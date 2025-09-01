Vladimír Jablokov: Svetový huslista, ktorý si Slovensko zamiloval! Wellness, lesy a sladké obedy ho lákajú viac než exotika

Slovensko má pre neho špeciálne miesto v srdci. Vladimír Jablokov, medzinárodne uznávaný huslista žijúci v Írsku, si každý rok nájde čas na dovolenku práve u nás. Tento rok si s rodinou užil až tri týždne plné zážitkov, oddychu a slovenských chutí.
„Moje obľúbené miesta sú v dunajských lesoch,“ prezradil pre médiá. Bratislava bola ich základňou, no výlety ich zaviedli aj do Rajeckých Teplíc či na Oravu, kde absolvovali 30-kilometrový splav na raftoch. „Vždy som to zbožňoval,“ dodáva.
Slovenské wellness hotely? Svetová trieda!
„Niektoré slovenské wellness hotely sú podľa mňa na svetovej úrovni,“ hovorí Vladimír. Po náročných koncertoch v zahraničí si vraj najlepšie oddýchne práve v slovenských aquaparkoch. Žiadne Maldivy, žiadne Bali – Slovensko je jeho wellness raj.
Slovenská kuchyňa ako rodinný hit
Bryndzové halušky, vyprážaný syr, ale aj sladké jedlá ako hlavný chod – to všetko si Jablokovci užívajú plnými dúškami. „Deti sú fascinované, že sa tu na obed je sladké. V Írsku to rozprávajú kamarátom ako najväčšiu exotiku,“ smeje sa Vladimír.
(Zdroj: Súkromný archív V.Jablokov)
Slovenčina v rodine? Áno, ale s výzvami
Dve staršie deti hovoria po slovensky plynule, mladším to kvôli pandémii trochu ušlo. „Ešte nie je neskoro,“ dodáva optimisticky. Slovensko je pre nich viac než len destinácia – je to druhý domov.
(Zdroj: Súkromný archív V.Jablokov)
Koncert ako čerešnička na torte
Aj keď Vladimír Jablokov Slovensko doteraz navštevoval najmä ako dovolenkár, tento rok bude výnimočný. Po 20 rokoch sa vracia na slovenské pódium – a to rovno s rodinou. „Veľmi sa teším, že sa môžem vrátiť domov a zahrať si na jednom pódiu s mojimi najbližšími. Pevne verím, že to bude zážitok nielen pre nás, ale aj pre divákov,“ odkazuje fanúšikom.
Koncert Home for Christmas bude oslavou návratu, rodiny a hudby. A hoci Slovensko pre neho znamenalo roky len oddych, teraz sa stáva miestom, kde sa opäť rozozvučia jeho husle – srdcom aj dušou.
Vstupenky na Predpredaj.sk.