Od brigádničky na vedúcu obchodného úseku: Keď sa z brigády stane kariéra

(Zdroj: COOP Jednota Prievidza)
Prísna, ale férová. Rázna, ale s porozumením. Vedúca obchodného úseku COOP Jednoty Prievidza prešla cestu od brigádničky po manažérsku pozíciu a dokázala, že pravá autorita sa rodí zo skúsenosti a empatie.

„Považovali ma za „sekeru“, lebo som dôsledne trvala na tom, že poriadok musí byť,“ priznáva Elena Fabianová s úsmevom. Po pätnástich rokoch v COOP Jednote Prievidza si uvedomuje, že táto nálepka bola len začiatkom transformácie, ktorá z nej urobila rešpektovanú vedúcu obchodného úseku siedmeho najúspešnejšieho družstva na Slovensku.

Začínala úplne zdola ako brigádnička v obci Nitrica. V čase, kedy riešila existenčné otázky, bývala vo vedľajšej dedine a potrebovala sa zamestnať. COOP Jednota jej prišla ako dobrá voľba, lebo bola blízko a umožňovala flexibilný pracovný čas v príjemnom kolektíve. Nasledovalo náhodné stretnutie s bývalou kolegyňou, ktorá jej ponúkla prácu priamo na centrále. Postupne sa jej otvorili dvere na ďalšie pozície, najprv na inventarizačnom oddelení a potom v roli inšpektorky. Tá si už vyžadovala aj prácu s ľuďmi a väčšiu zodpovednosť. 

Od brigádničky na vedúcu
 (Zdroj: COOP Jednota Prievidza)

Filozofia práce: Viac ako len kontrola

„Dohliadala som na predajne, zamestnancov, ale aj ponuku kvalitných produktov pre našich zákazníkov. Mala som zodpovednosť za celkové fungovanie obchodov, ale aj alchýmiu medzi zamestnancami a všetky problémy s tým spojené,“ objasňuje Elena Fabianová, ktorá rýchlo pochopila, že skutočná autorita sa nerodí z príkazov, ale z osobného príkladu. „Keď sa mi na predajni niečo nepáčilo, neobmedzovala som sa len na upozornenie. Vedela som, že jediný spôsob, ako dosiahnuť zmenu, je zapojiť sa aktívne a dať do toho aj kus seba.“ 

Jej praktický prístup sa stal medzi kolegyňami legendárnym. Ako inšpektorka nepoznala hranice medzi pracovným a súkromným časom: „Nepozerala som sa na hodiny. Počas tehotenstva, dva mesiace do pôrodu, som prerábala dve predajne od nevidím do nevidím, v sobotu aj v nedeľu. Nemusela som, ale chcela, lebo ma to bavilo,“ priznáva. 

Jej perfekcionizmus mal jasné opodstatnenie: „Preložila by som pol predajne, aby to dobre vyzeralo a malo zmysel. Nerobíme to totiž len pre túto chvíľu, ale na ďalších päť až desať rokov.“ 

Od brigádničky na vedúcu
 (Zdroj: COOP Jednota Prievidza)

Psychológia predajne: Keď vzťahy rozhodujú o úspechu

Elena Fabianová rýchlo pochopila, že úspech predajne nezávisí len od sortimentu, ale najmä od ľudských vzťahov. „Keď sa nevyvíja dobre obrat, vieme, že je tam problém a ten začína v personálnej oblasti. Keď atmosféra na predajni nie je dobrá, vnímajú ju aj zákazníci a necítia sa tam dobre. Potom hľadajú iné možnosti na nákup alebo cestujú do väčších predajní. Ak sa maloobchodný obrat nevyvíja podľa našich predstáv, pátrame po tom, čo je za tým,“ prezrádza niečo z know-how manažérky, ktorá musí byť aj dobrá psychologička. 

Pani Elena s úsmevom spomína na reakcie kolegov: „Keď vidia, že ideme do predajne spolu s personalistkou, už vedia, že to nie je dobré. Keď s nami príde aj inšpektorka, tak to už je celé zle.“ 

Materstvo ako katalyzátor, nie prekážka

V roku 2017 prišiel do života pani Eleny moment, ktorý mnohé ženy vnímajú ako koniec kariérnych ambícií. Narodila sa jej dcéra, ale ona sa po roku vrátila naspäť do práce. „Som matka samoživiteľka, takže to boli aj existenčné otázky. Mala som úver, ktorý som musela splácať. Nebola to pre mňa len životná príležitosť a šanca posunúť sa niekam, ale aj niečo dokázať. Nebolo to ľahké, ale nevzdávala som sa. Mám mamu, na ktorú sa môžem vo všetkom spoľahnúť a o dcéru sa mi postarala,“ vysvetľuje hrdá matka, ktorá sa časom kariérne posunula do pozície vedúcej obchodného úseku a mohla naplno realizovať svoje vízie. 

„Zo začiatku som sa bála, potrebovala som získať skúsenosti. Mám tu výborné kolegyne a veľkú oporu v predsedníčke družstva Jane Madajovej. Sme nastavená na spoločnú víziu – ponúkať  zákazníkov vždy niečo navyše,“ podotýka. 

Materstvo ju zmenilo nielen osobne, ale aj profesionálne: „Materstvo ma úplne zmenilo v tom, ako cítim a ako pristupujem k iným ľuďom. Vedela som, že budem slobodná matka, ale bol to v mojom živote moment, kedy som čakala na to najkrajšie, čo príde."

Od brigádničky na vedúcu
 (Zdroj: COOP Jednota Prievidza)

Ženy vedú ženy: Sila porozumenia

Dnes, keď riadi prevažne ženský kolektív, pani Elena oceňuje synergiu, ktorá z toho vzniká: „Sme ženy, prešli sme si spoločnými vecami, vieme sa na všetko pozrieť z rôznych uhlov. Máme pestré  skúsenosti a sme všetky tak motivované, že nikdy to nie je dostatočne dobré – vždy to môže byť ešte lepšie."

Jej empatia sa prejavuje v praktických riešeniach: „Musíte vedieť vysvetliť, že nie vždy je všetko  dosiahnuteľné, ale napriek tomu hľadať spoločne cestu. Musíte manažovať spokojnosť ľudí, ale aj ich očakávania."

Inovácie s regionálnym nádychom

Ako vedúca obchodného úseku má Elena Fabianová priestor na realizáciu kreatívnych nápadov. Spolupráca s regionálnymi dodávateľmi a poctivými remeselnými výrobcami, ktorých aktívne vyhľadávajú, vzniká často spontánne: „Vo fitku, kam chodím, som napríklad objavila proteínové výrobky od rodinnej firmy z Banskej Bystrice, s ktorou sme začali spolupracovať. Vyvinuli produkty len pre nás. Rastú aj vďaka nám.“ 

COOP Jednota Prievidza ide s dobou, určuje trendy a modernizuje. Vlajková loď družstva stojí priamo pod oknami družstevnej centrály.  Zrovnali so zemou starú predajňu, ktorá držala pokope len zázrakom. Postavili moderný, presvetlený a atraktívny supermarket Tempo s rozlohou viac ako 700 metrov štvorcových, ktorý funguje v režime 24/7. „Je to naše testovacie laboratórium, do ktorého prinášame všetky produktové novinky, ale aj technologické modernizácie,“ priznáva vedúca obchodného úseku siedmeho najúspešnejšieho spotrebného družstva na Slovensku. 

Od brigádničky na vedúcu
 (Zdroj: COOP Jednota Prievidza)

Kde je vôľa, tam je cesta

Osobný príbeh Eleny Fabianovej je dôkazom firemnej kultúry: „U nás má šancu sa presadiť a postúpiť každý, kto chce a pracuje na sebe. Vo vedení máme jediného muža na technickom úseku. Začínal ako predavač na predajni, dnes je podpredsedom družstva. Je výnimočné byť vo firme, ktorá napreduje, má budúcnosť a víziu rozvíjať sa,“ podotýka rešpektovaná manažérka, ktorá našla aj recept na udržanie rovnováhy medzi náročnou prácou, starostlivosťou o dieťa a osobným životom. Všetok voľný čas trávi s dcérou a športovanie je pre ňu psychohygienou. 

„Moja životná filozofia je jednoduchá – nebojím sa riskovať, prebrať zodpovednosť a myslieť pozitívne. Stále potrebujem ísť dopredu, nikdy nie som celkom spokojná.“

Jej transformácia z prísnej inšpektorky na empatickú manažérku je dôkazom, že pravá autorita sa rodí z porozumenia a skúseností. Moje kolegyne a kolegovia vedia, že na jednej strane veľa vyžadujem a som prísna, ale presadzujem otvorené vzťahy a úprimnosť.“ 

Elena Fabianová dokázala, že v COOP Jednote sa môže zrodiť nielen kariéra, ale aj životná misia. A že skutočná sila manažérky spočíva v schopnosti spájať, nie deliť.

Šikovných kolegov hľadáme počas celého roka. Sledujte voľné pozície na https://www.coop.sk/sk/praca, https://www.profesia.sk/ a https://kariera.zoznam.sk/ alebo kariérne stránky regionálnych družstiev COOP Jednota.

