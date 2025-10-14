Gemerka zabodovala a získala prvenstvo v medzinárodnej súťaži Obal roka 2025 za jedinečný dizajn!

Minerálna voda Gemerka s novinkami Gemerka Vitalita a Gemerka Imunita si odniesla prestížne ocenenie Obal roka 2025 v kategórii nealkoholických nápojov. Tento úspech potvrdzuje vedúce postavenie značky na trhu, ktorá okrem kvality produktu kladie dôraz aj na inováciu a estetiku balenia.
Jedinečný dizajn fľaše Gemerky kombinuje estetické prvky a funkčnosť, pričom zaujme tvarom, ktorý spája kryštálové prvky a pečať symbolu „G“. Tento dizajn nielen vizuálne zaujme, ale aj prakticky poslúži, pretože jeho ergonomický tvar umožňuje pohodlné uchopenie, čo je dôležité pri každodennom používaní. "Tento unikátny dizajn fľaše je dôkazom nášho odhodlania posúvať hranice inovácií. Ocenenie Obal roka 2025 je pre nás veľkou cťou a zároveň motiváciou pokračovať v našom úsilí zlepšovať produkty pre našich zákazníkov," hovorí Alexandra Neštinová, Senior Brand Manager BUDIŠ a.s.
Prestížna súťaž Obal roka, ktorej sa zúčastnilo 95 inovatívnych riešení, poskytuje platformu pre najlepšie obaly z Česka a Slovenska. "Súťaž Obal roku je miestom, kde sa stretávajú najlepšie nápady a inovácie v oblasti balenia. Gemerka svojím víťazstvom ukázala, že slovenské projekty majú silu konkurovať na medzinárodnej úrovni," uviedla Iva Werbynská, Novinky Gemerka Vitalita a Gemerka Imunita priniesli revolúciu v kategórii funkčných vôd - neobsahujú pridaný cukor ani umelé sladidlá, ich chuť je jemne doladená ovocnou šťavou. Novinky sú bohaté na horčík a vápnik, navyše obsahujú funkčné bylinky a vitamíny, čo ich činí ideálnou voľbou pre spotrebiteľov hľadajúcich zdravé a chutné alternatívy.
Štart novinky prekonal očakávania výrobcu, čo potvrdzuje, že spotrebitelia ocenia inovácie a kvalitu, ktorú Gemerka prináša. S týmto ocenením Gemerka demonštruje svoje odhodlanie byť lídrom v inováciách, pričom jej produkty nielen odrážajú aktuálne trendy, ale ich aj aktívne vytvárajú. "Pokračujeme tak v našej misii zlepšovať zdravie a pohodu našich zákazníkov každý deň," dodáva Alexandra Neštinová.
Ocenenie Obal roka navyše otvára dvere Gemerke k svetovému súboju na WorldStar Packaging Awards, kde sa môže postaviť proti najlepším obalom z celého sveta. Tento úspech ukazuje, že slovenský obalový priemysel drží krok s globálnymi lídrami a neustále posúva hranice možného.
