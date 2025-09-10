Neistá doba? Zvýšte svoje šance na trhu práce. Tento kurz vám pomôže zmeniť kariéru alebo nakopnúť vlastný biznis

Streda10. september 2025, meniny má Oleg, zajtra Bystrík

Slováci sa boja o budúcnosť. Rast cien a otázniky, či nás umelá inteligencia pripraví o prácu, číhajú na každom kroku. Dobrou správou je, že najväčšiu istotu dnes nemáte v banke, ale v sebe. Certifikované štúdium Digitálnej Univerzity vám dá zručnosti, ktoré firmy chcú, a istotu, že o vás bude na trhu práce záujem.

Prečo práve teraz?

  • Ceny rastú – ochranou je vyšší príjem.
  • Pracovný trh sa mení – najlepšou poistkou sú zručnosti, ktoré majú dopyt.
  • AI zefektívňuje rutinnú prácu – výhru vo vačku majú tí, ktorí s ňou vedia pracovať.

Najväčšie príležitosti vznikajú práve v časoch kríz

Inflácia na Slovensku je najvyššia za posledné roky. V januári 2025 vyskočila na 3,9 % a experti očakávajú, že jej priemerná hodnota dosiahne až 4,3 %. 

Peniaze strácajú hodnotu, ale zručnosti a vedomosti ju naopak zvyšujú. Potvrdzuje to aj niekoľko tisíc absolventov Digitálnej Univerzity, ktorí si vďaka štúdiu našli lepšie platenú prácu alebo nakopli vlastné podnikanie. 

„Digitálna Univerzita bola pre mňa výzva, ale stálo to za to. Prednášky od expertov mi dali prehľad a vďaka domácim úlohám som si mohla všetko vyskúšať v praxi. Najviac som rada za komunitu ľudí, s ktorými sme si navzájom pomáhali a inšpirovali sa.“ 

„Vďaka Digitálnej Univerzite som sa dostala do agentúry Invelity, kde teraz robím PPC špecialistku. Celé štúdium bol krok, ktorý mi otvoril dvere do novej kariéry.“

Sabína Sedláčková, absolventka Certifikovaného štúdia

„Štúdium na Digitálnej Univerzite – MBA program aj Certifikované štúdium – bolo pre mňa ako človeka aj ako konateľa spoločnosti obrovským prínosom. Informácie, ktoré som získal, ma posunuli o veľký krok ďalej a zároveň pomohli aj našej firme.“ 

Richard Barát, absolvent MBA a Certifikovaného štúdia

Každý hľadá dieru na trhu. Ako ju využiť?

Prísť s nápadom, ktorý vám zmení život, znie lákavo. Ale realita je iná. Rozhoduje to, či ho viete premeniť na konkrétne výsledky.

 Prípadov, keď sa niekto stal slávnym cez noc, je ako maku. Virálny úspech má však krátke trvanie. Dôvodom je nedostatok znalostí, ako tento úspech využiť vo svoj prospech.  

A práve tu pomáha Digitálna Univerzita. Naučí vás: 

  • spravovať sociálne siete,
  • spustiť PPC kampane,
  • navrhovať stratégie,
  • budovať značku,
  • tvoriť weby
  • a mnoho ďalšieho.

Máte nápad, ktorý chcete už dlhšie zrealizovať? Choďte do toho. Nečakajte. 

Marketing rastie aj v čase AI

 A aj vďaka nej. Podľa posledných trendov patria marketingové a digitálne zručnosti medzi najžiadanejšie na trhu práce. Firmy hľadajú ľudí, ktorí dokážu:

  • rozumieť online reklame, sociálnym sieťam a dátam,
  • budovať značky a komunikovať so zákazníkmi,
  • používať AI a nové nástroje na zefektívnenie práce.

Kreatívne a strategické myslenie, schopnosť viesť projekty a ľudí sú zručnosti, ktoré robot (zatiaľ) nenahradí. 

Marketing, digitalizácia, automatizácia procesov – to sú oblasti, kde sa dnes rozhoduje o úspechu či neúspechu každého biznisu.    

Čo na štúdium hovoria absolventi?

 Martina Gendová s manželom sa rozhodli využiť svoje jazykové znalosti a založiť online jazykovú školu. Nevedeli však, ako na to.  

„Aj vďaka Digitálnej Univerzite sme si definovali marketingovú komunikačnú stratégiu, vytvorili web a využívali SEO. Tiež sme sa veľa dozvedeli o sociálnych sieťach, reklame a ďalších vychytávkach, ktoré Digitálna Univerzita ponúka – a hlavne ide s dobou a do hĺbky," hovorí Martina. Dnes majú fungujúci biznis, ktorý im zabezpečuje stabilný príjem.

Podobný príbeh má aj Veronika Kavková, ktorá sa po 8 rokoch doma obávala návratu na trh práce. „Pred rokom som bola mierne zúfalá, akú prácu si vôbec po 8 rokoch doma nájdem. Neverila som, že za rok by som mohla byť tam, kde som teraz. Štúdium mi dalo veľký nadhľad a vrátilo stratené sebavedomie po materskej dovolenke." Dnes vedie celé obchodné a marketingové oddelenie a sama prijíma ľudí do tímu.

Získajte náskok na trhu práce

Certifikované štúdium Digitálnej Univerzity je komplexný 6-mesačný kurz, ktorý vás naučí všetko potrebné o digitálnom marketingu.

Čo všetko si odnesiete?

  • Uznávaný certifikát, ktorý zaváži na pohovoroch na marketingové pozície.
  • Reálny projekt využijete ho ako portfólio alebo na ňom môžete rozbehnúť svoje podnikanie.
  • Mentoring od 32 expertov, ktorí vás prevedú celým procesom.
  • Obrovskú komunitu ľudí, s ktorými si môžete pomáhať aj po štúdiu.
  • Bonusové prednášky a materiály, ktoré vám zostanú.

V časoch zmien vyhrávajú zručnosti

Inflácia zožerie úspory. Ale vzdelanie vám prinesie lepšiu prácu, vyšší plat aj istotu. To sú výhody, ktoré vám inflácia nevezme. 

Ďalší ročník Certifikovaného štúdia štartuje už v októbri. Ak si chcete chytiť miesto medzi tými, ktorí sa rozhodli využiť túto dobu ako príležitosť namiesto prekážky, je najvyšší čas konať. Pridaj sa aj ty k stovkám ľudí, ktorí sa rozhodli ísť na Digitálnu Univerzitu. Viac informácií.

 (Zdroj: Digitálna univerzita)

Ďalšie zo Zoznamu