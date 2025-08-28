Novým generálnym riaditeľom BAT Slovakia sa stal Philipp Carius

Spoločnosť British American Tobacco (BAT) Slovakia má nového generálneho riaditeľa. Philipp Carius, ktorý prichádza z Nemecka, nastúpil do funkcie 18. augusta.
Nový generálny riaditeľ je rodákom z Hamburgu. Členom rodiny BAT sa stal už po strednej škole, kedy nastúpil do programu duálneho vzdelávania BAT. V rámci spoločnosti vystriedal postupne viacero pozícií, ktoré mu pomohli objaviť vášeň pre obchod, marketing a manažment nielen v rámci nemeckej BAT, ale aj strategických manažérskych pozícií v rámci strednej Európy. Príchod na Slovensko znamená pre nového generálneho riaditeľa aj vstup do veľmi odlišného prostredia z pohľadu trhu a konkurencie.
„Regulačné prostredie je tu jedno z najnáročnejších, aké som videl v celej Európe. Umožniť slovenským spotrebiteľom prechod z fajčenia cigariet na bezdymové výrobky si vyžaduje mierne a zodpovedné pravidlá, pričom jednotlivé kategórie nikotínových produktov by mali byť jasne odlíšené podľa ich zdravotného rizikového profilu aj zákonmi o spotrebnej dani. Pre mňa je to kľúčový predpoklad na sprístupnenie výhod bezdymových produktov pre všetky vrstvy spoločnosti. Bohužiaľ, zatiaľ to tak nie je a bude si to vyžadovať pozornosť,“ uviedol Philipp Carius.
Aj napriek veľkej výzve je nový generálny riaditeľ pripravený náročnú misiu zvládnuť.
„BAT je na Slovensku mladá firma, takmer ako startup. Krásnym, ale aj náročným prvkom je, že náš tunajší biznis je v porovnaní s Nemeckom a konkurenciou na Slovensku veľmi malý. Na jednej strane to strategicky znamená, že sme bližšie ako takmer ktorýkoľvek trh BAT k lepšej budúcnosti a plne v súlade so stratégiou Sveta bez dymu, na druhej strane je našou úlohou stále rozvíjať náš biznis a dôsledne dokazovať relevantnosť našim obchodným partnerom a zamestnancom,“ doplnil Carius.
Philipp Carius je ženatý, s manželkou Rebeccou sa zoznámil pred 10 rokmi v BAT. Majú spolu tri deti – dcéry Paulinu, Friedu a syna Ferdiho. Vo voľnom čase sa venuje najmä rodine a priateľom. Celý život hrával hádzanú, no s rastúcou rodinou vymenil šport za spoločné rodinné chvíle, veľkú výzvu predstavovala rekonštrukcia rodinného sídla, vďaka ktorej v sebe objavil aj vášeň pre prácu s drevom. Slovensko si Cariusa získalo už počas prvých dní pôsobenia a nový generálny riaditeľ BAT Slovakia ho vďaka krásnej prírode a bohatým tradíciám vníma ako jeden zo skrytých klenotov Európy.
