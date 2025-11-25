Gypsy Jazz Festival je nominovaný na prestížnu cenu Roma Spirit. Príďte si ho vychutnať už 12. decembra do Slovenského rozhlasu

V piatok, 12. decembra 2025 sa bude v Slovenskom rozhlase konať 14. ročník Gypsy Jazz Festivalu. Jedným z jeho zámerov je výrazne obohatiť slovenskú hudobnú kultúru o spoluprácu so zahraničnými renomovanými umelcami. Festival bol za svoju snahu o zlepšovanie života rómskych komunít na Slovensku nominovaný na cenu Roma Spirit.
Gypsy Jazz Festival predstavuje výnimočné kultúrne podujatie, ktoré už štrnásť rokov spája hudbu, umenie a spoločenský dialóg s cieľom podporiť vzájomné porozumenie medzi majoritnou a minoritnou spoločnosťou. Prostredníctvom jazzu – univerzálneho jazyka emócií, slobody a kreativity – chce Gypsy Jazz Festival poukázať na hodnotu rozmanitosti a spoločného kultúrneho dedičstva, ktoré obohacuje nás všetkých.
Festival a jeho organizátor Milo Suchomel bol za svoju dlhoročnú snahu o zlepšovanie života rómskych komunít na Slovensku nominovaný na prestížnu cenu Roma Spirit. Je to verejné ocenenie pre inšpiratívne projekty a osobnosti, ktoré prispievajú k zlepšeniu života rómskych komunít na Slovensku a k vzájomnému spolužitiu. O laureátoch rozhoduje medzinárodná odborná porota. Finalisti získavajú nomináciu ako ocenenie svojej práce a motiváciu pre ďalšie úsilie.
Súčasťou aktuálneho ročníku festivalu bude aj slávnostná premiéra novej skladby pre symfonický orchester, ktorú skomponoval organizátor a hudobný skladateľ Milo Suchomel. Táto kompozícia je venovaná pamiatke rómskeho holokaustu (Porrajmos) počas druhej svetovej vojny ako umelecké vyjadrenie úcty k obetiam a výzva k zachovaniu historickej pamäti.
Na 14. ročníku festivalu Gypsy Jazz Festivalu vystúpi Damyan Dimov Trio z Bulharska a zoskupenie Šalefuky s hosťujúcim francúzskym virtuóznym saxofonistom Baptistom Herbinom a srbským bubeníkom Vladom Kostadinovicom. Milo Suchomel Quartet v medzinárodnom zložení s klaviristom Ľubošom Šrámekom, českým kontrabasistom Robertom Balzarom a rakúskym bubeníkom Jorisom Dudlim.
Vrcholom večera sa stane vystúpenie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Mariana Lejavu. Počas večera sa predstavia aj významní slovenskí sólisti - basgitarista a kontrabasista Róbert Vizvári a klavirista Drahoslav Bango.
Gypsy Jazz Festival sa bude konať v piatok, 12. decembra 2025 od 18:00 v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
14. ročník Gypsy Jazz Festivalu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Kultminor - Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Bratislavský samosprávny kraj.
Vstupenky na Predpredaj.sk.
- reklamná správa -