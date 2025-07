Nedostatok pohybu a nárast detskej obezity na Slovensku začína byť alarmujúci

(Zdroj: ZMOS)

Podľa dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne (2025) na základe štúdie WOF, liečba obezity v roku 2019 stála v prepočte na jedného obyvateľa Slovenska približne 473 eur, v roku 2020 sa suma zvýšila na takmer 500 eur a prognóza na rok 2030 hovorí, že liečba obezity bude na jedného Slováka vychádzať na 830 eur. Slovensko počas najbližších rokov vynaloží na liečbu obezity a s ňou súvisiacich ochorení približne 7 % celkových výdavkov na zdravotníctvo. Čo by v dnešných cenách predstavovalo približne 547 miliónov eur ročne.



Podľa dát z roku 2023 zverejnených WHO a OECD, každé euro investované do pohybových aktivít prinesie návratnosť až 1,7 eura a to cez priame úspory v zdravotníctve. Ekonomické dôsledky nadváhy a obezity sa netýkajú len rezortu zdravotníctva. Deti s normálnou váhou majú až o 13 % vyššiu pravdepodobnosť dosahovať dobré školské výsledky. Deti s vyšším BMI častejšie chýbajú v škole, majú slabšie sebahodnotenie výkonu a čelia viac šikane – čo zhoršuje ich vzdelanie, aj psychiku.

Obezita u detí predstavuje iba jeden z mnohých negatívnych dôsledkov nedostatku pohybovej a športovej aktivity v detskom veku. Ide najmä o dopad na kognitívny vývoj, školskú úspešnosť, psychosociálnu stabilitu, a v dlhodobom horizonte aj na zamestnateľnosť a ekonomickú produktivitu.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha sa dlhodobo tento stav snaží zvrátiť. Už deviaty školský rok pôsobí na školách. Za tento čas priviedla k pravidelnej športovej aktivite takmer 30-tisíc detí. Stala sa tak najväčšou celonárodnou organizáciu, ktorá sa venuje všestrannej športovej príprave detí. Aj preto hľadanie riešenia pre Slovensko zahŕňa diskusiu s takými výkonnými organizáciami, ako je Akadémia.



Na stretnutí sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva školstva Ján Hrinko, ktorý predstavil program „Pohybom k pohode“, predseda Združenia miest a obcí Slovenska, Jozef Božik, keďže samosprávy sú aktuálne zriaďovateľmi viac ako 90 % škôl na Slovensku a Boris Sloboda, generálny riaditeľ sekcie implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem Ministerstva zdravotníctva SR.

Toto stretnutie sa zrealizovalo na základe Memoranda o spolupráci, ktoré v roku 2024 podpísali ZMOS, MŠVVaM SR, MCRaŠ SR a Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Pre Ministerstvo zdravotníctva je prevencia detskej obezity a ochrany duševného zdravia dôležitou témou, preto sa hlási k obsahu tohto Memoranda.

Všetci zúčastnení sa zhodli, že pre budúcnosť Slovenska je dôležité zahájiť konkrétne kroky vedúce k pravidelnému športovaniu detí, čo má okrem spoločenského významu aj veľké ekonomické úspory pre štát.

