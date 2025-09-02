Zrak, ktorý rozhoduje o kariére: Ako vám očná operácia môže otvoriť dvere

Existujú rôzne druhy pracovných pozícií, ktoré nemôžete vykonávať s očnou chybou. Rovnako aj také, ktorých výkon je výrazne komplikovanejší, pokiaľ nosíte dioptrie. Či už chcete lepší zrak počas voľného času alebo v práci, operácia očí je najefektívnejším a najrýchlejším spôsobom, ako odstrániť dioptrickú chybu. A ak túžite po najväčšej kvalite, máme pre vás tip na očnú kliniku, ktorá svojim špičkovým personálom a najmodernejšou technológiou zabezpečuje maximálnu spokojnosť svojim pacientom.
Z nejasného videnia až do nebies
Pokiaľ nosíte vysoké dioptrie, tak viete, ako dokáže byť každodenný život nepohodlný s neustálym myslením na dioptrické pomôcky. Či už sú to šošovky alebo okuliare, obe so sebou prinášajú určité komplikácie, ktoré znevýhodňujú jedinca. Veľkou a nevyhnutnou súčasťou života je práca a existujú pracovné pozície, ktoré s vysokými dioptriami nemôžete vykonávať. Je ňou aj práca letušky, ktorá má prísne zdravotné podmienky, ktoré zahŕňajú aj zrak „Od základnej školy som mala veľmi silné dioptrie (-6) a vždy boli pre mňa veľkou ťažkosťou. Necítila som sa komfortne v tom, ako v nich vyzerám, preto som začala nosiť kontaktné šošovky. Tie mi však vysušovali oči a tiež spôsobovali nepohodlie, preto som pred 3 rokmi podstúpila operáciu,“ vysvetľuje letuška Vanesa Galatová, ktorá podstúpila laserovú operáciu v NeoVízii pred 3 rokmi.
Zdravý zrak - otvorené možnosti
Vanesa podstúpila laserovú operáciu v renomovanej očnej klinike NeoVízia, ktorá má tisíce spokojných pacientov a špičkových očných chirurgov. Ponúkajú najširší výber očných operácií na Slovensku, preto vám odporučia riešenie na mieru. Keďže je laserová operácia bezbolestná, šetrná a rýchla, tak aj Vanesa si mohla ísť za vysnenou kariérou bez ťažkostí. „Bez dioptrických pomôcok som nevidela vôbec nič. Na prácu letušky sú zdravotné podmienky, ktoré musíme spĺňať. Spadá do toho aj zrak, ktorý skontrolujú v rámci prehliadky. Keďže som mala dioptrickú chybu, bez laserovej operácie by som nemohla ani nastúpiť ako letuška,“ dodáva Vanesa.
Prvým krokom je vždy vyšetrenie
Či už ste kreatívec, športovec alebo aj vás láka práca letušky, tak za jednou objednávkou na predoperačné vyšetrenie vás čaká nový život. V NeoVízii majú počas vyšetrenia dôkladný postup a pokiaľ budú vaše parametre vyhovujúce, tak vás lekár odporučí na operáciu. Mnohí ľudia majú strach z operácie, avšak neucítite žiadnu bolesť a skončí skôr, ako si myslíte. „Určite som sa najprv bála ísť na operáciu, ale personál v NeoVízii bol veľmi príjemný a samotný zákrok bol rýchly a trval len pár minút. Pani doktorka ma sprevádzala a opisovala celý proces,“ opisuje svoju skúsenosť Vanesa, ktorá hneď po pol roku od operácie nastúpila do svojej vysnenej práce letušky. „Vďaka NeoVízii sa mi otvorili dvere, o ktorých by som ani nesnívala pred operáciou,“ dodáva Vanesa.
Naplňte si svoje sny a objednajte sa na predoperačné vyšetrenie, ktoré vás nasmeruje k lepšiemu životu. NeoVízia má očné kliniky v Bratislave a Poprade a ambulancie v Trnave a Ružomberku.
