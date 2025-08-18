Letné výlety bez stresu: Ako si cestu spríjemniť a grilovačku vybaviť po ceste

Leto je stvorené na spontánne výlety, pikniky a grilovačky pod holým nebom. No ruku na srdce – koľkokrát sa z dlho plánovaného oddychu stane maratón medzi kuchyňou, supermarketom a balením do auta? Hladné deti na zadnom sedadle, nákupný zoznam a kolóny pred mestom.Našťastie, už sa to dá aj inak. Moderné čerpacie stanice dnes nie sú len miestom, kde doplníte nádrž. OMV ponúka bohatú letnú ponuku – od rýchleho občerstvenia, cez čerstvé pečivo, až po grilovacie klasiky. Takže namiesto zháňania všetkého po rôznych obchodoch stačí jedna zastávka a môžete pokračovať rovno za dobrodružstvom.
Grilovačka na dosah ruky
Ako prezradila Renata Rafajová, Convenience Retail manažérka pre OMV Slovensko, medzi letnými hitmi nechýbajú grilovacie klobásky, Grill party mix či obľúbený syr Halloumi. Pre nedočkavých gurmánov sú pripravené hotové špízy, ktoré stačí len položiť na rozpálený rošt.
A ak gril nie je v pláne, v predajniach VIVA BILLA nájdete aj vždy čerstvo pripravené bagety, vegetariánske šaláty, ovsené kaše, tvarohový pohárik s višňami či croissanty – ideálne na rýchly piknik bez varenia.
Tipy, ktoré zachránia letný výlet
- Zastávka pred víkendom – nakúpte mäso, pečivo, zeleninu a omáčky na jednom mieste.
- Osvieženie na cestu – ľadová káva alebo chladený nápoj spravia z horúcej jazdy príjemnú pauzu.
- Hotové dobroty – špízy, hot-dogy a snacky pre tých, ktorí chcú viac času tráviť pri stole než pri grile.
- Sladká bodka – tvarohový pohárik s ovocím či jemná jablková tartaletka vás naladia na večernú pohodu.
Leto plné chuti a pohody
Či už vyrážate na víkend k jazeru, alebo sa po práci rozhodnete pre improvizovanú grilovačku s priateľmi, OMV myslí na to, aby ste cestu aj jedlo mali bez starostí.
- reklamná správa -