Slovensko od Tatier k Dunaju? Áno, zmestí sa pod jednu strechu

Nesú v sebe spomienky. Na nedeľné obedy, na prázdniny u starých rodičov či vôňu chleba, ktorá pripomína domov. O čom je reč? O domácich potravinách, v ktorých cítiť chuť Slovenska a pod červenou strechou majú svoje čestné miesto.
Dnes si v obchodoch môžeme kúpiť takmer čokoľvek, čo sa vo svete vyrobí alebo vypestuje. Mango, ktoré vyrástlo v Indii, syr z Holandska či fľašu vína zo slávnych kalifornských vinohradov. No nech sú tieto chute akokoľvek lákavé, nič nenahradí vôňu chrumkavého čerstvého chleba, zemiakovú kašu s nedeľným rezňom alebo bryndzové halušky, ktoré milujeme od detstva. To najvzácnejšie totiž máme priamo pod nosom. Slovenské potraviny nemusia cestovať tisíce kilometrov, aby sa nám dostali na tanier. Sú čerstvé, kvalitné a chutia presne tak, ako chutiť majú. Ako domov.
Aj preto sa oplatí dať im pri nákupe šancu. O to viac, že za nimi netreba chodiť ďaleko. Prieskum agentúry GfK-YouGov* totiž potvrdzuje, že Kaufland si aj tento rok drží prvenstvo s najvyšším absolútnym počtom vystavení slovenských produktov spomedzi všetkých maloobchodných reťazcov. Vedie medzi nimi s počtom 5 650 vystavení. Od mlieka cez vajíčka, mäso až po minerálky či obľúbenú zeleninu, o ktorú sa starajú naši poľnohospodári.
Zemiaky z domácich polí
Neďaleko Nitry pestuje zemiaky, cibuľu, ale tiež tekvicu či mak aj Marta Kozárová. Spolu s manželom sa zeleninárskemu chlebíčku venuje takmer dvadsať rokov. Farma Tekvička začínala postupne, najskôr na nej manželia sadili tekvice a semiačka predávali na trhoch, dnes patrí medzi stabilných dodávateľov Kauflandu. Ak ide o zemiaky, v okolí Malého Cetína ich vyrastá viacero druhov aj varných typov, aby ich zákazníci mohli používať na šalát, do polievky aj na halušky. „Aj u nás doma varíme zo zemiakov, ktoré dopestujeme. Dávame si záležať na tom, aby mali tú najlepšiu chuť a najvyššiu kvalitu. O zeleninu sa staráme s láskou. Obaja s manželom sme vždy mali vzťah k záhradkárčeniu a k práci na poli, a tak sme prirodzene skončili pri tom, čo nás baví,“ vysvetľuje skúsená pestovateľka. Svoju vášeň preniesla aj na dve dcéry, preto dnes na Farme Tekvička pracuje celá rodina. Len minulý rok z polí pozbierali takmer 1 800 ton zemiakov vysadených na rozlohe 42 hektárov. Odkedy ich úroda končí na pultoch obchodného reťazca, Marta Kozárová oceňuje istotu, ktorú jej táto spolupráca dáva. „Pri malých odberateľoch sme sa často nemohli spoľahnúť na úhrady faktúr. Kaufland je však obchodný partner, o ktorého sa môžeme oprieť. Minulý rok od nás odobral viac ako tretinu našej produkcie, takže teraz môžem spokojnejšie spávať.“
Podpora reťazca dodávateľom pomáha rásť
Že zelenina z Farmy Tekvička putuje aj na pulty pod červenou strechou, nie je náhoda. Reťazec totiž slovenských producentov podporuje už od svojho vstupu na trh, neuveriteľných 25 rokov. Vo svojich predajniach tak dlhodobo ponúka široký výber z toho najlepšieho, čo sa vyrobí alebo urodí u nás doma.
„Slovenské potraviny sú pre nás viac než len položky v sortimente. Vnímame ich ako prirodzenú súčasť každodenného života našich zákazníkov a zároveň ako cestu, ktorou chceme podporiť domácu ekonomiku. Dlhodobo hľadáme spôsoby, ako dodávateľom podať pomocnú ruku, od malých fariem až po tých najväčších výrobcov. Je to spolupráca, ktorá im umožňuje rásť a spolu s nimi rastieme aj my,“ hovorí Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu v spoločnosti Kaufland.
Výroba bryndze je hotové umenie
Slovenská mliekareň NiKA z Považskej Bystrice na slovenský trh dodáva mliečne produkty, na ktorých vyrástli celé generácie. Zároveň patrí k najväčším slovenským producentom bryndze, ktorej vyprodukuje vyše 1 000 ton ročne. Vyrobiť kvalitnú bryndzu je podľa riaditeľa mliekarne hotová veda, pretože sa nerobí len rukami, ale aj nosom a jazykom. Každá hrudka ovčieho syra zreje približne osem dní a skúsený syrár denne sleduje jej konzistenciu, vôňu, farbu aj chuť, aby vystihol ten správny moment, kedy je syr pripravený na spracovanie. V predajniach Kauflandu nájdu spotrebitelia bryndzu aj pod značkou K-Classic. „Za desať rokov spolupráce sa z nás stali partneri, ktorí si navzájom dôverujú a aj preto môžeme investovať do moderných technológií či uvádzať na trh novinky. Ako prví sme prišli s termixom do vrecka, z ktorého vyrobíme mesačne viac než 400-tisíc kusov. Bez férových partnerských vzťahov s Kauflandom by to však nešlo,“ pripomína Radovan Pazderka, riaditeľ mliekarne NiKA.
Chute, ktoré všetci milujeme
Podporu tunajších producentov obchodný reťazec považuje za samozrejmosť. Odkedy v roku 2000 vstúpil na slovenský trh, zákazníkom predal viac ako 5 miliárd domácich výrobkov a našim dodávateľom za ich produkty vyplatil vyše 9 miliárd eur.
„Slovenské potraviny pre Kaufland nie sú len ďalší produkt v regáloch,“ zdôrazňuje riaditeľ nákupu a marketingu Richard Bendík. „Sú odrazom náročnej práce výrobcov a pestovateľov, výsledkom ich skúseností, tradície aj poctivého remesla. Tieto hodnoty chceme ponúkať aj zákazníkom v našich predajniach, aby vedeli, že v domácom výrobku nájdu aj niečo navyše. Kvalitu s chuťou domova, ktorú dobre poznajú.“
Možno práve preto sú produkty so slovenskou DNA viac než len potraviny. Nesú v sebe príbehy ľudí, ktorí ich vytvorili, spomienky, ktoré sa s nimi spájajú, aj istotu, že sú naozaj naše. Čerstvé, voňavé, slovenské.
* Porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu na základe výsledkov prieskumu Spotrebiteľského panelu GfK – YouGov o podiele vystavenia slovenských výrobkov realizovaného v marci 2025.
