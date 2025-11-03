Štvrtý Kaufland v Košiciach už otvorili, zájdete sem na nákup?

Pre obyvateľov Košíc a okolia je výbornou správou, že od 30. októbra 2025 sa im bude nakupovať o čosi jednoduchšie. V novej modernej predajni pod červenou strechou všetko vybavia rýchlo a pohodlne.
Pokiaľ potrebujete vybaviť nákupy raz-dva a za výhodné ceny, zastavte sa v novootvorenom Kauflande na sídlisku Košice-Ťahanovce. Nová predajňa s rozlohou 3 100 m2 na ulici Pri Hati je pripravená na vašu návštevu.
„Našou dlhodobou prioritou je ponúkať zákazníkom kvalitné a cenovo výhodné výrobky. Veríme, že práve dostupnosť, široký výber tovaru a technológie ako samoobslužné pokladnice či služba K- SCAN, ktoré uľahčujú každodenné nákupy, sú dôvodmi, prečo sa k nám radi vracajú. Aby boli ich nákupy ešte pohodlnejšie, otvorili sme našu už štvrtú prevádzku v Košiciach,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Zelené riešenia sú tu samozrejmosťou
Už ste si ich všimli? Nenáročné zelené rastliny v kombinácii s fotovoltickými panelmi umiestnené hore na streche účinne znižujú uhlíkovú stopu a zlepšujú energetickú efektivitu celej budovy. Nová Kaufland predajňa je vybavená aj niekoľkými dažďovými záhradami.
Ako je to u neho zvykom, známy predajca potravín používa najmodernejšie technológie a šetrí prírodu. Odpadovým teplom z chladiacich systémov a tepelných čerpadiel vykuruje alebo chladí viaceré priestory predajne, podľa toho, čo je práve treba. Takto by to malo v modernom obchode 21. storočia vyzerať, čo poviete?
Pohodlné a dostupné nákupy pre všetkých
Na ulici Pri Hati 3854/3 v Košiciach nájdete všetko, na čo ste pod červenou strechou zvyknutí – od širokého výberu tovaru za výhodné ceny, čerstvého ovocia, zeleniny a pečiva každý deň, až po obľúbené privátne značky ako K-Classic, K-Favourites, K-Free či K-Take it veggie. Nechýbajú ani produkty od našich slovenských výrobcov pod značkou K-Z lásky k tradícii, od mliečnych a mäsových výrobkov až po potraviny pre najmenších.
Napriek rozsiahlej predajnej ploche sa nemusíte báť, že by ste strácali svoj čas zbytočne. Nákupy vybavíte rýchlo a pohodlne vďaka desiatim samoobslužným a šiestim klasickým pokladniciam. K dispozícii máte aj štyri zberné automaty na PET fľaše, plechovky či sklo a zálohový bon z automatu si dokonca môžete uplatniť v ktoromkoľvek Kauflande na Slovensku, tak, ako to vám práve vyhovuje. Na priestrannom parkovisku s 260-timi miestami máte vždy kde zaparkovať. A nechýbajú ani vyhradené miesta pre rodiny s deťmi, osoby so zdravotným znevýhodnením ani dve nabíjačky pre elektromobily.
Na Slovensku už 25 rokov s Kauflandom
Vedeli ste, že svoju prvú predajňu Kaufland otvoril v roku 2000 v Poprade? Dnes ich má spolu už 86. 25 rokov tak spája nakupovanie s kvalitou, trvalou udržateľnosťou a výhodnými cenami. Inak to nie je ani teraz. Nový Kaufland na sídlisku Košice - Ťahanovce zabezpečí množstvo pracovných miest pre miestnych obyvateľov, regionálni výrobcovia získajú vďaka nemu ďalšie strategické miesto na predaj svojich výrobkov. A vy si môžete užívať ešte dostupnejšie nákupy, za ktorými netreba jazdiť ďaleko, a viete sa spoľahnúť, že s prázdnym košíkom rozhodne neodídete.
- reklamná správa -