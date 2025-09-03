TEDi oslavuje novotvorenie svojej 91. predajne v Revúcej

TEDi Slovensko otvára 4.9.2025 svoju 91. predajňu v Revúcej, v ktorej ponúka široký sortiment, z toho trvalo 5 000 výrobkov za 1 euro a lacnejšie.
TEDi, diskontný predajca nepotravinového tovaru s najširším nepotravinovým sortimentom rozširuje svoj úspešný obchod otvorením svojej 91. predajne v Revúcej.
Nová predajňa bude otvorená 4.9.2025 na M.R.Štefánika 1700/17 o 9.00 hod. Na predajnej ploche 774 metrov štvorcových ponúka TEDI široký výber nepotravinárskych výrobkov v dobrej kvalite za výhodné ceny. Či už ide o párty a darčekové výrobky, domáce potreby a papierníctvo, výrobky na tvorenie a dekorácie a mnoho ďalšieho – TEDi je „plný nápadov“.
Moderný koncept predajne zaručuje príjemnú atmosféru nakupovania a pestrý sortiment so 16 000 výrobkami. TEDi ponúka trvalo viac ako 5 000 výrobkov za 1 euro a lacnejšie.
Čo by mal každý vedieť: Pri otvorení sú k dispozícii špeciálne ponuky*, ako napríklad Kappa tričko alebo hélium.
* Len do vyčerpania zásob
TEDi je obľúbeným nákupným cieľom pre obyvateľov mesta Revúca. Predajňa je dobre dostupná verejnou dopravou. K dispozícii je aj dostatok parkovacích miest.
Spoločnosť TEDi neustále hľadá vhodné lokality. Ponuky nehnuteľností zasielajte na adresu: expansion@tedi.com.
O spoločnosti TEDi
TEDi je popredný európsky diskontný predajca nepotravinárskeho tovaru, s najširším sortimentom za výhodné ceny. Spoločnosť TEDi bola založená v roku 2004 v Nemecku a dnes má viac ako 3 600 predajní v 15 európskych krajinách. Diskontný predajca nepotravinárskeho tovaru pokračuje v raste a v strednodobom horizonte plánuje sieť 5 000 predajní v Európe.
