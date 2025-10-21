Susedské hádky sa nevyhli ani Dušanovi Cinkotovi

Susedov si nevyberáme a často nás môžu prekvapiť aj po rokoch! Susedia zahnali do kúta aj skvelého Dušana Cinkotu! Zvládnu jeho povahu a pevný hlas, alebo to on nevydrží s nimi?
Ako to dopadne, keď sa k dvom dôchodcom, v podaní Dušana Cinkotu a Mariána Labudu, nasťahuje nová mladá krv? Mladú maliarku im zahrá Mária Schumerová alebo Ingrida Baginová! Prekvapivé a skutočne humorné situácie vás čakajú v najnovšej komédii: ACH, TÍ SUSEDIA! Premiéra divadla MÁMEVOKU v bratislavskom Ružinove sa odohrá už v pondelok 17.novembra! A to hneď dva krát: o 17:00 a 19:30 hod. Vstupenky nájdete na stránkach divadla mamevoku.sk, alebo na predpredaj.sk! A prvá repríza bude v rodisku Dušana Cinkotu- v Banskej Bystrici v novom Mestskom divadle 3. decembra.
Bláznivé susedské doťahovania, prekáračky, ale aj rodinné tajomstvá, intrigy a naschvály vás prekvapia v slovenskej komédii Igora Jankoviča. Na javisku sa stretávajú dve generácie, nielen pomyselné ľudské, ale aj herecké! Mladého developera, zhýralého podnikateľa hrá Richard Labuda, syn Maja Labudu a chce s ním poriadne vypiecť! Nenechajte si to ujsť ani v druhej alternácii s Cyrilom Žolnírom, ktorý s Dušanom Cinkotom hrá aj v známom divadelnom muzikáli o Karolovi Duchoňovi.
Ohromný divadelný panelák vytvoril Ateliér Scénografie, pod vedením Michala Lošonského. A vďaka šikovným scénografom v našej komédii môžete zažiť „balkónové scény“ plné emócií, laškovania, so štipkou strachu a najmä sa budeme smiať! Ste zvedaví, čo sa ukrýva za závesmi?! Tak prijmite naše pozvanie a príďte na predstavenie vo hviezdnom obsadení: ACH, TÍ SUSEDIA! Už v pondelok 17.novembra o 17:00 a neskôr o 19:30 hod. v druhej alternácii.
Bláznivá komédia o susedoch, ktorí nikam neodchádzajú a podvodníkoch s veľkými plánmi, ktorú skrátka musíte vidieť!
