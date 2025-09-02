Kapela Helloween predstavuje ďalší singel „A Little Is A Little Too Much"

Nemecká metalová legenda HELLOWEEN pokračuje v úspešnej propagácii svojho najnovšieho albumu „Giants & Monsters" a predstavuje úplne nový hudobný klip k skladbe „A Little Is A Little Too Much". Video v štýle MTV z 90. rokov prináša typický humor kapely a optické ilúzie, ktoré fanúšikov okamžite upútajú.
Kreatívny videoklip
Nový videoklip „A Little Is A Little Too Much" vznikol bez akéhokoľvek použitia umelej inteligencie a prenáša divákov do miniatúrneho bábkového domčeka. Vďaka optickým ilúziám vyzerajú členovia kapely ako skutoční obri, nie však príšery. Klip zachytáva tradičný zmysel pre humor typický pre HELLOWEEN a ukazuje zábavu v rámci kapely.
Gitarista Sascha Gerstner, ktorý prišiel s ideou klipu, komentuje: "HELLOWEEN sú od 80. rokov známi tým, že idú proti prúdu heavy metalových klišé." Dodáva, že s novým videoklipom chceli pokračovať v tomto duchu a prepojiť staré časy s novou érou.
Skladba s chtľavým refrénom
Skladba „A Little Is A Little Too Much" je skutočný hit s refrénom, ktorý sa okamžite vryje do mysle fanúšikov. Spevák Andi Deris vysvetľuje pozadie piesne: "Chcel som napísať niečo o poslednej kvapke, ktorá spôsobí obrovskú povodeň - trocha je trocha príliš veľa.“
Album „GIANTS & MONSTERS" získava medzinárodné uznanie
Album „Giants & Monsters", ktorý vyšiel 29. augusta 2025 celosvetovo, získava výnimočné recenzie od médií:
- METAL HAMMER (Nemecko): „S Giants & Monsters HELLOWEEN zdvihli štandardy žánru na perfektnú výšku!"
- METAL HAMMER (Španielsko): „Giants & Monsters je rev kapely v najlepšej forme - zrelej, mocnej a nezameniteľne HELLOWEEN."
- SPARK (Česko): „Giants & Monsters je album kapely, ktorá stojí o vesmír pred všetkými ostatnými. Bez kreatívnych hraníc je táto nahrávka skutočným metafyzickým zážitkom.“
- BRAVEWORDS (Kanada): „Giants & Monsters srší energiou a duchom, s majstrovským spracovaním, ktoré objíma všetky éry HELLOWEEN.“
- BURRN! (Japonsko): „Neúnavné experimentovanie ich vrcholnej sedemčlennej zostavy napokon dosiahlo svoj vrchol s „Giants & Monsters.“
Technická dokonalosť a experimentovanie
Album „Giants & Monsters" posúva hranice zvuku HELLOWEEN vďaka inštinktom producentov Charlieho Bauerfeinda a Dennisa Warda, ako aj neúnavnému úsiliu kapely o dokonalosť. Ako príklad ich pozornosti k detailom slúži fakt, že bubeník Dani Löble nahral všetky skladby použitím troch rôznych bicích súprav, aby zachytil perfektnú atmosféru každej piesne. Album bol mixovaný v legendárnych Wisseloord Studios v Hilversume v Holandsku, kde už predtým nahrávali IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST či DEF LEPPARD.
40. výročné turné
V rámci HELLOWEEN 40 ANNIVERSARY TOUR 2025, ktoré momentálne prebieha po celej Európe, kapela zavíta aj na Slovensko. Môžete sa tešiť na špeciálneho hosťa, fínsku metalovú kapelu Beast In Black, čo zaručuje nezabudnuteľný hudobný zážitok. Svoj veľkolepý koncert v rámci tohto turné, kapela odohrá 25. októbra 2025 vo zvolenskej TIPOSBET ARÉNE. Fanúšikovia sa môžu tešiť na setlist pokrývajúci celú kariéru kapely a úplne novú živú show.
Vstupenky na koncert sú dostupné v sieti PREDPREDAJ.
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/helloween-beast-in-black-2025-10-25/
Zoznam skladieb albumu „Giants & Monsters“:
01. Giants On The Run
02. Savior Of The World
03. A Little Is A Little Too Much
04. We Can Be Gods
05. Into The Sun
06. This Is Tokyo
07. Universe (Gravity For Hearts)
08. Hand Of God
09. Under The Moonlight
10. Majestic
O kapele Haloween
HELLOWEEN, skupina založená v roku 1984 v Hamburgu, patrí medzi pionierov power metalu a je jednou z najvplyvnejších metalových skupín všetkých čias. Súčasnú zostavu tvoria Andi Deris (spev), Michael Kiske (spev), Michael Weikath (gitara), Sascha Gerstner (gitara), Kai Hansen (gitara), Markus Grosskopf (basgitara) a Daniel Löble (bicie).
Vstupenky na Predpredaj.sk.
- reklamná správa -