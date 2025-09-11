Tohtoročné Vianoce budú na Horehroní HVIEZDNE

Bolo dobrou tradíciou, že niekoľko rokov miestna agentúra Aybee production organizovala v Aréne Brezno jedinečné vianočné podujatia. Za tie roky v Aréne Brezno vystúpili slovenskí a českí umelci tých najzvučnejších mien. Spomeňme len Dalibora Jandu, Helenu Vondráčková, Olympic, Michala Davida, Lucku Bílú či Karla Gotta, ale napríklad aj Sľuk. Potom, žiaľ, prišla pandémia, ktorá na dlhú dobu vypla kultúru a s ňou aj veľké podujatia.
Ako nás však informoval Andrej Barančok, hlavný organizátor, autor projektov a zástupca agentúry, tento rok budú Vianoce na Horehroní naozaj Hviezdne. Do Arény Brezno sa vracia tradícia vianočných podujatí. „Obdobie pandémie zmenilo v našich životoch veľmi veľa. Mne okrem iného zobralo aj 15-ročnú prácu a zmenilo od základov život. Minulý rok však vďaka generálnemu riaditeľovi ŽP, a. s., Vladimírovi Sotákovi a primátorovi mesta Brezno Tomášovi Abelovi podarilo uskutočniť koncert Paľa Haberu so skupinou TEAM, vďaka ktorému som pocítil, že naši návštevníci podujatí na naše projekty nezanevreli, práve naopak. Vďaka tomu som sa rozhodol s primátorom mesta obnoviť tradíciu vianočných koncertov, s ktorou som pred niekoľkými rokmi začínal. Tento rok sa môžete tešiť na jedinečné spojenie z východu, medzi ktoré bezpochyby patria najlepšie súčasné skupiny na Slovensku KANDRÁČOVCI a HEĽENINE OČI. Po prvýkrát vystúpia v Aréne Brezno vo štvrtok 18. decembra o 19.00. Pôjde o dvojhodinovú šou najznámejších hitov plnú energie. Bezpochyby to budú Hviezdne Vianoce v jedinečnom spojení, kde sa prvýkrát na jednom pódiu predvedú spomínaní umelci už tento december exkluzívne, len v metropole Horehronia. Možno sa niekomu bude zdať zvláštne, že s vianočným koncertom začíname už v septembri, no v skutočnosti sa s ním začalo vo februári. Aby sa pristúpilo k samotnému predaju vstupeniek, je potrebné uskutočniť veľa práce a postupných krokov, no ešte veľa práce je pred nami, aby sa všetko podarilo tak, ako je naplánované,“ prezrádza ďalej organizátor.
„Som však nesmierne rád za podporu primátora mesta Tomáša Abela a našich partnerov. Aj napriek niekoľkoročnému prerušeniu nám ostali verní a podporujú našu prácu. Naše vianočné koncerty boli charakteristické tým, že sú vhodným darčekom pre rodinných príslušníkov , rôzne spoločnosti a organizácie, ktoré sa na konci roka chceli poďakovať svojim zamestnancom za ich odvedenú prácu. Budem nesmierne rád, ak sa nám táto tradícia podarí obnoviť a pridáte sa k nám, " dodáva na záver Andrej Barančok z agentúry Aybee production.
