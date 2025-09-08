Pondelok8. september 2025, meniny má Miriama, zajtra Martina

Slovensko od Tatier k Dunaju? Áno, zmestí sa pod jednu strechu

Kaufland ponúka v regáloch veľký výber potravín od domácich výrobcov PR článok Zobraziť galériu (4)
Kaufland ponúka v regáloch veľký výber potravín od domácich výrobcov (Zdroj: Kaufland)
© Zoznam/ © Zoznam/

Nesú v sebe spomienky. Na nedeľné obedy, na prázdniny u starých rodičov či vôňu chleba, ktorá pripomína domov. O čom je reč? O domácich potravinách, v ktorých cítiť chuť Slovenska a pod červenou strechou majú svoje čestné miesto.

Dnes si v obchodoch môžeme kúpiť takmer čokoľvek, čo sa vo svete vyrobí alebo vypestuje. Mango, ktoré vyrástlo v Indii, syr z Holandska či fľašu vína zo slávnych kalifornských vinohradov. No nech sú tieto chute akokoľvek lákavé, nič nenahradí vôňu chrumkavého čerstvého chleba, zemiakovú kašu s nedeľným rezňom alebo bryndzové halušky, ktoré milujeme od detstva. To najvzácnejšie totiž máme priamo pod nosom. Slovenské potraviny nemusia cestovať tisíce kilometrov, aby sa nám dostali na tanier. Sú čerstvé, kvalitné a chutia presne tak, ako chutiť majú. Ako domov.

Aj preto sa oplatí dať im pri nákupe šancu. O to viac, že za nimi netreba chodiť ďaleko. Prieskum agentúry GfK-YouGov* totiž potvrdzuje, že Kaufland si aj tento rok drží prvenstvo s najvyšším absolútnym počtom vystavení slovenských produktov spomedzi všetkých maloobchodných reťazcov. Vedie medzi nimi s počtom 5 650 vystavení. Od mlieka cez vajíčka, mäso až po minerálky či obľúbenú zeleninu, o ktorú sa starajú naši poľnohospodári.

Zemiaky z Malého Cetína sú na Farme Tekvička pestované s láskou
Zobraziť galériu (4)
Zemiaky z Malého Cetína sú na Farme Tekvička pestované s láskou  (Zdroj: Kaufland)

Zemiaky z domácich polí

Neďaleko Nitry pestuje zemiaky, cibuľu, ale tiež tekvicu či mak aj Marta Kozárová. Spolu s manželom sa zeleninárskemu chlebíčku venuje takmer dvadsať rokov. Farma Tekvička začínala postupne, najskôr na nej manželia sadili tekvice a semiačka predávali na trhoch, dnes patrí medzi stabilných dodávateľov Kauflandu. Ak ide o zemiaky, v okolí Malého Cetína ich vyrastá viacero druhov aj varných typov, aby ich zákazníci mohli používať na šalát, do polievky aj na halušky. „Aj u nás doma varíme zo zemiakov, ktoré dopestujeme. Dávame si záležať na tom, aby mali tú najlepšiu chuť a najvyššiu kvalitu. O zeleninu sa staráme s láskou. Obaja s manželom sme vždy mali vzťah k záhradkárčeniu a k práci na poli, a tak sme prirodzene skončili pri tom, čo nás baví,“ vysvetľuje skúsená pestovateľka. Svoju vášeň preniesla aj na dve dcéry, preto dnes na Farme Tekvička pracuje celá rodina. Len minulý rok z polí pozbierali takmer 1 800 ton zemiakov vysadených na rozlohe 42 hektárov. Odkedy ich úroda končí na pultoch obchodného reťazca, Marta Kozárová oceňuje istotu, ktorú jej táto spolupráca dáva. Pri malých odberateľoch sme sa často nemohli spoľahnúť na úhrady faktúr. Kaufland je však obchodný partner, o ktorého sa môžeme oprieť. Minulý rok od nás odobral viac ako tretinu našej produkcie, takže teraz môžem spokojnejšie spávať.“

Manželia Kozárovci dodávajú svoju úrodu aj na pulty reťazca
Zobraziť galériu (4)
Manželia Kozárovci dodávajú svoju úrodu aj na pulty reťazca  (Zdroj: Kaufland)

Podpora reťazca dodávateľom pomáha rásť

Že zelenina z Farmy Tekvička putuje aj na pulty pod červenou strechou, nie je náhoda. Reťazec totiž slovenských producentov podporuje už od svojho vstupu na trh, neuveriteľných 25 rokov. Vo svojich predajniach tak dlhodobo ponúka široký výber z toho najlepšieho, čo sa vyrobí alebo urodí u nás doma.

„Slovenské potraviny sú pre nás viac než len položky v sortimente. Vnímame ich ako prirodzenú súčasť každodenného života našich zákazníkov a zároveň ako cestu, ktorou chceme podporiť domácu ekonomiku. Dlhodobo hľadáme spôsoby, ako dodávateľom podať pomocnú ruku, od malých fariem až po tých najväčších výrobcov. Je to spolupráca, ktorá im umožňuje rásť a spolu s nimi rastieme aj my, hovorí Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu v spoločnosti Kaufland.

Výroba bryndze je hotové umenie

Slovenská mliekareň NiKA z Považskej Bystrice na slovenský trh dodáva mliečne produkty, na ktorých vyrástli celé generácie. Zároveň patrí k najväčším slovenským producentom bryndze, ktorej vyprodukuje vyše 1 000 ton ročne. Vyrobiť kvalitnú bryndzu je podľa riaditeľa mliekarne hotová veda, pretože sa nerobí len rukami, ale aj nosom a jazykom. Každá hrudka ovčieho syra zreje približne osem dní a skúsený syrár denne sleduje jej konzistenciu, vôňu, farbu aj chuť, aby vystihol ten správny moment, kedy je syr pripravený na spracovanie. V predajniach Kauflandu nájdu spotrebitelia bryndzu aj pod značkou K-Classic. „Za desať rokov spolupráce sa z nás stali partneri, ktorí si navzájom dôverujú a aj preto môžeme investovať do moderných technológií či uvádzať na trh novinky. Ako prví sme prišli s termixom do vrecka, z ktorého vyrobíme mesačne viac než 400-tisíc kusov. Bez férových partnerských vzťahov s Kauflandom by to však nešlo,“ pripomína Radovan Pazderka, riaditeľ mliekarne NiKA.

Bryndzu z Považskej Bystrice si zákazníci Kauflandu môžu kúpiť aj pod značkou K-Classic
Zobraziť galériu (4)
Bryndzu z Považskej Bystrice si zákazníci Kauflandu môžu kúpiť aj pod značkou K-Classic  (Zdroj: Kaufland)

Chute, ktoré všetci milujeme

Podporu tunajších producentov obchodný reťazec považuje za samozrejmosť. Odkedy v roku 2000 vstúpil na slovenský trh, zákazníkom predal viac ako 5 miliárd domácich výrobkov a našim dodávateľom za ich produkty vyplatil vyše 9 miliárd eur.

„Slovenské potraviny pre Kaufland nie sú len ďalší produkt v regáloch,“ zdôrazňuje riaditeľ nákupu a marketingu Richard Bendík. „Sú odrazom náročnej práce výrobcov a pestovateľov, výsledkom ich skúseností, tradície aj poctivého remesla. Tieto hodnoty chceme ponúkať aj zákazníkom v našich predajniach, aby vedeli, že v domácom výrobku nájdu aj niečo navyše. Kvalitu s chuťou domova, ktorú dobre poznajú.“

Možno práve preto sú produkty so slovenskou DNA viac než len potraviny. Nesú v sebe príbehy ľudí, ktorí ich vytvorili, spomienky, ktoré sa s nimi spájajú, aj istotu, že sú naozaj naše. Čerstvé, voňavé, slovenské.

* Porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu na základe výsledkov prieskumu Spotrebiteľského panelu GfK – YouGov o podiele vystavenia slovenských výrobkov realizovaného v marci 2025.

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona: Bol to zápas, kde sme trpeli
Tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona: Bol to zápas, kde sme trpeli
Šport
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona hodnotí zápas v Luxembursku
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona hodnotí zápas v Luxembursku
Šport
Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova v Trenčíne
Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova v Trenčíne
Správy

Domáce správy

Národné centrum zdravotníckych informácií
Národné centrum zdravotníckych informácií eviduje výpadok všetkých služieb systému ezdravie
Domáce
AKTUALIZUJEME Desivá nehoda autobusu na
Desivá nehoda autobusu na východe: Po zrážke s nákladiakom sa predok vozidla zmenil na kopu šrotu!
Domáce
Prípadom sa zaoberá polícia.
Otázniky okolo krvavej noci v Senci: Muž utrpel bodné zranenia na krku (†42), polícia obvinila 38-ročnú Michaelu
Domáce
Hasiči na Slovensku minulý týždeň zasahovali až 547-krát, najviac prípadov v Bratislavskom kraji
Hasiči na Slovensku minulý týždeň zasahovali až 547-krát, najviac prípadov v Bratislavskom kraji
Bratislava

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ Jisrael Kac
Trump aj Kac varuje Hamas: Má zložiť zbrane a prepustiť rukojemníkov
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Prívrženci tureckej opozície protestovali
Prívrženci opozičnej strany v Istanbule protestovali proti odvolaniu vedenia: Turecko obmedzilo prístup k webom
Zahraničné
Výpadky v dodávkach elektrickej
Výpadky v dodávkach elektrickej energie na Kube postihli viacero provincií
Zahraničné
Pri nehode elektromobilu zahynuli
Pri nehode elektromobilu zahynuli traja ľudia vrátane dvoch detí
Zahraničné

Prominenti

Obrovská STRATA pre umelecký
Obrovská STRATA pre umelecký svet: Zomrel slávny hudobný dirigent... 2 dni pred narodeninami!
Zahraniční prominenti
FOTO Hviezda Gossip Girl opäť
Hviezda Gossip Girl opäť PROVOKUJE: Fúha, tá sa nemá za čo HANBIŤ!
Zahraniční prominenti
Michal Kovačič s manželkou
Hanzelová v úprimnej spovedi: TOTO robila, aby sa NEZBLÁZNILA a... Čo ju ŠTVE na Kovačičovi?
Domáci prominenti
Zuzana Čimová
VÝPOVEĎ po rokoch v Televíznych novinách: Moderátorka PRVÝKRÁT prehovorila o konci v Markíze!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Matematický príklad, ktorý zmätie
Matematický príklad, ktorý zmätie každého: Dokážete prísť na odpoveď? Tá je prekvapivo jednoduchá
Zaujímavosti
Nový TEST od vedcov:
Nový TEST od vedcov: Zistite, či vaše dieťa čaká obezita! Vidíte tieto prejavy už teraz?
Zaujímavosti
Priemerné veľkosti mužského prirodzenia
Priemerné veľkosti mužského prirodzenia vo svete: Slováci prekvapili! Kde majú muži naozaj veľkú výbavu?
Zaujímavosti
Máte 50 a zúria
Máte 50 a zúria vaše hormóny? Menopauza: Čo sa v skutočnosti deje s vaším telom
vysetrenie.sk

Dobré správy

Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk

Ekonomika

Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!
Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!
Ostrá výzva firiem a odborárov vláde: Zvyšovanie odvodov je ekonomický hazard!
Ostrá výzva firiem a odborárov vláde: Zvyšovanie odvodov je ekonomický hazard!
Známa automobilka varuje pred podvodmi s ojazdenými autami: Na toto si dajte pozor!
Známa automobilka varuje pred podvodmi s ojazdenými autami: Na toto si dajte pozor!
TOP 10 najväčších výletných lodí na svete: Po takejto plavbe túži každý! (foto)
TOP 10 najväčších výletných lodí na svete: Po takejto plavbe túži každý! (foto)

Šport

Výkon nebol optimálny, ukázala sa naša súdržnosť: Reakcie Slovenska po utrápenej výhre
Výkon nebol optimálny, ukázala sa naša súdržnosť: Reakcie Slovenska po utrápenej výhre
MS vo futbale
Druhé fiasko už tentokrát odvrátili: Nemci zapli na plné obrátky, naštartoval ich súperov gól
Druhé fiasko už tentokrát odvrátili: Nemci zapli na plné obrátky, naštartoval ich súperov gól
MS vo futbale
VIDEO Calzona si po vydretej výhre nezakrýval oči pred realitou: Jediné pozitívum sú tri body
VIDEO Calzona si po vydretej výhre nezakrýval oči pred realitou: Jediné pozitívum sú tri body
MS vo futbale
VIDEO Záchrana v hodine dvanástej: Slovensko s obrovskou dávkou šťastia naďalej stopercentné!
VIDEO Záchrana v hodine dvanástej: Slovensko s obrovskou dávkou šťastia naďalej stopercentné!
MS vo futbale

Auto-moto

Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Doprava
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
Klasické testy
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Podvedomé strachy, ktoré vám bránia posunúť sa v kariére: Pozor na týchto 7 vecí!
Podvedomé strachy, ktoré vám bránia posunúť sa v kariére: Pozor na týchto 7 vecí!
Motivácia a produktivita
Máte na pracovisku rôzne generácie zamestnancov? Využite na nich princíp Gentelligence
Máte na pracovisku rôzne generácie zamestnancov? Využite na nich princíp Gentelligence
Pre zamestnávateľov
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Výber receptov
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Rady a tipy

Technológie

Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Vesmír
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Android
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Bezpečnosť
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
Bezpečnosť

Bývanie

Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám

Pre kutilov

Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Dvor a záhrada
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS26: Tomáš Němec predstavil tajomnú kolekciu, prítomným vyrazil dych
Móda
Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS26: Tomáš Němec predstavil tajomnú kolekciu, prítomným vyrazil dych
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Desivá nehoda autobusu na
Domáce
Desivá nehoda autobusu na východe: Po zrážke s nákladiakom sa predok vozidla zmenil na kopu šrotu!
Prípadom sa zaoberá polícia.
Domáce
Otázniky okolo krvavej noci v Senci: Muž utrpel bodné zranenia na krku (†42), polícia obvinila 38-ročnú Michaelu
VAROVANIE pred búrkami! Hrozia
Domáce
VAROVANIE pred búrkami! Hrozia krúpy, silný vietor a povodne: Prvé už udreli, vyčíňať majú až do večera
Keith Kellogg
Zahraničné
Trumpov vyslanec pre Rusko konečne pochopil: Odhalil pravdu o Putinovi! TAKÝTO je zámer šéfa Kremľa

Ďalšie zo Zoznamu