Čo má v chladničke známy influencer? Čakali sme jedlo, našli filmy do foťáku

Influencer Yaksha pripravil Strýcovi Filipovi a Miškovi Páleníkovi vyvážené raňajky
Influencer Yaksha pripravil Strýcovi Filipovi a Miškovi Páleníkovi vyvážené raňajky (Zdroj: Kaufland)
Čítate etikety na potravinách alebo pred nimi radšej zatvárate oči? V novej časti Kaufland seriálu „Čo máš v chladničke“ skúsený odborník na výživu Miško Páleník vysvetľuje, prečo sa oplatí zaujímať sa o to, čo jeme. Popri tom stihne skontrolovať chladničku známemu influencerovi a objaví v nej aj úplne nečakané veci!

Podarilo sa vám udržať jedálniček pod kontrolou aj počas leta? Poznáte to, tu zmrzlina, tam nanuk, k tomu langoš na kúpalisku… a zrazu máte v sebe viac kalórií, než by ste čakali. Aj malé jedlo môže byť kalorickou bombou. Naopak, veľká miska zeleniny vám na váhe nepridá. Miško Páleník to vysvetľuje jednoducho: „To, čo je napísané na zadnej strane obalu, je skutočný obsah potraviny. Veľkosť ani moderný dizajn obalu výrobku v skutočnosti nie sú dôležité.“

Miško Páleník má vyvážené stravovanie v malíčku
Miško Páleník má vyvážené stravovanie v malíčku  (Zdroj: Kaufland)

Nutričné alebo výživové hodnoty hovoria jasnou rečou. Venujte im trochu času, prezradia vám, koľko je v jedle energie a z čoho je tvorená, teda aký podiel sacharidov, bielkovín, tukov a vlákniny obsahuje potravina, ktorú držíte v rukách. „Na ovocí, zelenine a na prílohách nutričné hodnoty nenájdete, a práve tie kupujte čo najviac,“ radí skúsený odborník na výživu.

Tipy od Miška Páleníka

  • Všímajte si poradie zložiek, ktoré sú uvádzané na obaloch. Ak je prvý v poradí uvedený cukor, znamená to, že práve tejto zložky obsahuje daná potravina najviac.
  • Snažte sa uprednostniť bielkoviny a vlákninu. Tie vás zasýtia a podporia vaše trávenie.
  • Pozor na cukor a tuky. Platí to predovšetkým v prípade spracovaných potravín.

Chladnička pre návštevy, notebook na krájanie, aj tak to vyzerá u Yakshu doma
Chladnička pre návštevy, notebook na krájanie, aj tak to vyzerá u Yakshu doma  (Zdroj: Kaufland)

Vystrihli to vajce alebo nie?

Po letnej pauze je čas na ďalší diel obľúbeného seriálu o zdravej výžive od Kauflandu. Tentokrát bude plný prekvapení. Notebook namiesto dosky na krájanie alebo japonské korenie, ktoré vonia ako krmivo pre rybičky, no s jedlom dokáže divy, vyviedli z rovnováhy aj skúseného gastroprofíka Strýca Filipa. Ako dopadne jeho hodnotenie milovníka pohybu a dobrého jedla Yakshu?

Prezradíme vám len toľko, že influencer drží v chladničke najmä nápoje pre svoje návštevy, no nájdu sa tam aj pleťové masky či filmy do fotoaparátu. Ako sa popasuje s prípravou nutrične vyvážených raňajok, ktoré budú obsahovať bielkoviny, sacharidy, vlákninu i zdravé tuky, sa dozviete, ak si pustíte najnovšiu epizódu Čo máš v chladničke. Už teraz ju nájdete na youtube a na Kaufland sociálnych sieťach.

Nazrite s Kauflandom do chladničiek známych tvárí

Obľúbený online seriál Čo máš v chladničke nie je len o zábave. Kaufland chce svojich zákazníkov inšpirovať k lepším stravovacím návykom a spoločne s Miškom Páleníkom im prináša jednoduché a overené tipy na zlepšenie ich jedálnička a tiež jedlá, ktoré zvládne pripraviť každý. Pretože to, čo máme v chladničke, o nás niekedy prezradí viac, než tisíc slov.

