy

Známy výrobca zo Spiša
Známy výrobca zo Spiša na pokraji krachu: Firma dlhuje milióny, stovky ľudí v neistote
Domáce
AKTUÁLNE Dramatická nehoda autobusu
AKTUÁLNE Dramatická nehoda autobusu pri Abramovej! Na mieste zasahujú záchranné zložky
Domáce
Slovensko navštívil šéf Ryanairu:
Slovensko navštívil šéf Ryanairu: Bratislavu čaká veľký rast, toto je 10 nových liniek
dromedar.sk
Lyžiarske stredisko Vernár spúšťa prevádzku už tento piatok – čaká vás novinka aj večerné lyžovanie
Lyžiarske stredisko Vernár spúšťa prevádzku už tento piatok – čaká vás novinka aj večerné lyžovanie
Prešov

Zahraničné

srbská ropná rafinéria NIS
Srbsko na prahu palivovej krízy! Jedinú ropnú rafinériu delí od úplného zastavenia už len pár dní
Zahraničné
Poľsko a Francúzsko spájajú
Poľsko a Francúzsko spájajú sily: Tankovanie vo vzduchu má byť kľúčom k novej vojenskej spolupráci
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina mala SÚHLASIŤ s Trumpovým mierovým plánom!
Zahraničné
Európsky parlament schválil správu
Európsky parlament schválil správu o prehlbujúcej sa kríze právneho štátu v Maďarsku
Zahraničné

Prominenti

Halina Pawlowská
Halina Pawlowská šokovala vzhľadom: FOTO Výrazne schudla... Vyzerá výborne!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Slávna blondínka má NOVÉ
Slávna blondínka má NOVÉ PRSIA: Pretŕčala ich na červenom koberci... Chyť si!
Zahraniční prominenti
Dara Rolins po NEVYDARENOM
Dara Rolins po NEVYDARENOM vystúpení na Slávikoch: Rýchly útek do Talianska!
Domáci prominenti
Donald Glover
Známy spevák prekonal počas koncertu MOZGOVÚ PRÍHODU: Našli mu na srdci dieru!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Jeden z NAJABSURDNEJŠÍCH mýtov
Jeden z NAJABSURDNEJŠÍCH mýtov o lietaní vyvrátený: Čo sa stane s obsahom WC po spláchnutí? Pilot konečne odhalil PRAVDU
Zaujímavosti
Len pre NAJMÚDREJŠÍCH: Ak
Len pre NAJMÚDREJŠÍCH: Ak zvládnete TÚTO úlohu, možno patríte na Oxford! Vyriešite logickú záhadu, ktorá trápi aj GÉNIOV?
Zaujímavosti
Priam nekonečné zjazdovky: Toto
Priam nekonečné zjazdovky: Toto je 10 najväčších lyžiarskych oblastí Rakúska
dromedar.sk
Nenápadná mikroskopická ŠKVRNKA sa
Nenápadná mikroskopická ŠKVRNKA sa stala prelomom roka: Vedci našli TVORA, ktorý odhaľuje stratenú HISTÓRIU buniek!
Zaujímavosti

Dobré správy

Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk
Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk

Ekonomika

Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)
Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)
Srbsko na pokraji energetickej krízy: Sankcie proti Rusku môžu položiť jedinú rafinériu v krajine!
Srbsko na pokraji energetickej krízy: Sankcie proti Rusku môžu položiť jedinú rafinériu v krajine!

Varenie a recepty

Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Hneď mäkké medovníčky: Recept, ktorý sa oplatí upiecť každý rok
Hneď mäkké medovníčky: Recept, ktorý sa oplatí upiecť každý rok
Výber receptov
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Rady a tipy

Šport

Nedbanlivosť jej zrejme zničí sen: ZOH 2026 asi prídu o jednu z top lyžiarskych hviezd!
Nedbanlivosť jej zrejme zničí sen: ZOH 2026 asi prídu o jednu z top lyžiarskych hviezd!
ZOH 2026 Miláno Cortina
Fantázia, Slovensko má majstrov Európy! Zo šampionátu si nielen zlato, ale i ďalšie tri medaily
Fantázia, Slovensko má majstrov Európy! Zo šampionátu si nielen zlato, ale i ďalšie tri medaily
Parašport
Obrovský talent slovenského hokeja: Domonkos dostal ponuku, ktorá sa neodmieta
Obrovský talent slovenského hokeja: Domonkos dostal ponuku, ktorá sa neodmieta
Zámorské súťaže
FOTO Najkrajšia futbalistka sveta opäť provokuje: Zábery hore bez nenechajú chladným žiadneho fanúšika
FOTO Najkrajšia futbalistka sveta opäť provokuje: Zábery hore bez nenechajú chladným žiadneho fanúšika
Ženský futbal

Auto-moto

Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Chcete ukončiť pracovný rok 2025 naplno? Máte posledné týždne, aby ste urobili TOTO!
Chcete ukončiť pracovný rok 2025 naplno? Máte posledné týždne, aby ste urobili TOTO!
Motivácia a inšpirácia
Dostanete 13. plat alebo vianočné odmeny? 5 tipov, ako tieto peniaze využiť múdro
Dostanete 13. plat alebo vianočné odmeny? 5 tipov, ako tieto peniaze využiť múdro
Motivácia a inšpirácia
Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Pracovný pohovor
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Hľadám prácu

Technológie

Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
Bezpečnosť
POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
Bezpečnosť
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
Vesmír
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
Správy

Bývanie

9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!

Pre kutilov

Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Stavba domu
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Recepty
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie

Stream naživo

Takto sa jednotlivé znamenia vyrovnávajú s rozchodom: Baran potrebuje akciu, Váhy priestor na smútenie
Partnerské vzťahy
Takto sa jednotlivé znamenia vyrovnávajú s rozchodom: Baran potrebuje akciu, Váhy priestor na smútenie
Známy výrobca zo Spiša
Domáce
Známy výrobca zo Spiša na pokraji krachu: Firma dlhuje milióny, stovky ľudí v neistote
AKTUÁLNE Dramatická nehoda autobusu
Domáce
AKTUÁLNE Dramatická nehoda autobusu pri Abramovej! Na mieste zasahujú záchranné zložky
Nákaza TÝMTO ochorením naberá
Domáce
Nákaza TÝMTO ochorením naberá na obrátkach, odborníci varujú: Slovensku hrozí austrálsky SCENÁR!
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina mala SÚHLASIŤ s Trumpovým mierovým plánom!

