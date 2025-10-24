Liga pre seniorov a projekt Seniori Online získali ocenenie Seniorfriendly 2025

Projekt Seniori Online z dielne občianskeho združenia Vetulus – Liga pre seniorov získal ocenenie Seniorfriendly 2025 v kategórii občianske združenia. Cenu si tím prevzal 17. októbra 2025 počas slávnostného vyhlásenia jubilejného 10. ročníka v Zichyho paláci v Bratislave.
O podujatí Seniorfriendly 2025
Seniorfriendly je dlhodobý projekt a súťaž, ktorá oceňuje firmy, organizácie, inštitúcie a médiá priateľské k seniorom. Organizátormi podujatia sú Klub Luna Senior Friendly a občianske združenie Bagar. Cieľom je podporovať pozitívny obraz seniorov a medzigeneračné porozumenie. Jubilejný 10. ročník sa konal 17.–18. októbra 2025 v Bratislave a zahŕňal odbornú konferenciu, slávnostný večer s odovzdávaním cien (vrátane Ceny Eduarda Kukana) a Deň Senior Friendly 50+ pre verejnosť.
O projekte Seniori Online
Seniori Online je séria voľne dostupných inštruktážnych videí, ktoré krok za krokom zvyšujú digitálnu gramotnosť – od úplných základov práce s dotykovým telefónom až po pokročilejšie úkony ako platba telefónom. Videá sú rozdelené podľa operačného systému (iOS pre iPhone a Android), majú pomalšie tempo, veľké titulky a diváci si ich môžu púšťať opakovane vlastným tempom. Obsah ľudia nájdu na Topky.sk, webe www.ligapreseniorov.sk i na YouTube:
Topky.sk: https://www.topky.sk/se/1005415/Seniori-online
Web: ligapreseniorov.sk/seniori-online | YouTube: youtube.com/@Ligapreseniorov
Online videá aj prezenčné školenia
Súčasťou projektu je aj prezenčná forma vzdelávania, ktorú Vetulus realizuje s podporou dobrovoľníkov. Prvú sériu školení podporili dobrovoľníci z IBM Slovensko. Cieľom je, aby sa k digitálnym zručnostiam dostali aj tí, ktorí uprednostňujú osobný kontakt alebo v ich regióne chýbajú kurzy.
Kto sprevádza videami a kto garantuje obsah
Hlavnými protagonistkami seriálu sú herečka Eva Pavlíková a jej dcéra, speváčka Katarzia. V autentických rozhovoroch prechádzajú kľúčové témy mobilných technológií tak, aby boli pochopiteľné a praktické.
Odborným garantom edukačnej časti je doc. Ing. Vladimír BOLEK, PhD., prvý prodekan a prodekan pre vzdelávanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte podnikového manažmentu, Katedre informačného manažmentu.
Čo ocenila porota Seniorfriendly
Porota ocenila, že projekt spája zrozumiteľné video-návody s praktickými krokmi a umožňuje seniorom napredovať vlastným tempom. Materiály sú dostupné na jednom mieste a dopĺňajú ich prezenčné školenia, vďaka čomu sa znižuje strach z technológií a rastie sebadôvera pri používaní smartfónu v bežnom živote.
Prepojenie generácií a dáta o potrebách
Jedným z cieľov Seniori Online je prepojiť generácie – aby mladší pomáhali starším (a rovesníci rovesníkom) s praktickými digitálnymi zručnosťami. Aj prieskum agentúry 2Muse na vzorke 900 respondentov ukázal, že:
• 77 % ľudí 60+ súhlasí, že nízka digitálna gramotnosť zvyšuje riziko sociálnej izolácie.
• 74 % uvádza, že smartfóny využívajú najmä na telefonovanie s blízkymi.
• 59 % nevyužíva pokročilé funkcie smartfónov.
• 65 % má záujem získať zručnosti v ovládaní dotykových telefónov.
Projekt priamo reaguje na tieto potreby – ponúka prehľadné videonávody použiteľné doma, aj v regiónoch bez dostupných kurzov.
Hlasy zakladateľov
„Ocenenie Seniorfriendly si nesmierne vážime. Záujem seniorov ovládať moderné technológie je vysoký. Projekt Seniori Online potvrdzuje, že systematické a zrozumiteľné vzdelávanie dokáže odbúrať strach a reálne zlepšiť kvalitu života,“ hovorí Sáša Jány, spoluzakladateľ Vetulus – Liga pre seniorov.
„Naším cieľom je sprístupniť digitálne zručnosti každému seniorovi na Slovensku – či už prostredníctvom videí, alebo osobných školení s dobrovoľníkmi. Ďakujeme partnerom a celému tímu za podporu,“ dodáva Michaela Kocianová, spoluzakladateľka Vetulus – Liga pre seniorov.
Partneri projektu
Projekt vznikol aj vďaka hlavným partnerom: Philip Morris, Zoznam.sk a Bigmedia.
O Vetulus – Liga pre seniorov
Vetulus založili Michaela Kocianová a Sáša Jány. Poslaním združenia je zlepšovať dostupnosť informácií, podporovať celoživotné vzdelávanie, aktívne starnutie a boj proti osamelosti. Projekty spájajú odborníkov, dobrovoľníkov a komunity s cieľom zvyšovať kvalitu života starších ľudí. Nosným projektom občianskeho združenia je Informačná platforma www.ligapreseniorov.sk , ktorá zhromažďuje dôležité informácie na jednom mieste a prepája občanov so štátnymi inštitúciami, VÚC a proseniorskými organizáciami. Obsah je štruktúrovaný podľa životných situácií aj podľa regiónov a zahŕňa témy: dôchodky, sociálne služby a zariadenia, peňažné príspevky, voľnočasové aktivity a ďalšie praktické kontakty.
