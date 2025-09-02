Orchester Dominanta oslavuje 5. výročie veľkolepými koncertmi!

Orchester Dominanta bude oslavovať piate výročie jeho svojho založenia. Hudobné teleso vznikalo v čase, keď sa podobne aktivity utlmovali pre prebiehajúcu pandémiu. Orchester Dominanta je hudobné teleso, v ktorom sa profesionálni hudobníci venujú výchove mladých hudobníkov, ktorých spája vášeň pre hudbu.
Osemdesiatčlenný orchester je založený na princípoch rodinnej súdržnosti, porozumenia a húževnatosti. Počas svojej existencie odohral desiatky koncertov a zožal množstvo standing ovation. Vystúpil na viacerých koncertných pódiách v Bratislave (Stars Auditorium Mozyesova sieň atď.), v Nových Zámkoch a v ABC divadle v Prahe. Súčasťou hudobného telesa je aj miešaný Zbor Dominanta, ktorý spoluúčinkuje s orchestrom pri realizácii vokálno-inštrumentálnych skladieb.
Pre orchester je charakteristické vysoké nasadenie, energiou nabité interpretačné výkony, vzrušujúca javisková prezentácia, zahrňujúca svetelné efekty, kvalitný a mohutný zvuk, ktorý vždy strhne obecenstvo. Koncerty sú stále vypredané a reakcia publika je vášnivá, ľudia sa dožadujú niekoľkých prídavkov, akoby sa nevedeli rozlúčiť s interpretmi.
Dušou orchestra je jeho zakladateľ a dirigent Jozef „Dodi“ Schwarzbacher. Aj vďaka nemu vystúpenia sršia energiou a prinášajú milovníkom hudby radosť. Dodi študoval hru na husliach na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a hudobnú vedu na FiF UK. V súčasnosti vyučuje ZŠ a gymnáziu a zároveň súkromne vyučuje hru na husliach. Jeho denný program je nabitý vyučovaním, organizovaním skúšok a koncertov a jeho žiaci si nevedia vynachváliť metódu výučby, ktorá sa líši od ostatných zaužívaných metód. O jeho schopnosti motivovať ľudí okolo neho svedčí aj to, že orchester sa za krátky čas vyvinul z malej 20-člennej skupiny na veľký symfonický orchester s 80 členmi.
Orchester Dominanta pravidelne robí nábor nových členov, pretože záujem o možnosť muzicírovať je na Slovensku veľký. Prihlasovať sa môžete prostredníctvom emailovej adresy orchesterdominanta@gmail.com. Do orchestra sa hlásia ľudia z viacerých regiónov Slovenska. Podobných aktivít totiž na Slovensku niet. Dodiho snahou je obohacovať kultúru o nové aktivity, a tým povzbudiť ľudí k navštevovaniu koncertov.
Pozývame všetkých na slávnostné koncerty pri príležitosti piateho výročia vzniku Orchestra Dominanta. Budú sa konať 13.12.2025 v DK Dúbravka a 6.6.2026 v Slovenskom rozhlase v Bratislave a 13.6.2026 v Stars Auditorium v Bratislave. Tešíme na vás!
