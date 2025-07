Letecké dni Košického kraja: Župa si bráni podujatie, na ktoré má povolenie letiska!

(Zdroj: Slovenská letecká asociácia)

A to doslova, lebo doterajší spoluorganizátor, Aeroklub Košice, kope hlava-nehlava a v ostrej tlačovej správe obviňuje župu, že mu "ukradla" akciu. Údajne kvôli tomu, že im vlani neudelili dotáciu. A realita? Tá je zásadne iná.

Košický samosprávny kraj oznámil už v novembri 2024, že chce toto podujatie organizovať aj o rok – a ešte ho aj posunúť o úroveň vyššie. Hoci Aeroklubu dotáciu neudelil, ponúkol mu spoluprácu. Výsledkom bola roztrhaná zmluva vrátená späť na stôl...

Následne si Aeroklub povedal, že si urobí „vlastné“ letecké dni, no s mestom Košice. Na tom by nebolo nič zlé, ale v rovnakom termíne a bez potrebných povolení. No napriek tomu spustili predaj vstupeniek a podľa vlastnej tlačovej správy si už vraj dohadovali pilotov. Ak sa to niekomu zdá zvláštne, je to minimálne odvážne. Letisko Košice totiž jasne dalo zelenú len podujatiu župy.

Na scéne sú tak až dvaja kohúti v jednom koterci, hoci len jeden má oficiálne potvrdenie, súhlas. A to ten, ktorý prišiel s ideovým zámerom konania tejto šou pred rokmi – a to Košický samosprávny kraj.

Morálnym víťazom je preto jasne župa. Nielen preto, že konala v súlade s platnými predspismi, ale aj kvôli tomu, že s novým partnerom – renomovanou Slovenskou leteckou asociáciou - prináša najväčšie letecké podujatie na východe a možno aj na Slovensku! Kým jedni trhajú zmluvy, druhí budujú festival, na ktorý sa tešia desaťtisíce návštevníkov.

A práve im, divákom, rodinám s deťmi chcú ponúknuť veľa zábavy na letisku. S krídlami, dronmi, históriou – aj s víťazmi, ktorí nelietajú len vysoko, ale aj férovo.

